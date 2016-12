Cinci contrabandişti au fost reţinuţi în urma percheziţiilor făcute de DIICOT în Suceava şi Botoşani

Cinci indivizi cu vârste cuprinse între 38 şi 46 de ani, din judeţele Suceava şi Botoşani, au fost reţinuţi de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, contrabandă în formă continuată, trafic de influenţă, luare şi dare de mită

La data de 13 decembrie 2016, au fost desfăşurate 26 de percheziţii domiciliare la membrii unei grupări de contrabandişti cu ţigări, în mai multe locaţii de pe raza jude-ţelor Suceava şi Botoşani, la care au parti­cipat poliţişti de frontieră şi lucrători din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Iaşi, BCCO Iaşi şi Gru­pării Mobile de Jandarmi Bacău. Faţă de cinci membri ai grupului a fost dispusă măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de ieri să fie prezentaţi instanţei cu propunerea de ares­tare preventivă pentru 30 de zile.

În urma unor activităţi informativ – ­ope­ra­­tive desfăşurate în perioada martie – decembrie 2016, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, sub coordonarea procurorilor din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi, cu suportul de specialitate al lucrătorilor din cadrul DIPI şi al poliţiştilor din cadrul IGPR – Serviciilor de Operaţiuni Speciale Suceava, Iaşi şi Vaslui, au derulat acţiuni specifice pentru documentarea activităţii infracţionale a unui grup, cu denumirea generică „gruparea Baranca”, ce des­făşura pe raza judeţelor Botoşani şi Suceava activităţi ilicite în sfera contrabandei cu ţigări.

Membrii grupării, cetăţeni români, acţionau într-un mod organizat, fiind responsabilizaţi, pe anumite segmente de activitate infracţională, în funcţie de aptitudini şi abilităţi individuale, respectiv ­suprave­ghe­rea patrulelor poliţiei de frontieră, ­asi­gurarea pazei în zona de acţiune, su­­pra­­vegherea traseului de deplasare, trecerea ţigărilor peste frontieră, transportul şi distribuirea/valorificarea acestora.

Gruparea îi avea ca lideri pe Cătălin C., Vasile C., Vasile C., Toader C. şi Emanuel A., cu vârste cuprinse între 38 şi 46 de ani, domiciliaţi pe raza judeţelor Suceava şi Botoşani, care au reuşit să imprime întregii grupări un ritm alert de acţiune, dovedind pe parcursul funcţionării eficienţă şi mobilitate în acţiune, reuşind astfel să asigure o bază stabilă de profit.

Următorul nivel al grupului infracţional organizat era format din şapte persoane apropiate lui Cătălin C., care săvârşeau efectiv actele de contrabandă sub coordonarea şi supravegherea directă a liderilor. Membrii grupului introduceau ilegal în România ţigări de provenienţă Ucraina şi Republica Moldova, fie pe la frontiera verde, fie prin Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuţi Prut. Nivelul al treilea al grupului este constituit din patru lucrători vamali, care acordau sprijin grupării infracţionale, prin aceea că facilitau introducerea ilegală a bunurilor de provenienţă Ucraina şi Republica Moldova şi îi înştiinţau pe membrii grupului cu privire la eventualele controale efectuate în punctul de trecere a frontierei.

Ultimul nivel al grupului este constituit din 13 persoane, care erau aprovizionate direct şi continuu de Cătălin C. şi comercia­lizau bunurile provenite din contrabandă pe raza judeţului Botoşani.

Activitatea de documentare a fost în­cheiată în data de 13 decembrie 2016, când poliţişti de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău, a celor din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Iaşi, BCCO Iaşi, cu suportul tehnic de specialitate al lucrătorilor din cadrul DIPI şi al poliţiştilor din cadrul IGPR – Serviciilor de Operaţiuni Speciale Iaşi, Suceava şi Vaslui, au făcut 26 de percheziţii domiciliare la mai multe adrese de pe raza judeţelor Suceava şi Botoşani, fiind identificate 29 de persoane suspecte că fac parte din gruparea infrac­ţională şi duse la audieri.

În urma percheziţiilor, au fost desco­perite şi ridicate/indisponibilizate în ve­derea continuării cercetărilor 7.886 de pachete de ţigări diferite mărci cu timbru de acciză Republica Moldova, în valoare totală de 67.874 de lei, 37 de litri de alcool, în va­loare de 1.449 de lei, importante sume de bani (88.628 de lei, 14.170 de euro, 470 de dolari, 700 de lire sterline), o barcă pneumatică, 60 de telefoane mobile, 53 de cartele SIM, 10 autovehicule, în valoare totală de 221.517 de lei, diferite înscrisuri utile cauzei.

În acest caz sunt făcute cercetări faţă de 29 de persoane sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, contrabandă în formă continuată, trafic de influenţă, luare şi dare de mită. Totodată, faţă de cinci membri ai grupării procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de ieri să fie prezentaţi instanţei cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi, în vederea documentării întregii arii infracţionale şi a recuperării prejudiciului. (D.Z.)