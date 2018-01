Centenarul Mari Unirii va fi sărbătorit de CJ Suceava lună de lună

Gheorghe Flutur a prezentat un calendar de inaugurări, evenimente de amploare și manifestări care vor marca, în fiecare lună din 2018, Centenarul Unirii

Președintele Consiliului Jude­țean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că planul de acțiuni ­de­­di­­cate aniversării Centenarului Marii Uniri va cuprinde, lună de lună, o inaugurare a unei investiții importante și/sau o manifestare ori un eveniment de amploare.

În luna ianuarie s-au desfășurat până acum acțiunile de la Vaslui, care au comemorat bătălia de la Podul Înalt, și cele dedicate poe­tului Mihai Eminescu, la Suceava, Putna, Călinești, Cernăuți și Viena urmând a avea loc acțiunile prilejuite de Mica Unire din data de 24 ianuarie. Referindu-se la aceasta, Gheorghe Flutur a precizat că nu va participa la manifestările de la Iași, neputând onora invitația adresată de primarul Iașului întrucât pe agenda sa este trecută participarea la alte evenimente pe plan local.

Referindu-se la calendarul de inaugurări și evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri, Gheorghe Flutur a precizat că în februarie va fi pusă în funcțiune secția de Ingrijiri Paliative de la Spitalul Județean Suceava, stația centrală de sterilizare și aparatul de neuronavigație, iar în martie va avea loc lansarea expoziției „Centenarul României Mari” la Suceava, Chișinău și Alba Iulia. In luna aprilie, o altă inaugurare va fi le­ga­tă de evenimentele dedicate Centenarului Marii Uniri: darea în funcțiune a Laboratorului regional de restaurare situat pe strada Dragoș Vodă din Suceava, despre care președintele CJ a spus că este „unic în țară pe profilul resta­urărilor obiectelor din materiale textile și lemn arheologic”. Pentru luna mai este prevăzută în cadrul manifestărilor dedicate Cen­­tenarului inaugurarea Scolii de la Securiceni. Este vorba de clă­direa veche a școlii din satul care, odinioară, a aparținut de comuna Bosanci, iar acum este parte a comunei Udești, clădire care a fost demontată și urmează a fi reamplasată la Muzeul Satului Bucovinean. „Este o școală cu bănci foarte vechi, cu casa învățătorului, care completează fericit Mu­zeul Satului Bucovinean. Tot în mai avem și Zilele Culturii Idiș”, a spus Flutur, precizând că vor fi manifestări organizate la Rădăuți și la Suceava și că este un semn de respect pentru comunitatea ebrai­că din Bucovina.

Pentru luna iunie, CJ Suceava și-a propus să organizeze Ziua Bucovinei la Viena, iar în luna urmă­toare să aibă loc Festivalul In­­ternațional “Întâlniri Buco­vinene” la Câmpulung Moldovenesc și la Suceava. O parti­­­­cu­­laritate pentru evenimentul din acest an o constituie o zi ­dedi­­cată poveștilor de succes ale sucevenilor plecați în străinătate. Oarecum în continuarea acestui eveniment din luna iulie, în luna august va avea loc din nou suita de acțiuni sub genericul „Luna Diasporei”, pentru ca în septembrie să aibă loc manifestările reunite sub denumirea „Gustă din Buco­vina”. În luna octombrie, ca element de noutate, ar fi manifestarea „October Fest în Est”, iar în noiembrie vor fi ample manifestări sub genericul „Luna Bucovinei”, pentru că atunci, pe data de 28, se vor împlini 100 de ani de la unirea regiunii noastre cu Tara. (D.P.)