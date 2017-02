Cinci șoferi au fost prinși băuți la volan în mai puțin de nouă ore

Cinci bărbați prinși la volan cu alcoolemii cuprinse între 0,44 și 1,20 mg/l s-au ales cu dosare penale

In mai puțin de zece ore, polițiștii suceveni au depistat în trafic cinci șoferi care au consumat băuturi alcoolice. In seara de 24 februarie 2017, la ora 20.00, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Suceava a oprit pentru control pe Calea Unirii din localitate camionul Mercedes cu semiremorcă condus de Marian Morar, de 39 de ani, din județul Botoșani. Întrucât mirosea a băuturi alcoolice, botoșăneanul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele lui a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

In noaptea de vineri spre sâmbătă, la ora 00.15, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Suceava au oprit pe strada Bistriței, din municipiul Suceava, un autoturism Opel Vectra la volanul căruia se afla Cristinel Juravle, de 49 de ani, din comuna Udești. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele lui a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

La ora 00.35, polițiștii din Mălini au oprit pentru control pe DJ 209 A, pe raza comunei Cornu Luncii, autoturismul Volkswagen Golf condus de către Cosmin Cociș, de 22 de ani, din comuna Slatina. Fiind testat cu aparatul etilotest, acesta prezenta o alcoolemie de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul s-a ales cu un dosar penal. La ora 02.35, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Suceava au oprit pentru control pe strada Victoriei, din localitate, autoturismul Dacia Logan condus de către Mihai Coman, de 39 de ani, din municipiul Suceava. Cum acesta mirosea a băuturi alcoolice, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Suceveanul s-a ales cu un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „con­ducere a unui vehicul sub influența alcoolului”.

In jurul orei 04.38, polițiștii din Câmpulung Moldovenesc au oprit pentru control pe strada Calea Transilvaniei din localitate autoturismul BMW condus de Gabriel Hojbotă, de 25 de ani, din comuna Mușenița. Deoarece mirosea a băuturi alcoolice, a fost testat cu aparatul etilo­test, rezultatul fiind de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele lui a fost întocmit un dosar penal. (D.Z.)