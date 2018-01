Cea de a treia ediție a proiectului “10 PENTRU FOLCLOR” se va desfășura luna viitoare

Cea de-a treia ediție a proiectului “10 pentru folclor” se va desfășura în perioada 12-16 februarie în localitățile Suceava, Rădăuți, Cajvana, Broșteni, Rădășeni, Hân­țești, Arbore, Baia, Slatina și Dorna Arini.

Cei 10 membri ai echipei sunt interpretul de muzică populară George Finiș – reprezentantul Consiliului Județean Su­ceava, profesorul Loredana Ceică – re­pre­zentantul Inspectoratului Scolar Ju­de­­țean Suceava, Ovidiu Homorodean – interpret de muzică populară, Costinel Leonte – maestru coregraf, Alexandru Bră­dățan – interpret de muzică populară, rea­lizatorul de emisiuni de folclor Mihaela Bârsan – inițiatorul proiectului, poliinstrumentistul Leonard Zamă, profe­sorul Giani Leonte – președintele Alianței Sindicatelor din Învățământ Su­ceava, Angelica Flutur – interpret de muzică populară și parohul Bisericii Sf. Du­mitru din Suceava – Iulian Florea, re­prezentantul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

După ce anul trecut a participat la 4 întâlniri -spectacol și apoi la Gala de premiere ”10 pentru folcor”, interpretul de muzică populară hunedorean, Ovidiu Homorodean a fost cooptat în echipă și anul acesta va participa la toate cele 10 întâlniri – spectacol care se vor desfășura în perioada 12- 16 februarie.

„Anul trecut am avut marea bucurie și onoare de a lua parte la acest proiect ”10 pentru folclor”. Totul s-a desfă­șurat ca la carte, iar pe această cale îi felicit pe organizatori, in mod special pe sufletul acestui proiect, Mihaela Bârsan. Pot spune cu tărie că și pentru mine a devenit o căuză de suflet, așa încât și în acest an revin cu bucurie la toate întâlnirile programate în cadrul proiectului. Sunt încântat să fac parte din asemenea echipă, o echipă foarte puternică și unită. Abia aștept să reîntâlnesc oamenii frumoși din jude­țul Suceava, de fiecare dată când am venit am fost primit extraordinar”, a spus Ovidiu Homorodean.

La fel ca și în ceilalți ani, la întâlni­rile – spectacol din cele 10 localități vor participa și membrii Ansamblului Artistic Profesionist ”Ciprian Porumbescu” din Suceava. Fiindcă 2018 este proclamat ca fiind Anul Centenarului, programul fiecărei înâlniri-spectacol va fi unul special: “Deschiderea oficială va avea loc pe 12 februarie la Colegiul Național „Mi­hai Eminescu” din Suceava, iar în­chi­derea o vom face pe 16 februarie la Baia, prima capitala a Moldovei. Anul acesta vom avea invitați unul și unul, pe lângă virtuozul trompetist Constantin Mândriș­teanu și îndrăgitul interpret de muzică populară Grigore Gherman, vom avea numeroși invitați din țară, pentru că ne-am propus să sărbătorim centenarul Unirii și prin intermediul cântecului și jocului popular. Tin să le mulțumesc în mod special președintelui Consiliului Județean Su­ceava, Gheorghe Flutur, pentru că făcut tot posibilul ca la acest proiect să participe și artiștii profesioniști de la Ansamblul ”Ciprian Porumbescu” și, nu în ultimul rând, pri­marului municipiului Suceava, Ion Lungu, cu sprijinul căruia organizăm deschiderea proiectului și Gala de premiere de la final ” a declarat Mihaela Bârsan – coordonatorul proiectului „10 pentru folclor”.

De la debutul proiectului ”10 pentru folclor”, după doar 20 de întâlniri – spectacol organizate în 2016 și 2017, în ju­dețul Suceava aproape 150 de școli au introdus opționalul de folclor. Organizatorii și-au propus să ducă caravana folclorului în toate localitățile din județ și speră ca modelul de succes de la Suceava să fie translatat și în alte județe.

Proiectul este organizat de către Televiziunea Intermedia, Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava și Inspectoratul Scolar Județean Suceava, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Consiliul Județean Suceava, Primăria Muni­cipiului Suceava, Primăria Municipiului Rădăuți, Primăria Orașului Cajvana, Pri­măria Orașului Broșteni, Primăria Rădă­șeni, Primăria Arbore, Primăria Hânțești, Primăria Baia, Primăria Slatina ,Primăria Dorna Arini și Asociația ”Plai străbun”. Sponsorii sunt: Fly Music Bosanci, Casa de modă Janice,Cabana ISA Ilișești, Salonul de înfrumusețare ”Bellisima”, Depozitul de flori ”Simfonia florilor” și AVON Suceava.