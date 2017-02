Cinci diguri – cinci iazuri şi un sediu de firmă aparţinând defunctei Pescoliv, scoase la vânzare pentru 400.000 de euro

Oferta vine din partea lichidatorului şi vizează digurile de la Pocoleni, Mediaşca, Somuz, Roşia şi Rădăşeni, cinci diguri parcelate care nu au fost scoase la vânzare până acum, cu 639 de hectare de luciu de apă suprafaţă totală, ce poate fi preluată în concesiune de la statul român, plus sediul firmei Pescoliv de la Fălticeni

1,6 milioane de lei – 400.000 de euro pentru cinci iazuri totalizând o suprafaţă de 639 de hectare de lucriu de apă, cu digurile gata făcute, plus un sediu administrativ rezonabil în Fălticeni, reprezintă pentru amatorii de afaceri în domeniul pisciculturii o ofertă ce pare a fi tentantă. Opinia aparţine vânzătorului, firma care se ocupă de vânzarea activelor defunctei SC Pescoliv SRL Fălticeni.

Firma de lichidare ACCER IPURL Suceava, care se ocupă de gestionarea falimentului firmei Pescoliv SRL Fălticeni, scoate şi în această primăvară la vânzare activele firmei falimentare de pescuit fălticenene.

In toamna anului 2014, după ce Pescoliv SRL a intrat în faliment şi când oferta era de aproximativ 15 milioane de lei pentru o suprafaţă de iazuri de aproximativ 308 hectare, preţul părea a fi cu mult mai tentant, astfel încât o bună parte din proprietăţile administrate de Pescoliv şi-au găsit în ultimii ani noi proprietari. Au rămas însă alte active care nu au fost valorificate de către firma lichidatoare. La începutul acestui an, vânzările ACCER IPURL nu vizează proprietatea definitivă a iazurilor care nu au fost încă valorificate de lichidator, ci preluarea concesiunii de la statul român a luciului de apă, cumpărătorul prezumtiv putând achiziţiona digurile aferente unei suprafeţe totale de 639 de hectare de iaz, la Pocoleni, Mediaşca, Somuz, Roşia şi Rădăşeni, cinci diguri parcelate care nu au fost scoase la vânzare până acum, plus sediul firmei de la Fălticeni. Celelalte iazuri au fost deja vândute ori preluate de alţi proprietari prin sentinţe judecătoreşti.

Iazurile firmei Pescoliv Fălticeni, moştenitoarea întreprinderii piscicole din zonă transformată în 1990 în “Piscicola” Fălticeni, au fost scoase la vânzare de către firma lichidatoare – ACCER IPURL Suceava. Elena Doina Muntean, în calitate de administrator judiciar al SC Pescoliv SRL, reprezentant al lichidatorului, aprecia acum trei ani că, dacă s-ar găsi cumpărători măcar pentru o parte din activele scoase la licitaţie, Pescoliv ar supravieţui ca societate comercială. In total, iazurile, bazinele, pepinierele, digurile, construcţiile scoase la vânzare aveau acum trei ani o valoare calculată de peste 25 de milioane de lei, mult peste datoriile revendicate de creditori. S-a făcut şi la acea vreme precizarea că digurile şi terenurile de sub diguri sunt în proprietatea deplină a SC Pescoliv SA, dar în Cartea Funciară era menţionat un litigiu privind terenurile de sub luciul de apă, litigiu ce nu s-a finalizat pe deplin nici acum. (Neculai ROSCA)