Centrul Cultural Bucovina – centru de folosire cu dedicație a legislației privind achizițiile publice

Numeroasele cazuri de în care legea a fost folosită cu succes drept paravan pentru oferirea de contracte cu dedicație l-a determinat pe referentul Ion Drăgușanu, “agitator de lance” al CCB, să iasă la atac. Doar că el însuși se numără printre cei care par a fi beneficiat din plin de programul licitățiilor de fațadă organizate de instituția culturală aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava

La sfârșitul lunii trecute, în media locală a fost făcută publică o informație privind faptul că la Centrul Cultural Bucovina o selecție de oferte a fost considerată câștigătoare cu două zile înainte ca termenul de depunere a ofertelor să se fi epuizat. In acest fel au fost încălcate mai multe preve­deri legale, ce au, parte dintre acestea și consecințe penale.

Pentru a demonstra ilegalitatea demersului conducerii CCB s-au pus la dispoziția opiniei publice documente ce nu au fost contestate – acte privind procedura de achiziție publică, postări pe SEAP asumate de Centrul Cultural Bucovina (CCB) dar și afișe tipărite pentru concertul Filarmonicii “Mihail Jora” din Bacău ce urma să se desfășoare în data de 3 iunie a.c., la Cetatea de Scaun a Sucevei. Dacă mai adăugăm și faptul că au fost trimise la persoanele importante din județ invitații pentru importantul concert al Filarmonicii băcăuane tot cu două zile înainte de finalizarea procedurii legale de selecție de ofertă, treaba s-a încurcat și mai mult. Afișele au fost rupte de pe garduri, anunțul privind selecția de oferte a dispărut de pe SEAP. Nu s-au putut recupera însă invitațiile deja transmise către perso­nalitățile județene, invitate la concertul de sâmbătă, 3 iunie. Acelea rămân probe ușor de folosit în instanță în situația în care se va face o anchetă a procurorilor, iar unii jurnaliști colecționează astfel de obiecte, care pentru mulți dintre cei vizați ar putea fi mai valoroase decât legendarul “cap de bour”.

Se poate aprecia că cineva din condu­cerea Consiliului Județean (CJ) le-a transmis celor de la CCB să nu mai persevereze în greșeală și să facă puțin recurs la legislația privind achizițiile publice funcțională în România zilelor noastre. Astfel, după ce anunțul de pe SEAP a fost șters, a fost trimis un comunicat de presă prin care opinia pu­blică a fost anunțată pe 31 mai, (ziua în care trebuia să se finalizeze, la ora 16.00, selecția de oferte pentru evenimentul cultural de la Cetatea de Scaun, n.r.), că spectacolul Filarmonicii Mihail Jora din Bacău”, a fost anulat, în aceeași locație urmând să susțină recitaluri, copii și profesori de la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu precum și cantautorul sucevean Cornel Angelescu.

Ion Drăgușanu, supărat de “plăvani” și “pigmei spirituali”, care nu lasă CCB să fie stat în stat

Pe acest fond de stres Ion Drăgușanu, referent la CCB a trimis în spațiul public, pe propria pagină de socializare, un text despre “plăvani, democrația inculturii și cultura”. Vizați au fost desigur o parte dintre jurnaliștii care au atras atenția sucevenilor că la CCB cel puțin legislația privind achizițiile publice este maculatură, bună cel mult de agățat în cui la vespasiană. Dacă jurnaliștii de la Suceava sunt “plăvani”, “pigmei spirituali”, etc, cei de la SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice, n.r.) sunt doar “neghiobi”. “Neobrăzarea lor este cauzată și favorizată de discreționara “democrație a inculturii”, pe care o exercită plăvanii decizionali cu un incredibil habarnism”. Se poate preciza în acest moment că în limba română, “plăvan” este sinomim cu “bălan” și înseamnă în general un animal cu părul deschis la culoare. In argou, cuvântul plăvan se mai folosește pentru a denumi un “om înalt, un vlăjgan, o huidumă”. Trecând peste faptul că scrisul cu minuscule a unor nume proprii nu mai entuziasmează stilistic pe nimeni de când cu “ceusescu și odioasa elena”, din publicistica locală a începutului de an 1990 și pe care autorul Ion Drăgușanu i-a cunoscut mai bine decât cei mai târziu născuți, facem o trecere în revistă a altor acțiuni de atribuire prin “selecție de oferte”, marca CCB, în care a fost implicat chiar angajatul Centrului, Ion Drăgușanu s-a implicat direct. Vorbim despre evenimente publicate, la cererea CCB Suceava, de “neghiobii de la SEAP”, în cursul acestui an.

Incălcări ale legislației de achiziții publice la CCB, asumate de referentul Ion Drăgușanu

Unul dintre acestea vizează lansarea albumului de pictură a cunoscutului artist sucevean Radu Bercea. Pe site-ul lui Ion Drăgușanu pe 17 ianuarie a.c., se arată că “în 22 februarie 2017, de ziua nașterii lui Răzvan Mitoceanu, la Gura Humorului și în 1 martie 2017, la Vatra Dornei, “Zicălașii îl vor însoți pe Radu Bercea”. In acest context, operatorii economici interesați pot transmite oferte până pe data de 6.02.2017, ora 12.00. Doar că în acea dată de 17 ianuarie, Ion Drăgușanu a anunțat pe blogul propriu ceea ce urma să se întâmple abia două zile mai târziu, pe 19 ianuarie, când anunțul cu numărul 322 de licitație cu atribuire directă a fost făcut cunoscut pe site-ul Consiliului Județean Suceava. Cum s-a mai scris deja, anunțul public a fost făcut doar ca să acopere, prin mimarea respectării legii, care a impus cerința ca “operatorii economici interesați” să depună oferte în plic închis până la data de 06.02.2017,ora 12.00.

Un alt caz: pe 30 ianuarie 2017, Ion Drăgușanu prezintă echipa lui de suflet – “Zicalașii”, care își probează felurite straie, zice-se medievale, anterii, marfă de recuzită de felurită calitate. Probarea costumelor, imortalizată de Ion Drăgușanu pe blogul propriu înainte de ora 17.30, când s-a realizat postarea și doar cu 3 ore și jumătate după selecția de oferte ale agenților economici licitatori. Este un record, într-adevăr, să câștigi o licitație, să pui “plăvanii” la muncă, să croiască, să coase și să trimită la beneficiar “țoalele” pentru “Zicălași”, aceștia să aibă timp să le și probeze iar Ion Drăgușanu să și imortalizeze acest formidabil eveniment, de îmbrăcare a Zicălașilor, pentru a-l posta pe blog în timp real.

“Nimeni nu este mai presus de lege”, cu puținele excepții de la Centrul Cultural Bucovina

Am arătat cu un alt prilej că la Centrul Cultural Bucovina, legislația privind achizițiile publice este ignorată, cel mult folosită pentru acoperirea unor demersuri în interesul propriu al celor care lucrează la această instituție din subordinea Consiliului Județean Suceava.

Constituția României, arată, la Articolul 16 – Egalitatea în drepturi, paragraful (2) că “Nimeni nu este mai presus de lege”.

Aducem acum în discuție și prevederile unei alte legi, care ar trebui să fie un fel de micro- constituție pentru cei care lucrează în serviciul public (sunt plătiți de statul român, din bugetul public, constituit prin contribuția plătitorilor de taxe și impozite, n.r.): Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, prevede: Art. (11): În considerarea funcției pe care o deține, personalul contractual are obligația de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale”

Mai mult, în “Codul de conduită al personalului contractual al salariatilor din Centrul Cultural Bucovina” se prevede la Art. (11) – Folosirea imaginii proprii că “În considerarea funcției pe care o deține, personalul contractual are obligația de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale precum și în scopuri electorale. Numai că, făcând abstracție de autopromovarea practicată zilnic de Ion Drăgușanu, și mai vizibilă este cea pe care șeful său mai tânăr, directorul CCB, artistul popular Sorin Filip o face în continuare cu mult entuziasm pentru produsele de mezelărie marca SCUZA – preparate țărănești, firmă din comuna Forăști a județului Suceava. (Neculai ROSCA)