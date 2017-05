Cinci posturi de poliție ce stau să cadă vor fi reparate de IPJ Suceava

Nu mai puțin de 11 posturi de poliție din județul Suceava sunt în stare avansată de degradare și stau să cadă peste polițiștii care lucrează în aceste sedii. Conducerea IPJ Suceava a făcut demersuri către Ministerul Afacerilor Interne pentru a obține fonduri necesare refacerii acestor posturi de poliție, primind sume de bani necesare doar pentru cinci dintre posturile de poliție deteriorate

În fiecare an, toate inspectoratele de poliție județene fac o evaluare a clădirilor proprii, stabilesc în funcție de priorități un necesar de reparații curente, intitulate lucrări de primă urgență. Acestea constă în consolidarea clădirilor sau în reparații ale imobilelor în care polițiștii își desfășoară activitatea.

În acest an, Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Suceava a primit suma de 180.000 de lei pentru a efectua lucrări de reparații la cinci posturi de poliție din județ – Dorna Arini, Cornu Luncii, Ostra, Drăgoiești și Mălini –, precum și pentru Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Suceava. Conducerea Poliției sucevene a solicitat fonduri pentru consolidarea și repararea a 11 posturi de poliție din județ, însă au fost aprobate sume de bani doar pentru cinci posturi de poliție. În primă fază, suma a fost mult mai mică, de doar 6.000 de lei, însă ulterior a fost suplimentată la 180.000 de lei.

„În acest an am obținut 180.000 de lei pentru cinci dintre posturile de poliție din județ. Dacă ne-ar fi fost dați mai mulți bani, i-am fi cheltuit, dar sunt mulțumit și cu atât”, a declarat comisarul șef Dorel Aicoboae, șeful IPJ Suceava.

Acesta a precizat că ar fi preferat ca acești bani să-i poată folosi pentru a reface cap – coadă două posturi de poliție, mai deteriorate, decât să efectueze diferite lucrări de reparații la mai multe posturi de poliție din județ. Cum legislația nu permite acest lucru, șeful Poliției sucevene s-a arătat mulțumit de faptul că a primit o sumă destul de bună pentru a face diverse modernizări la posturile de poliție sucevene care sunt destul de degradate în mai multe localități.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) alocă fonduri prin intermediul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) către inspectoratele de poliție județene pentru reparații curente prioritare.

„La începutul anului se face o listă prin care se stabilesc aceste lucrări ce sunt necesare posturilor de poliție comunale, municipale sau orășenești. Listele se înaintează către forurile centrale, unde în baza unei analize se stabilesc prioritățile, ținându-se seama de urgențele lor, funcție de care se stabilesc și sumele de bani necesare reparațiilor”, a mai explicat comisarul șef Dorel Aicoboae.

Seful Poliției sucevene a arătat că pe lângă posturile de poliție menționate mai sus, probleme destul de grave sunt și la Mitocu Dragomirnei și Drăgușeni, posturi ce ar urma să fie și ele reparate și consolidate în cel mai scurt timp cu putință.

Reparațiile curente prioritare constă în refacerea tencuielii, refacerea acoperișului, refacerea hornurilor și a sobelor, înlocuirea de geamuri, uși și podele. Polițiștii mai încearcă cu bani din buzunarul lor să-și mai asigure condiții de muncă decente, însă sunt cazuri în care este nevoie de sume consistente de bani pentru a se rezolva problemele existente.

Spre exemplu, la postul de poliție din Mitocu Dragomirnei, un perete al clădirii este susținut cu mai multe bârne din lemn pentru ca nu cumva să se dărâme peste agenții de poliție aflați în interior. Până și un gard lateral stă prăbușit de mai mult timp, localnicii spunând că nimeni nu încearcă să remedieze problema de acolo, situația fiind aceeași de ani buni de zile. (Dănuț ZUZEAC)