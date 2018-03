Cerbul si calul, episodul 3. Romsilva acuza asociatia WILD Bucovina ca nu a raportat presupusul braconaj. Asociatia isi retrage mesajul. Politia face cercetari

Reprezentanţii Asociaţiei Wild Bucovina susţin că cerbul filmat rătăcind prin gospodăria unui cetăţean din comuna suceveană Fundu Moldovei ar fi fost braconat de către oamenii din localitate, care i-ar fi tăiat ulterior coarnele. Oficialii Romsilva resping această ipoteză, iar cei ai Poliţiei Suceava confirmă că o anchetă în acest caz este în desfăşurare.

Reprezentanţii Romsilva au făcut publice pe pagina oficială de Facebook imagini rare filmate pe raza judeţului Suceava, unde un cerb carpatin s-a rătăcit în gospodăria unui muntean din satul Colacu, comuna Fundu Moldovei. Momentul a fost surprins la finalul lunii februarie de către un angajat al Romsilva de la Ocolul Silvic Breaza. Potrivit descrierii asociate filmului care se bucură de popularitate în mediul online, cerbul a fost supravegheat de către angatul Romsilva până s-a întors în siguranţă în pădure.

Stelian Bodnari, co-preşedinte al Asociaţiei Wild Bucovina susţine, pe de altă parte, că are dovezi care atestă că cerbul a fost omorât de câţiva localnici la câteva minute după ce a părăsit livada în care a intrat accidental. Acesta susţine că cerbul carpatin a fost hăituit pentru trofeu, iar presupuşii braconieri i-ar fi tăiat coarnele cu un bomfaier.

Reprezentanţii Asociaţiei Wild Bucovina susţin că alţi localnici din comuna Fundu Moldovei i-au anunţat despre faptul că cerbul a fost omorât la marginea pădurii. Stelian Bodnari a postat pe Facebook fotografii cu un cerb mort având coarnele tăiate, despre care spune că ar fi cel din filmarea făcută publică de către Romsilva. „Este realitatea văzută de oamenii de acolo. Ei m-au informat. Eu am fost la câteva zile după cele întâmplate şi am fotografiat cerbul mort”, a precizat Stelian Bodnari, care nu a dorit să ofere mai multe informaţii spunând că mai departe este treaba poliţiei, care are o anchetă în curs de desfăşurare.

Pe pagina de Facebook a Asociaţiei Wild Bucovina a fost postat un comunicat prin care se explica cum membrii asociaţiei au aflat despre moartea cerbului, dar care ulterior a fost şters. „După ce a intrat cerbul în pădure a fost urmărit şi hăituit de persoane din zonă care l-au omorât şi i-au tăiat coarnele cu un bomfaier. Aceasta s-a întâmplat la doar câteva sute de metri de livada unde a fost filmat, iar acest episod a fost văzut de vecinii din zonă. Noi am primit aceste informaţii de la ei, la câteva zile de la cele întâmplate şi am fost la faţa locului unde am găsit cerbul braconat. Aceste imagini arată realitatea finalului întâmplării din acea zi în ultima săptămână a lunii februarie în satul Colacu, comuna Fundu Moldovei”, au transmis cei de la Wild Bucovina în mesajul care ulterior a fost retras de pe Facebook.

Reprezentanţii IPJ Suceava au confirmat că au o anchetă în curs de desfăşurare, însă deocamdată nimeni nu a fost pus sub acuzare. „Având în vedere imaginile apărute în spaţiul public, la nivelul IPJ Suceava s-a dispus efectuarea de cercetări in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de braconaj cinegetic pentru a se stabili circumstanţele în care s-ar fi produs evenimentul şi identificarea persoanelor care se fac vinovate de comiterea acesteia”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, comisarul de poliţie Ionuţ Epureanu.

Pe de altă parte, reprezentanţii Direcţiei Silvice Suceava susţin că nu au fost anunţaţi despre faptul că ar fi fost braconat un cerb pe raza Ocolului Silvic Breaza, iar cei de la Romsilva susţin că informaţiile lansate în spaţiul public de către Asociaţia Wild Bucovina sunt false. „Este regretabil că o organizaţie lansează acuzaţii pe baza unor speculaţii, susţinând că Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva nu ar prezenta adevărul referitor la un film video postat pe reţelele de socializare. Colegii noştri de la Ocolul Silvic Breaza, Direcţia Silvică Suceava, au surprins un exemplar de cerb în curtea unei persoane fizice, ulterior au monitorizat eliberarea acestuia până când cerbul respectiv a reintrat în pădure. În fondurile cinegetice din zonă sunt zeci de exemplare de cerb, afirmaţiile organizaţiei respective că exact acel exemplar de cerb ar fi fost braconat sunt speculaţii. Este extrem de grav dacă organizaţia respectivă deţine informaţii sau dovezi despre un act de braconaj şi nu a sesizat organele de cercetare penală. Direcţia Silvică Suceava nu a fost sesizată despre un caz de braconaj în zona respectivă. De asemenea, este regretabilă că o organizaţie alege să câştige audienţă prezentând unele informaţii pe baza unor speculaţii. Dacă persoane au cunoştinţă despre un caz de braconaj, sunt rugate să sesizeze de urgenţă organele de cercetare penală pentru a efcetua cercetări şi gestionarul fondului cinegetic respectiv”, au transmis cei de la Romsilva. (Danut ZUZEAC)