Manifestări dedicate Zilei Naţionale, astăzi, la Suceava: ceremonie militara, spectacole, deschiderea Targului de Craciun, retragere cu torte, fasole cu carnati

Vineri, 1 Decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei, in centrul municipiului Suceava sunt programate urmatoarele manifestari:

· Între orele 13.00 şi 15.00, vor avea loc o ceremonie militară şi o expoziţie de echipament militar;

· La ora 15.00 va avea loc deschiderea oficială a Târgului de Crăciun;

· Între orele 15.30 şi 17.30 va avea loc un spectacol de muzică populară dedicat Zilei Naţionale, cu Ansamblul „Ciprian Porumbescu”;

· Între orele 17.30 şi 18.00 Fanfara Municipiului Suceava va avea un program de colinde;

· De la ora 18.00 va avea loc defilarea cu torţe şi cântece ostăşeşti – Corul ISU „Bucovina” Suceava.

Toate aceste manifestari se vor desfăşura pe esplanada Casei de Cultură din centrul Sucevei.

Prefectura Suceava, cu sprijinul Garnizoa­nei Suceava, organizează ceremonia militară cu ocazia Zilei Naționale a României, vineri 1 Decembrie, cu începere de la ora 13, în Piața Tricolorului.

Sunt invitați reprezentanți ai Consiliului Județean Suceava și ai Primăriei Municipiului Suceava, ai asociațiilor veteranilor de război, cadrelor militare în rezervă și retragere, Cultul erorilor, personal militar, civil din MAPN și MAI, reprezentanți ai partidelor politice, ai instituțiilor culturale, științifice, religioase, ai mass-media și societății civile.

Din Partea Ministerului Apărării Naționale – MAPN – participă cu efective Batalionul 335 Artilerie „Alexandru cel Bun” Botoșani, care va prezenta și tehnică, iar Colegiul Militar “Stefan cel Mare” Câmpulung va participa cu două plutoane la garda de onoare.

Din Partea Ministerului Apărării și Internelor, participă cu efective Inspectoratul Pentru Situații de Urgență “Bucovina” al județului Suceava, Inspectoratul de Jandarmi Județean “Bogdan Vodă” Suceava, Scoala Militară de Sub­ofițeri Jandarmi „Petru Rareș” din Fălti­ceni. Cu tehnică specifică participă ISU Su­cea­va, Inspectoratul de Jandarmi Județean, Ins­­­pectoratul de Poliție Județean Suceava și Direcția Județeană de Informații Suceava. Primăria Suceava va pune la dispoziția evenimentului fanfara.

Tehnica desemnată de fiecare structură va fi prezentată într-o expoziție amplasată în fața Palatului Administrativ.

Toate efectivele vor intra în dispozitiv la ora 12,30, în fața Palatului Administrativ, iar după instalarea oficialităților se va intona Imnul de Stat al României, va fi oficiat un serviciu religios, urmat de alocuțiunile autorităților referitoare la însemnătatea evenimentului. Se vor depune coroane și jerbe de flori și va urma defilarea gărzii de onoare, a tehnicii și fanfarei, cu prezentarea onorului. La ora 18, se va defășura retragerea cu torțe a subunităților aparținând Inspectoratului pentru Jandarmi Județean Suceava, și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. La aceeași oră va avea loc un moment artistic susținut de Corala ISU “Bucovina”, informează un comunicat al Prefecturii Suceava.

De asemena primarul Ion Lungu a anuntat ca dupa ceremonia militară, la ora 15.00 va avea loc deschiderea oficială a Târgului de Crăciun. “Va fi fasole și vin dar contra cost. Primăria a avut o intenție în acest sens dar am avut discuții cu primarii din țară , peste tot unde s-a dat faslole și cârnați, i-au întrebat Curtea de Conturi. Noi ne organizasem deja dar având o discuție cu colegii primari din țară, peste tot unde s-au dat fasole și cârnați, le-au imputat Curtea de Conturi. Acestea se pot da din donații și sponzoriri, am avut discuții în acest sens dar într-o discuție cu alți zece primari mi s-a transmis – domnule primar stați deoparte fiindcă vine Curtea de Conturi”, a spus Ion Lungu. In acest context, primarul municipiului Suceava i-a “rugat” pe cei comercianții care au preluat căsuțele repartizate de la primărie “să aducă fasole de post, cârnați, vin, contra cost, pentru doritori”. (O.S.)