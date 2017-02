Cel mai optimist termen pentru aprobarea bugetului – 27 februarie

Primarul Ion Lungu a arătat ieri că municipalitatea are nevoie de cel puțin 17 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a proiectului de buget la nivel național pentru a putea aproba bugetul la nivel local. Termenul cel mai optimist de aprobare a bugetului este finalul lunii februarie

Bugetul municipiului Suceava ar putea fi aprobat cel ami devreme într-o ședință extraordinară de Consiliu Local, care este programată pentru data de 27 februarie. Conform graficului de aprobare realizat de municipalitate luni, 13 februarie ar urma să aibă loc primele discuții cu consilierii locali, marți discuțiile cu asociațiile de proprietari, iar dezbaterea publică obligatorie pe data de 20 februarie.

Prima prioritate este legată de aprobarea bugetului pe anul 2017. Mă bucur că, în sfârșit a fost aprobat bugetul la nivel național. Noi avem nevoie de minim 17 zile de la publicarea în Monitorul Oficial pentru a-l putea aproba la Primăria Municipiului Suceava. Am făcut un grafic de aprobare. In cursul zilei de luni am discuții cu directorii de școli și contabilii șefi, voi avea primele discuții cu consilierii locali luni, 13 februarie, discuții cu asociațiile de proprietari marți, 14 februarie, dezbaterea publică obligatorie luni 20.02.2017 și intenția de aprobare, luni 27.02.2017. In măsura în care va fi publicat astăzi (n.r. ieri) în Monitorul Oficial, putem să îl aprobăm cel mai repede pe data de 27.02.2017”, a arătat ieri primarul Ion Lungu.

Acesta a mai arătat că speră ca bugetul să poată fi aprobat măcar până la finalul lunii februarie, arătând că este pentru prima dată în ultimii 13 ani când bugetul se aprobă atât de târziu.

“Practic, noi două luni de zile nu am avut buget. Avem o formă a bugetului, sigur este o formă ­apro­ximativă dar modificări foarte mari nu pot apărea.

Proiectul de buget este de 381.867.849 lei, ceea ce înseamnă 97,56% comparativ cu bugetul de anul trecut. Aici influențele sunt din creșteri de salarii, o influență mare o au și furnizorii unde avem plăți restante de anul trecut și nu în ultimul rând o influență pozitivă este cea a fondurilor europene pe care vrem să le atragem”, a mai arătat ieri primarul Ion Lungu. (A.I.)