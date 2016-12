Cinci indivizi care au sărit la bătaie la polițiști au ajuns în arest

Cinci indivizi au fost băgați în arestul Poliției sucevene pentru comiterea unor fapte de ultraj. Aceștia au sărit la bătaie la agenții de poliție care încercau să aplaneze mai multe scandaluri. Seful de post din Horodnic de Jos a fost bătut în propria casă de un localnic și de fiii acestuia. Un individ care a amenințat și a lovit un polițist la Voitinel a fost “liniștit” și încătușat abia după ce un agent a tras un foc de armă în aer. Un scandalagiu din Siret a lovit un polițist care tocmai îi pusese cătușele și-l urca în mașină pentru a-l duce la secție

La data de 1 decembrie 2016, în jurul orei 22.13, o patrulă de siguranță publică din cadrul Secției 4 de Poliție Rurală Gălănești a fost anunțată prin 112 de către Lăcrămioara B., de 39 de ani, din comuna Arbore, despre faptul că este bătută într-o locuință din comuna Voitinel. În urma intervenției la fața locului, femeia a fost găsită pe scara de la intrarea în locuința familiei lui Constantin Florin Ciorcan, de 41 de ani, din comuna Voitinel. Lăcrămioara B. a fost scoasă din casa agresorului, după care i s-a cerut să urce în autospeciala poliției pentru a fi dusă la Secția 4 de Poliție Gălănești pentru audieri. Polițiștii au continuat verificările și în timp ce făceau cercetări la locul faptei, Constantin Florin Ciorcan a revenit în curte, a încercat să împiedice efectuarea fotografiilor judiciare asupra imobilului, iar la un moment dat a încercat să o lovească pe propria sa soție, Olga Ciorcan, de 42 de ani. Un agent de poliție a intervenit și l-a împiedicat pe agresor să-și lovească soția, fiind însă el însuși lovit cu antebrațul, înjurat și amenințat.

Ciorcan a fost somat de mai multe ori să înceteze acțiunea agresivă și cum nu s-a conformat, a fost somat cu folosirea armei din dotare. Dat fiind că acțiunea agresivă a continuat, polițistul a scos pistolul din toc și l-a somat din nou. Agentul de poliție a continuat să-l someze în mai multe rânduri pentru a renunța la comportamentul agresiv și întrucât acesta nu s-a supus somațiilor, polițistul a armat și a tras un foc în aer. Ulterior, agresorul a fost culcat la pământ și a fost încătușat, după care a fost dus la autospeciala poliției și transportat la Poliția municipiului Rădăuți pentru cercetări. Pe numele lui a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „ultraj”. De asemenea, a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovire sau alte violențe”. Prin ordonanța procurorului din data de 2 decembrie 2016, față de Constantin Ciorcan a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore. Ulterior, pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Individul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava.

Un tânăr din Siret a fost reținut după un scandal desfășurat într-un bar

La data de 2 decembrie 2016, la ora 00.25, Poliția orașului Siret a fost anunțată despre faptul că în incinta barului Deco Cafe are loc o altercație. La fața locului s-a deplasat o patrulă de siguranță publică din cadrul Poliției orașului Siret, care a constatat că pe fondul consumului de băuturi alcoolice, a izbucnit un conflict spontan între doi tineri, respectiv Marin Bârgheaua, de 22 de ani, și Ion Atănase, de 35 de ani, ambii din orașul Siret. Patrula formată din doi polițiști a intervenit cu fermitate și l-a imobilizat și încătușat pe Marin Bârgheaua pentru a fi dus la sediul subunității și a fi luate măsuri legale față de acesta. În momentul introducerii în autospeciala de poliție, agresorul l-a lovit pe unul dintre agenții de poliție. In acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „ultraj”, iar față de Marin Bârgheaua a fost dispusă măsura reținerii prin ordonanță pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în Arestul IPJ Suceava, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar.

Seful de post din Horodnic de Jos a fost bătut de un localnic și de fiii acestuia

La data de 3 decembrie 2016, la ora 20.47, șeful Postului de Poliție Horodnic de Jos, agentul șef principal Cristian Darabană, a anunțat faptul că în timp ce se afla la locuința sa de serviciu, a fost agresat de Dan Olenici, de 49 de ani, din localitate și de doi tineri, din aceeași localitate. Agresorul este cunoscut pe raza comunei ca o persoană violentă, fiind cercetat de către polițist într-un dosar penal de lovire și având în lucru la postul de poliție un alt dosar penal.

In ziua de 3 decembrie a.c., în jurul orei 20.40, Dan Olenici, de 49 de ani, împreună cu fiii săi, Cristi și Săndel Olenici, ambii de 18 ani, s-au deplasat la locuința de serviciu a polițistului, după ce în prealabil primul dintre aceștia îl amenințase telefonic. După ce au ajuns la locuința șefului de post, toți au pătruns în curte fără drept, Dan Olenici a bătut la ușă, iar în momentul în care polițistul a ieșit să vadă ce se întâmplă, a fost lovit.

In urma cercetărilor făcute de oamenii legii și a probelor administrate la dosar, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, s-a dispus prin ordonanță reținerea suspecților pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introduși în arestul IPJ Suceava. Ieri, aceștia urmau să fie prezentați Judecătoriei Rădăuți cu propunere de arestare preventivă. (Dănuț ZUZEAC)