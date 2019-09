Cinci raniti in urma unui accident provocat de un sofer de 80 de ani, la Bogdanesti

Joi, 12 septembrie, in jurul orei 14.00, pe raza localitatii Bogdanesti a avut loc un accident rutier in urma caruia cinci persoane au fost ranite.

In acident au fost implicate doua autoturisme, o Dacie 1300 si un VW Golf, care s-au lovit frontal. In urma impactului, o persoana a ramas incarcerata, fiind extrasa de pompieri. Toti cei cinci raniti, constienti, au ajuns la Spitalul din Falticeni.

Din primele cercetari ale politistilor suceveni rezulta ca un barbat de 80 de ani din comuna Bogdanesti, conducatorul Daciei, s-a angajat in depasirea unui autoturism stationat, fara a se asigura in mod corespunzator si a intrat in coliziune frontala cu autoturismul condus din sens opus de un barbat de 25 de ani, din aceeasi localitate.