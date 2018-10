Cernăuțiul vrea să preia modelul Sucevei de promovare a produselor din Bucovina

Şeful Consiliului Regional Cernăuți, Ioan Muntean (foto) a lansat un îndemn de crearea brandului de produse alimentare naturale care să poarte numele „Bucovina” și nu s-a sfiit să recunoască faptul că ideea i-a venit după ce a observat succesul de care se bucură marca „Produs în Bucovina” promovată de Consiliul Județean Suceava, fără a-l nominaliza însă în mod expres pe președintele CJ Gheorghe Flutur ca susținător al acestui demers.

Din câte se pare, mobilul acestui demers al lui Ioan Muntean nu este neapărat o concurență cu Suceava, ci mai degrabă o concurență cu Lvov – cel mai mare și mai cosmopolit oraș din vestul Ucrainei și, totodată, centru al celei mai mari regiuni din vestul Ucrainei – care ar fi preluat produsele bucovinene și le-ar fi comercializat sub marca proprie. Potrivit Buknews, propunerea corespunzătoare a președintelui Consiliului Regional Cernăuți a fost anunțată în cadrul ședinței solemne de joi, 18 octombrie, care a avut loc cu ocazia industriei alimentare din Ucraina. Ioan Muntean a felicitat, de asemenea, pe toți lucrătorii din industria alimentară și de prelucrare a regiunii pe viitoarea sărbătoare profesională, urările de bine fiind însoțite și de diplomele de felicitare din partea Consiliului Regional Cernăuți.

„De la bun început, regiunea noastră a fost agrară, astfel încât industria alimentară a Bucovinei are lunga sa istorie și tradiție și produsele alimentare bucovinene se bucură de o cerere bine-meritată atât în Bucovina, cât și din partea locuitorilor altor regiuni ale Ucrainei. De aceea propun producătorilor de alimente din regiunea noastră pentru a profita de experiența Județului Suceava din România, caz în care producătorii locali și Consiliul Județean au creat un brand regional de produse alimentare naturale „Produs în Bucovina”, care este cunoscut nu numai în Europa, ci în întreaga lume. În acest scop, produsele alimentare și procesatorii se pot uni într-o asociație ca să-și consolideze eforturile lor, experiența și oportunitățile. Acum se pare că mâncărurile delicioase și de calitate produse în Bucovina sunt vândute în Ucraina și în străinătate sub mărcile Lviv”, a declarat Ioan Muntean, adresându-se audienței. În ceea ce privește promovarea, Ioan Muntean a făcut trimitere la maniera similară pe care a adoptat-o CJ Suceava și Asociația „Produs în Bucovina”, anume accesarea de fonduri europene și de alte finanțări. Din punctul de vedere al șefului administrației regionale cernăuțene, în cazul în care producătorii cernăuțeni ar accepta ideea să se asocieze pentru a-și promova mai bine interesele și brandul Bucovina, “atunci motorul poate fi Agenția pentru Dezvoltare Regională regiunea Cernăuți, care va oferi toată asistența organizatorică și metodologică necesară”, oficialul cernăuțean precizând că, în plus, agenția respectivă se poate implica atrăgând granturi sau alte donații pentru diverse proiecte. (D.P.)