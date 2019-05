Cinci persoane transportate la spital in urma unui accident la Paltinoasa

Marti dimineata, in jurul orei 7:45, pe DN 17, in localitatea Paltinoasa a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme.

In urma coliziunii, cinci persoane din cele doua masini au fost transportate la spital, avand nevoie de ingrijiri medicale. Din primele informatii acestea nu sunt in stare grava, fiind constiente si cooperante la momentul preluarii lor de catre echipajele SMURD sosite la fata locului.

Politistii continua cercetarile pentru a stabili circumstantele producerii accidentului.

Circulatia rutiera in zona a fost intrerupta in zona pentru o scurta perioada de timp.