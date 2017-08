Cea mai mare parte din suma solicitată de municipiul Suceava pentru Centenar merge în proiecte de infrastructură

Din cele 10 proiecte depuse la Guvern, în valoare totală de 40 de milioane de euro, jumătate sunt pe infrastructură și cealaltă jumătate sunt proiecte culturale. Printre principalele proiecte se remarcă cele la care Suceava visează de mulți ani de zile: podul, Sala Polivalentă și reabilitarea Curții Domnești

Implinirea a 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial și Intregirea României au devenit prilej pentru edilul sucevean de a promova aceleași proiecte – sub denumiri care reprezintă singura legătură între acestea și importanța istorică a evenimentului – despre care s-a tot vorbit de-a lungul anilor și care nu au fost realizate încă.

Ion Lungu a prezentat ieri în cadrul unei conferințe de presă principalele obiective pentru care a depus la Guvern proiecte în valoare totală de 40 de milioane de euro. Din cele 10 proiecte depuse, jumătate sunt pe infrastructură și cealaltă jumătate sunt proiecte cultu­rale. Printre principalele proiecte se remarcă cele la care Suceava visează de mulți ani de zile: podul peste apa Sucevei, Sala Polivalentă, dar și amenajarea Curții Domnești.

Podul a fost denumit recent Podul Centenar într-o încercare de a lega investiția de evenimentul aniversar, dar acesta a purtat de-a lungul timpului diverse denumiri. ­Rea­mintim că, în cursul precedentei campaniei electorale, atât actualul primar, cât și toată opoziția aveau un singur obiectiv: să facă podul, poate-poate se mai fluidizează traficul în zona comercială a Sucevei.

“Am depus, așa cum ni s-a solicitat la Prefectură, până pe data de 28, proiectele pe care vrem noi să le derulăm prin Centenar, cu finanțare de la Guvern. Am depus un număr de cinci proiecte pe infrastructură și cinci proiecte pe cultură, un număr total de 10 proiecte. La proiecte pe infrastructură, în primul rând Podul Centenar, așa îi vom spune ca să nu mai fie confundat cu Podul Unirii… Podul Centenar, care e legat tot de unire și care este foarte necesar orașului, este primul care este pus pe listă. Noi estimăm undeva la opt milioane de euro valoare de realizare a lui”, a arătat ieri Ion Lungu.

Un alt proiect de pe lista pentru Centenar este Sala Polivalentă. Mai mică sau mai mare, plasată mai la deal sau mai la vale, aceasta este prezentată mereu ca fiind în stadiu de aprobare. Reamintim că în campania electorală primarul Lungu le promitea alegătorilor pasionați de sport și sportivilor deopotrivă o sală polivalentă modernă, în care să fie organizate evenimentele sportive.

“Un lucru important, Sala Polivalentă, pentru că este pe flux la aprobare la documentație. Lucrul cel mai important este asi­gurarea și demararea finanțării efective”, mai arăta ieri edilul sucevean.

Tot pe lista de proiecte se numără și cel legat de Curtea Domnească, pentru care s-au întocmit proiecte de zeci de milioane de euro și care au rămas doar la stadiul de schiță pe hârtie.

“Amenajarea parcului arheologic Curtea Domnească. Din păcate, am rămas așa, între scaune. Noi am făcut un proiect care costă vreo 17 milioane de euro. Se știe că nu s-au putut promova pe Axa 5 decât proiecte de cinci ­mi­lioane de euro. Cam acum un an de zile, în septembrie 2016, doamna comisar regional Corina Crețu mi-a promis la Iași că se va modifica legea și vom putea depune proiectul în întregime, acest lucru ne-a condus la indecizie, n-am mai desfăcut proiectul în mai multe bucăți. Am așteptat această modificare care nu a venit. Este un proiect pe care ne interesează să îl promovăm”, declara ieri Ion Lungu.

Apare ca o noutate între propunerile municipalității pentru Programul Centenar – Amfiteatrul, care se dorește a fi construit în zona Zamca și care va înghiți o importantă sumă de bani, fără vreo legătură clară cu Centenarul Unirii, în afară de nume, desigur: “Amfiteatrul Unirii”. Cu o valoare estimată de peste două milioane de lei, acesta ar trebui să fie un loc în care să se adune artiștii suceveni și să organizeze spectacole.

“Vrem să construim un amfiteatru al Unirii în aer liber, pe care vrem să îl facem în zona Zamca. Acolo zic eu că putem găsi o soluție să facem un amfiteatru în aer liber, în așa fel încât să fie un amfiteatru permanent în cinstea Unirii și să rămână permanent acolo. Am văzut în marile orașe, în lumea ci­vilizată sunt aceste amfiteatre în aer liber în care oricine poate să meargă să facă spectacole, fie că discutăm de teatru, fie că discutăm de muzică, fie că discutăm vara, iarna, să fie un amfiteatru pus la dispoziția artiștilor, actorilor. Estimăm undeva la 2.700.000 de lei valoarea lui”, a mai explicat edilul sucevean.

Tot pe lista de proiecte se numără și un monument al Unirii, realizat în parteneriat cu Consiliul Județean, pentru care a fost solicitată suma de 450.000 lei. Totuși, sperăm că nu se va repeta și în acest caz povestea tot de cam 100.000 de euro a statuii din fibră de sticlă, amplasată în centrul orașului și denumită ­su­gestiv de suceveni “Tirbușonul” sau “Femeia-Molie”.

“La Monumentul Unirii suntem asociați cu Consiliul Județean. A venit un artist plastic care a spus că ne-aduce o machetă, să putem lua o decizie. Este foarte important pentru că timpul e foarte scurt. A început numărătoarea inversă, e clar că noi vom intenționa să dezvelim acest monument pe data de 28 noiembrie 2018. Deci avem un an de zile la dispoziție. Acest artist plastic a promis că în șase luni îl face. Este și perioada de iarnă, lucrează la machetă, dar trebuie să luăm o decizie finală și noi am pus aici 450.000 lei, deci nu e foarte scump, undeva la 100.000 euro”, a arătat ieri primarul Ion Lungu.

Pe lângă proiectele de infrastructură, fără vreo legătură clară cu Centenarul, pe listă au fost enumerate și cinci proiecte culturale – pentru care suma solicitată este de 2.450.000 lei.

“La proiecte culturale: Ziua Bucovinei – 100 de ani de la Unirea Bucovinei cu România – 28 noiembrie 2018 și bineînțeles, sărbătoarea mare de la 1 Decembrie 2018. Am pus noi aici foarte multe evenimente culturale și solicităm 800.000 lei pentru aceste evenimente de la Guvern. 630 de ani de ­a­testare documentară a municipiului Su­cea­va, lucru care se întâmplă în data de 10 fe­bruarie 2018. Am solicitat suma de 550.000 lei pentru manifestări, batere de mo­nedă, medalii și alte materiale de publicitate. Zilele municipiului Suceava, manifestări culturale de anvergură, un spectacol aniversar pentru că suntem în anul aniversar Centenar – 500.000 lei. Festivalul Medieval – am cerut 300.000 lei pentru acest festival de artă medievală și nu în ultimul rând Festivalul Internațional Zilele Teatrului <<Matei Vișniec>>, desfășurat sub cupola Ministerului Culturii cu Institutul Cultural Român. Vrem să mergem cu spectacole de teatru la Paris și la Laval, am pus tot suma de 300.000 lei”, a mai arătat ieri Ion Lungu.

Acesta a concluzionat că speră ca din cele 40 de milioane de euro solicitate să fie acordate municipiului nostru măcar 10.

“Dacă luăm în considerare toate proiectele și în special cele legate de Sala Polivalentă și Curtea Domnească, ambele cu valori mari, solicitările de proiecte se ridică la suma de 40 de milioane de euro. Sperăm să primim măcar 10 milioane”, a mai arătat ieri Ion Lungu. (Alexandra IONICA)