CEA MAI SCUMPĂ CUFUREALĂ DIN ISTORIA SUCEVEI. Oficial: Plimbarea senatorului Iordache cu elicopterul SMURD ne-a costat pe toți 4.400 de euro 

Transportul senatorului PSD Virginel Iordache, luna trecută, cu elicopterul către București, de la Suceava, a costat 4.400 de euro, a anunțat, ieri, oficial, Departa­mentul pentru Situații de Urgență, precizând că o oră de zbor costă în jur de 1.100 de euro. Iordache fusese internat pentru enteroviroză și endocardită și a fost transferat, la cerere, după două zile la Institutul “Matei Balș“. Conform Spitalului Județean, i-a fost pusă la dispoziție o ambulanță, dar senatorul PSD a solicitat să fie dus cu elicopterul. “Pacientul a făcut presiuni asupra medicilor în acest sens, amenințând cu intervenții la conducerea Ministerului Sănătății”, se arată într-un comunicat al Spitalului sucevean. “Medicii au luat această decizie sub presiune și sub amenințări. A țipat la toată lumea. A amenințat. A cerut să fie transferat și a refuzat Ambulanța”, a declarat managerul Spitalului Județean. Iordache a fost singurul pacient transferat de la Suceava în acest an cu elicopterul SMURD. Marian Oprișan, vicepreședintele PSD, i-a cerut lui Iordache să-și dea demisia din partid și din Senat. Chiar dacă e și el conștient că e terminat din punct de vedere politic, Iordache nu pare a lua în calcul demisia de onoare și de vreo două zile a început iar să emită comunicate găunoase pe care le semnează “senator PSD”, fără să mai amintească vreun cuvințel despre gravul abuz de care este acuzat

„Costul estimativ al unei ore de zbor cu elicopterul echipat medical este de 1.100 de euro. Durata zborului pentru transfer pe traseul Iași-Suceava-București-Iași a fost de 4 ore și 18 minute. Echipajul medical a fost alcătuit dintr-un medic și un asistent”, se arată într-un răspuns al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) pentru Mediafax. La un calcul simplu, transportul senatorului PSD Virginel Iordache, de la Suceava la București cu elicopterul venit de la Iași, pentru enteroviroză, a costat ușor peste 4.400 de euro.

Potrivit sursei citate, în conformitate cu legislația privind Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență, solicitările de transfer pe cale aeriană din județul Suceava sunt transmise către dispeceratul UPU-SMURD din cadrul Centrului Municipal Integrat pentru Situații de Urgență, iar persoana căreia îi revine întreaga responsabilitate de a informa cu privire la starea pacientului, pentru justificarea transferului aerian, este medicul care face solicitarea.

„După aceasta, medicul din dispecerat stabilește dacă un caz poate fi transferat pe cale aeriană, după informarea prealabilă a medicului șef UPU-SMURD, iar întreg dosarul cazului este transmis către Punctul de Operare Aeromedicală care poate efectua misiunea”, mai spune DSU.

Reamintim că senatorul Virginel Iordache a ajuns luna trecută în Unitatea de Primire Urgențe Suceava cu simptome de toxiinfecție alimentară, prezentând vărsături, diaree și dureri de cap. Pacientul a acuzat și dureri articulare, medicii internându-l pe data de 14 mai la Secția de Reumatologie, pentru ca apoi să fie transferat la Secția de Boli Infecțioase. La internare, pacientul a avut două diagnostice, de enterovirus și endocardită. Medicii au început investigațiile de specialitate și i-au administrat tratament în acest sens. Cadrele medicale din Spitalul Județean au explicat că pacientul Iordache a fost cel care a solicitat transferul către o altă unitate spitalicească, deși problema sa de sănătate putea fi rezolvată foarte ușor în cadrul secției de Boli Infecțioase a spitalului sucevean. Starea sa de sănătate nu a impus nicio clipă internarea în secția de Terapie Intensivă, dar cum fiecare pacient are dreptul legal să solicite unde dorește să fie tratat, medicii infecționiști i-au luat în considerare cererea și i-au pus la dispoziție un echipaj al Ambulanței, pentru a ajunge în Capitală. Medici de la Spitalul Județean au confirmat că senatorul Virginel Iordache a refuzat categoric, în mai multe rânduri, să părăsească Suceava cu Ambulanța, solicitând ferm transferul cu un elicopter, refuzând chiar efectuarea unor investigații suplimentare la Suceava. Până la urmă, pacientul Iordache a fost dus pe 16 mai cu un elicopter SMURD la Institutul “Matei Balș“, unde a primit același diagnostic cu care a fost trimis de la Suceava, de endocardită (deci nu meningită bacteriană), primind și acolo exact aceeași schemă de tratament pe care i-au aplicat-o și medicii suceveni. Singura diferență a fost că în București a primit și o pastilă de Tamiflu.

“Pacientul a avut o atitudine ostilă la adresa cadrelor noastre medicale în ceea ce privește competența și corectitudinea îngriji¬rilor și tratamentului propus. Decizia medicului curant a fost efectuarea transferului cu o ambulanță, dar pacientul a refuzat acest lucru, solicitând transferul cu elicopterul. Pacientul a făcut presiuni asupra medicilor în acest sens, amenințând cu intervenții la conducerea Ministerului Sănătății”, a explicat Spitalul Județean Suceava, într-un comunicat oficial, cum s-a ajuns ca senatorul Iordache să fie dus la București cu elicopterul SMURD pentru o boală care putea fi tratată și aici.

De asemenea, și managerul Spitalului Județenea Suceava, Vasile Rîmbu, a declarat că transferul cu elicopterul a fost făcut în urma amenințărilor lui Iordache: “Înțeleg că acum toată lumea învinovățește medicii suceveni că au solicitat transferul cu elicopterul SMURD pentru așa un diagnostic. Dar medicii au luat această decizie sub presiune și sub amenințări. A țipat la toată lumea. A amenințat. A cerut să fie transferat și a refuzat Ambulanța. Ce puteau face medicii?! Să-l ducă unul cu mașina personală?! La „Matei Balș“ a primit același diagnostic și același tratament. I-au mai dat în plus o pastilă de Tamiflu”, a declarat managerul Spitalului sucevean.

Vasile Râmbu a adăugat că nu era necesar transferul cu elicopterul nici chiar în situația în care senatorului i-a fost confirmat diagnosticul de endocardită, însă nu există un protocol clar legat de cazurile la care poate interveni sau nu elicopterul. Medicii suceveni, la solicitarea și presiunea pacientului, au cerut transferul, însă decizia de a trimite elicopterul a fost luată la Iași.

„Nu era nevoie de transferul cu elicopterul nici chiar cu această endocardită care până la urmă a fost confirmată. Nu este un diagnostic, nu este o situație, nici meningita pe care au inventat-o ei, nu sunt cazuri de transport cu elicopterul! Puteam comanda o ambulanță de tip C, cu medic, cu asistent, pacientul nu era pe moarte ca să îl transferi cu elicopterul, dar dacă ei au aprobat… Văd acum că dau vina pe medici, că au solicitat elicopterul, fiind la rândul lor solicitați de către pacient. Medicii au spus: <uite asta are, îi aprobi sau nu îi aprobi>? Şi i-au aprobat. Asta este! Să răspundă! Dacă pacientul cere vapor, eu comand vapor, dacă vaporul poate veni până la spital, foarte bine, merge cu vaporul. Medicii pot să ceară pentru orice caz, ce credeți că nu au existat cazuri în care au fost refuzați? Li s-a spus că nu este caz de elicopter!”, a adăugat Vasile Râmbu.

Pacientul Iordache, singurul transportat de la Suceava anul acesta cu elicopterul SMURD

Trebuie menționat faptul că acesta a fost primul transfer cu elicopterul din istoria Spitalului Județean Suceava pentru diagnostice precum enterovirus sau endocardită. Cât despre “starea de sănătate vizibil alterată” a senatorului sucevean, medicii de la Spitalul Județean au afirmat că, în momentul transferului, pacientul Iordache era stabil, cu o tensiune arterială de 11 cu 6, fără a ridica vreo problemă care să necesite transferul de urgență cu elicopterul.

OBIECTIV a arătat faptul că senatorul Virginel Iordache, diagnosticat cu endocardită, este singurul caz de anul acesta pentru care a fost deplasat la Suceava elicopterul SMURD. În tot anul trecut au fost doar cinci cazuri preluate din județul nostru, fiind vorba de pacienți cu anevrism abdominal, secțiune de coloană lombară, un copil și un adult cu arsuri peste 50% din suprafața corporală și un caz de anevrism cerebral. Ultima dată când UPU Suceava a solicitat elicopterul SMURD a fost în noiembrie 2018, pentru preluarea Larisei, fetița jandarmeriței ucise pe trecerea de pietoni de la Tribunal. Atunci însă elicopterul nu a putut veni din cauza vremii, așa că fetița aflată în comă, cu prognostic extrem de rezervat, a fost dusă la București cu o ambulanță.

Demisia sau demiterea

Vicepreședintele PSD Marian Oprișan a cerut demisia sau excluderea din PSD a senatorului Virginel Iordache.

„Aceste gesturi sunt incompatibile cu social-democrația, precum și cu dedicarea echipei Partidului Social-Democrat de a clădi o relație sinceră și cinstită cu electoratul și cu întreaga țară. Domnul Virginel Iordache a dovedit lipsa oricăror valori comune cu viziunea și programul politic al PSD, dar și o iresponsabilitate periculoasă pentru funcția de Senator al acestei țări”, susține Oprișan, adăugând: „Îi solicit un minim gest de onoare: demisia imediată din funcția de senator și din cadrul Partidului Social Democrat. (…) Este singura opțiune. Nu putem lăsa asemenea abuzuri și inconștiențe să păteze o campanie electorală demnă, eforturile unei echipe de zeci de mii de oameni și așteptările a milioane de români din țară și din Europa!”. În cazul în care refuză să demisioneze, Marian Oprișan susținea la momentul la care a făcut declarația, că va cere excluderea senatorului din partid.

Virginel Iordache, fără viitor în politică

După ce OBIECTIV a relatat cazul său, se­-natorul Virginel Iordache scria pe Facebook că a fost acuzat „de tot felul de netrebnicii” pe care le-ar fi săvârșit în această perioadă. Senatorul susținea că starea sa de sănătate s-a degradat brusc în noaptea de 12 mai, însă pe 13 mai a rămas acasă. În 13 mai, febra i-a ajuns la 39,6, iar durerile de cap și de articulații au devenit aproape insuportabile, astfel că a doua zi s-a prezentat la Urgențe la Spitalul „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. De asemenea, Iordache susținea în postarea respectivă că “nu a făcut nici o cerere referitoare la un transport preferențial pentru transferul intraspitalicesc, interacțiunea cu personalul medical a fost una de respect reciproc, neexistând nici un episod din cele relatate nerealist în presă. Parlamentarul PSD este recunoscător faptului că face parte din comunitatea suceveană formată din oameni deosebiți și valoroși”.

După câteva zile, când a văzut comunicatul oficial al Spitalului Județean, Iordache și-a sters mesajul de pe Facebook. Nu a mai avut de atunci nicio poziție oficială față de scandalul pe care l-a provocat.

Senatorul Iordache a fost externat din spitalul de la București pe 27 mai, refuzând să fie adus la Suceava cu ambulanța și, deocamdată, ținând cont că de vreo două zile a început iar să difuzeze comunicate găunoase în care semnează “senator PSD”, se poate deduce că nu a luat în calcul demisia. Din păcate pentru el, cariera sa de politician este terminată. Doar năuceala care domină acum Partidul Social Democrat, bătut cu strigături la alegerile europarlamentare și cu președintele în pușcărie, face ca “subiectul Ioardache” să fie trecut momentan în plan secund în partid. Pe plan local, însă, colegii de organizație cer tot mai insistent excluderea sa, considerând că păstrându-l alături își diminuează și mai mult șansele electorale. Atâtea câte or mai fi ele. (O.S.)