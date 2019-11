Ceața a anulat luni toate zborurile de pe Aeroportul Salcea. Situație incerta pentru zborurile de azi

Luni, pasagerii pentru Londra au fost redirecționați pe alte aeroporturi. Zborul cu destinația Memmingen a fost reprogramat pentru astăzi la prânz, dar ceata deasa pune sub semnul intrebarii si zborurile de marti

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, ieri nu s-a putut opera niciun zbor pe Aeroportul Salcea. Avio­nul de la Londra a fost redirecționat pe Aeroportul Iași, iar pasagerii care ar fi trebuit, ieri după-amiază să zboare la Londra și-au primit banii înapoi pe bilete sau au fost reprogramați la alte zboruri. “O parte au fost transportați, cu autocare, pe alte aeroporturi din țară, iar unii au preferat să-și ia banii înapoi și să renunțe la călătorie. Din cauza ceții, vizibilitatea a fost sub 100 de metri. Oamenii au înțeles”, a explicat Ioan Măriuță, director ­ge­neral al Aeroportului Su­cea­va. Majoritatea pasa­­­gerilor au ple­cat au autocarul spre București, de unde urmează să zboare la Londra, în cursul zilei de astăzi.

Zborul cu destinația Mem­mingen ar fi trebuit să aibă loc ieri, dar din aceleași motive, a fost reprogramat pentru astăzi la prânz. “Spe­răm ca mâine (n.r. astăzi) să fie vreme bună și să se poată zbura de pe Salcea”, a completat directorul Ioan Mă­riuță.

Din pacate, ceata deasa nu s-a ridicat nici in dimineata zilei de marti, judetul Suceava fiind sub cod galben de ceata si burnita in aceasta dimineata, cel mai probabil si cursele de astazi urmand a fi anulate sau redirectionate. (C.R.)