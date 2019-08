Chinezii, turcii și polonezii  se bat între ei pentru a aduce 15 autobuze electrice la Suceava

Licitația organizată de Ministerul Dezvoltării, pe șapte loturi, câte unul pentru fiecare municipiu inclus în proiect, este extrem de tentantă pentru dealerii și producătorii acestor mijloace de transport în comun, fiind depuse patru oferte pentru fiecare din cele șapte loturi, iar alți ofertanți au depus oferte pentru câteva dintre loturi. Pentru autobuzele care ar urma să ajungă la Suceava au depus oferte turcii de la BOZANKAYA OTOMOTIV MAK. IML. ITH. VE IHR. A.Ş, chinezii de la NEW KOPEL CAR IMPORT și de la XIAMEN GOLDEN DRAGON BUS CO LTD, precum și polonezii de la SOLARIS BUS & COACH. Pe lângă aceste 15 autobuze, primarul Ion Lungu a anunțat luna trecută că a semnat contractul de finanțare cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est pentru achiziționarea unui număr de 25 de autobuze electrice mari și zece autobuze electrice mici

Pe 12 august a fost termenul final pentru depunerea ofertelor la licitația organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru cele autobuze electrice achiziționate pe fonduri europene pentru șapte orașe din țară. Din cele 131 de autobuze electrice, 15 astfel de mijloace de transport în comun sunt pentru Suceava. Licitația a fost organizată pe șapte loturi, câte un lot pentru fiecare din orașele unde urmează a fi achiziționate autobuze – destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de deal – cu o lungime de aproximativ 12 metri. Municipiul Suceava are lotul nr. 5 iar valoarea estimată este 41.375.000 lei.

Competiția pentru furnizarea autobuzelor este „deschisă” de firma turcească BOZANKAYA OTOMOTIV MAK. IML. ITH. VE IHR. A.Ş. (producător de autobuze electrice, tramvaie și troleibuze), urmată de firma NEW KOPEL CAR IMPORT (parte a SIXT Group România, reprezentantul, în România, al mărcii chineze de autobuze și vehicule electrice BYD) și apoi de polonezii de la SOLARIS BUS & COACH (o companie est-europeană cu o îndelungată experiență și bună reputație Polonia – Solaris Urbino 12 electric a câștigat prestigioasa competiție europeană „Autobuzul anului 2017” iar printre „clienții” de top numărându-se Athena, Berlin, Dubai, cele mai recente tranzacții mari fiind Lazzio și Wallonia – având capacități de producție în trei locații, din care una este vechea platformă de producție a cunoscutei firme Neoplan, iar din septembrie compania poloneză va face parte din grupul CAF). Un al patrulea competitor care a depus, conform datelor oficiale, oferte pentru toate cele șapte loturi este asocierea firmelor dealerul orădean GOLDEN DRAGON BUS și cei pe care îi reprezintă în țara noastră dealerul orădean, anume chinezii de la XIAMEN GOLDEN DRAGON BUS CO LTD (societate mixtă chineză înființată în 1992 în dezvoltarea, fabricarea și vânzarea de autobuze de lux de 5m până la 18m și vagoane ușoare cu marca “Golden Dragon”, având o reputație ca fiind unul dintre primii 10 producători de autobuze și mărci de autobuze din China și ducând o politică remarcabilă de expansiune a afaceri reușind să deschidă în acest an o fabrică și în Ethiopia).

La licitația organizată de MDRAP s-au mai înscris, dar nu figurează ca fiind ofertanți pentru toate loturile, cehii de la SOR Libchavy spol. s r.o. (doar pentru lotul 2, al municipiului Sibiu), dar și dealerul pentru România al mărcii turcești ISUZU, respectiv firma ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L. care a venit la licitație având „Terț susținător” compania cehă mai sus menționată.

Când ar putea ajunge la Suceava autobuzele electrice pe care le cumpără Ministerul Dezvoltării și cât multe vor fi cumpărate pentru alte localități din țară

Potrivit unor afirmații făcute de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, în conferința săptămânală de presă care a avut loc miercuri, 24 iulie, termenul cel mai optimist pentru sosirea la Suceava a mijloacelor de transport în comun să fie de jumătate de an de la organizarea licitației. O abordare mai realistă ar fi ca respectivele autobuze să ajungă la Suceava în primăvara lui 2020. O variantă optimistă era, în condițiile în care licitația avea loc la finele lunii iulie, așa cum era stabilit inițial, ca livrarea lor să fie în cea de-a doua jumătate a lunii decembrie.

Potrivit anunțului de participare postat pe SEAP, termenul inițial de depunere și de deschidere a ofertelor este data de 29 iulie, însă printr-o erată s-a stabilit că termenul de depunere al ofertelor va fi data de 12 august. Potrivit documentației încărcate în sistem electronic, 15 autobuze electrice pentru Municipiul Suceava urmau a se achiziționa având o lungime de cca. 12m fiecare și toate trebuie să fie. Pe lângă cele 15 autobuze electrice de circa 12 m lungime, vor trebui să fie achiziționate și 4 stații de încărcare rapidă și 15 stații de încărcare lentă.

Municipiul Suceava face parte dintr-o grupă mai mare de șapte orașe unde MDRAP a considerat că este optimă achiziționarea de autobuze electrice operabile în condiții de deal, sens în care a organizat o licitație de achiziționare a unui număr de 131 autobuze electrice cu lungimea de cca. 12 m destinate transportului public urban de călători 39 de stații de încărcare rapidă 131 de stații de încărcare lentă. Pentru municipiile Sibiu, Sighetu Marmației și Slatina urmau a se achiziționa un număr de autobuze electrice mai mic decât cel prevăzut pentru lotul nr. 5 de la Suceava, în vreme ce pentru Iași, Pitești și Târgu Mureș au fost prevăzute mult mai multe autobuze electrice a fi procurate. Ulterior, MDRAP a organizat o licitație și pentru achiziționarea unor autobuze electrice cu lungime de circa 12m operabile în condiții de deal pentru Brașov. Totuși, MDRAP nu a inclus Suceava și în rândul potențialilor beneficiari ai autobuzelor de circa 10m lungime, operabile în condiții de deal. Pentru o achiziție de autobuze de circa 10m operabile în condiții de deal a fost inclus din nou Iașul și Târgu-Mureșul, dar și Consiliul Județean Neamț alături de Municipiul Tulcea.

Contractul de finanțare europeană pentru cumpărarea a încă 35 de autobuze electrice în municipiul Suceava a fost semnat

Totuși, primăria Suceava nu se va limita doar la cele 15 autobuze electrice mari cumpărate prin MDRAP. Recent, Primăria Suceava a făcut încă un pas pentru îmbunătățirea parcului auto al Societății de Transport Public Local. Astfel, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat în cursul zilei de 23 iulie că a fost semnat la sediul Primăriei Suceava contractul de finanțare europeană cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est pentru achiziția autobuzelor electrice. „Am semnat, împreună cu domnul director general al ADR Piatra Neamț, Vasile Asandei, contractul „Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava”. Acesta prevede achiziționarea autobuzelor electrice și realizarea unei autobaze, dar și amenajarea stațiilor existente, un centru supraveghere video și reabilitarea străzii Vasile Pârvan”, a declarat primarul Ion Lungu.

Valoarea totală a proiectului este de 116.189.650,93 lei (aproximativ 25 milioane euro) iar valoarea eligibilă este de 103.584.923,88 lei și contribuția municipiului Suceava de 2% din cheltuielile eligibile) este de 2.071.698,50 lei. Durata de implementare conform contractului de finantare este de 30 luni. „După realizarea acestui proiect, vom avea în municipiul Suceava o societate de transport performantă, un sistem de transport public civilizat cu prețuri suportabile pentru cetățeni!”, a mai spus Ion Lungu.

Acest contract de finanțare a fost semnat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est și presupune achiziționarea unui număr de 25 de autobuze mari și zece autobuze mici. Referindu-se la livrarea acestora la Suceava, Ion Lungu a spus că aceste 35 de autobuze vor ajunge în cursul anului viitor, fără a face o estimare cu privire la intervalul de timp la care acestea vor ajunge.

Reamintim că alte 5 autobuze electrice de capacitate mică au fost procurate, anul acesta, printr-o finanțare nerambursabilă elvețiană, accesată de Primăria Suceava.

Autobuzele electrice vor „scoate” taxatoarele din funcție

Programul municipalității sucevene prin care se urmărește înnoirea parcului auto al societății TPL prin aducerea a peste 50 de autobuze electrice de diferite dimensiuni va aduce cu sine și modificări în structura de personal a societății de transport public. Astfel, pe noile autobuze nu vor mai fi și persoanele care se ocupă de vânzarea biletelor de călătorie și încasarea banilor de la călători. Primarul Ion Lungu a explicat, în conferința de presă din data de 7 august, că taxatoarele care lucrează, în prezent, pe autobuzele TPL nu vor mai lucra și după ce la Suceava vor veni autobuzele electrice. Asta deoarece pe acestea va fi instalat un program special de ticketing. Totuși, Ion Lungu nu a făcut referire la viitoare disponibilizări, ci la o redistribuire a personalului de la societatea de transport public. Din câte se pare, soluția avută în vedere de edil este ca autobuzele actuale sau majoritatea lor să fie păstrate în funcțiune și creată o divizie de mijloace de transport în comun pentru zona metropolitană, taxatoarele urmând a lucra pe autobuzele care vor deservi respectivele linii de transport. (Dan PRICOPE)