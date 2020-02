CE NU ŞTIU VICOVENII: Primăria din Vicovu de Jos, datoare vândută. Are de plătit 600.000 de lei pe an și interdicție la împrumuturi timp de 20 de ani

Prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, acum blocat de Guvern, după ce șeful Comisiei Naționale de Prognoză a fost pus sub acuzare pentru fals, Primăria din Vicovu de Jos a obținut anul trecut finanțare pentru un proiect uriaș privind modernizarea drumurilor comunale. Contribuția comunei la acest proiect este enormă: 12.000.000 lei, iar consecința – plata unor sume în jur de 600.000 lei/an, plus interzicerea oricărui împrumut pe perioada de 20 de ani de valabilitate a proiectului. Este cu adevărat catastrofal pentru comună, deoarece ea are venituri fiscale efective de 1.616.000 lei, restul fiind sume defalcate din TVA de la bugetul de stat. Lucrarea a fost câștigată de un consorțiu de firme din Slatina și Argeș, apropiate fostului «guru» analfabet economic al Guvernului Dăncilă – Dragnea, Darius Vâlcov. De lucrările efective, atâtea câte s-au făcut, s-a ocupat însă firma IOSIMAR din Marginea, care a avut mult succes la mai toate licitațiile din comună, atât pe vremea fostului primar Mutescu, cât și în mandatul actualului primar, Vasile Țugui

Săptămâna trecută, fostul președinte al Comisie Naționale de Prognoză, cel care s-a ocupat de alocarea banilor prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, a fost pus sub acuzare pentru fals. Procurorii îl acuză pe Ion Ghizdeanu că a aprobat peste 1.000 de împrumuturi către autoritățile locale în baza unor procese-verbale falsificate.

OBIECTIV a arătat vinerea trecută faptul că majoritatea localităților care au beneficiat de finanțare sunt conduse de primari PSD și aparțin județelor Olt, Dolj, Buzău, Giurgiu și Teleorman, dar, surpriză, apare și comuna suceveană Vicovu de Jos, care a primit o finanțare–avans de 4.509.262 de lei. Spuneam atunci că Ghizdeanu a aprobat împrumuturi către 17 localități, printre care și cea suceveană, imediat după învestirea Guvernului Orban, chiar înainte să fie schimbat din funcție. De asemenea, remarcam în articolul de exact acum o săptămână că suma primită din condeiul lui Ghizdeanu de comuna Vicovu de Jos este a treia ca mărime din cele împărțite în acele zile de sfârșit de mandat. Ion Ghizdeanu este acuzat că a falsificat mai multe procese-verbale de evaluare, prin care a aprobat în mod arbitrar peste 1.000 de proiecte derulate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții. „În perioada 17.09.2019 – 24.10.2019, inculpatul, în calitate de președinte al Comisiei Naționale de Stategie și Prognoză, a falsificat cu ocazia întocmirii mai multor procese-verbale aceste acte, în care s-a menționat în mod mincinos că membrii Comisiei de analiză și evaluare a proiectelor s-au întrunit, au analizat și au propus spre aprobare 1.080 de proiecte, în realitate membrii comisiei nu s-au întrunit niciodată și nu au făcut nicio apreciere proprie, lista cu proiectele propuse spre aprobare fiind stabilită arbitrar de inculpat”, se arată în referatul procurorilor.

Un uriaș contract de 30.220.050 lei pentru drumurile comunale din Vicovu de Jos

Vicovu de Jos s-a repezit de mai multe ori la nada numită Fondul de Dezvoltare și Investiții (un proiect finaciar generat și nășit de pesedistul Darius Vâlcov, un soi de eminență cenușie analfabetă economic a Guvernului Dăncilă).

Primăria Vicovu de Jos a fost printre puținele instituții sucevene care s-au aruncat la această operațiune. Probabil din considerente de lipsă de experiență a conducerii Primăriei, după “epoca” Mutescu – primarul din anii 2008 – 2016.

Astfel, pe site-ul Comisiei de Prognoză – Fondul de Dezvoltare și Investiții regăsim comuna Vicovu de Jos, la capitolul proiecte aprobate în 2019, cu un proiect de “drumuri comunale “ de 30.220.050 lei. Contribuția comunei la acest proiect este enormă: 12.000.000 lei, care se va achita, în timp, pe o perioadă de 20 de ani, conform art. 7 din celebra OUG 114/2018, care prevede explicit:

“1) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară prin unitățile administrativ-teritoriale componente au obligația de a restitui anual, pe o perioadă de 20 de ani, o sumă reprezentând contribuția proprie la proiect/proiecte. Suma se stabilește la momentul depunerii solicitării, prin eșalonarea valorii finanțate pentru fiecare proiect în sume egale anuale, pe o perioadă de 20 de ani. Suma anuală ce urmează a fi restituită, aferentă proiectelor finanțate nu va depăși diferența între nivelul maxim al datoriei publice locale, calculat potrivit prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și serviciul datoriei publice locale anuale înregistrat în următorii 20 de ani. În cazul în care pe parcursul celor 20 de ani sunt contractate noi împrumuturi în condițiile art. 10, se impune recalcularea sumei anuale ce urmează a se restitui, conform noului nivel al serviciului datoriei publice locale înregistrat de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. Unitățile/Subdiviziunile administrativ- teritoriale au posibilitatea achitării anticipate a contribuțiilor proprii la proiecte. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează la bugetul de stat până la finele primului trimestru al anului următor. Calculul sumei datorate se efectuează de către beneficiar și se verifică de către structuri din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Ministerului Finanțelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului Finanțelor Publice.”

Consecința pentru Vicov este următoarea – plata unor sume în jur de 600.000 lei/an, plus interzicerea ORICĂRUI împrumut pe perioada de 20 de ani de valabilitate a proiectului (conform art. 10 din OUG 114:

“Beneficiarii nu pot contracta împrumuturi pe o perioadă fixă de 20 de ani sau până când valoarea contribuției virate în condițiile art. 7 este egală cu valoarea grantului primit, cu excepția împrumuturilor aferente implementării proiectelor cu finanțare din fonduri europene și refinanțarea împrumuturilor contractate anterior datei la care se semnează contractul de finanțare din Fond.”

Este cu adevărat catastrofal pentru comună, deoarece ea are venituri fiscale efective de 1.616.000 RON, restul fiind sume defalcate din TVA de la bugetul de stat.

Indiscutabil, trebuie rezolvate problemele cu drumurile vicovene, dar în condițiile în care era nevoie de sume importante pentru deblocarea investiției înmormântate de fostul primar Constantin Mutescu (rețeaua de canalizare și stația de epurare din localitate), în mod clar asistăm la o alocare nerațională de fonduri. La toate acestea se adaugă și riscul de a se plăti penalități și dobânzi dacă nu se respectă plata celor 600.000 de lei anual.

Pare mai degrabă o dorință a conducerii Primăriei locale de a toca niște bani, indiferent de prioritățile comunității.

Asta la prima vedere. Dacă urmărim atent traseul banilor alocați prin proiectul de care vorbim, vom observa că IOSIMAR, o cunoscută firmă care a avut mare succes la mai toate licitațiile organizate de Primăria Vicovu de Jos și pe vremea fostului primar Mutescu și în mandatul actualului primar, Vasile Țugui, este beneficiara acestui proiect care înrobește financiar Primăria Vicovu de Jos.

CITIȚI și “Mutescu, fostul primar din Vicovu de Jos, scoate iar capul în politică, deși târâie după el un lanț nesfârșit de ilegalități cu bani publici”

Cine a câștigat licitația

Formal, licitația a fost câștigată de un consorțiu condus de SC TOP DECON SRL, firmă cu legături strânse cu pomenitul Darius Vâlcov, fost cândva și primar de Slatina.

Cotidianul “Bursa” a făcut recent o scurtă radiografie a SC Top Decon SRL Slatina: “Pare a fi una dintre societățile abonate la contractele pe care fostul guvern Dăncilă le atribuia cu finanțare din Fondul de Dezvoltare și Investiții sau cu finanțare de la bugetul de stat. Dacă Top Decon SRL avea în anul 2017 o cifră de afaceri zero, un profit net de -32.621 lei, datorii de 359.788 lei și capital propriu negativ (-112.370 lei), cu doar doi angajați, în ultimii doi ani, afacerile societății au crescut simțitor, numărul contractelor pe bani publici s-a mărit exponențial, pe sume considerabile, chiar dacă numărul angajaților nu a crescut prea mult. Din 2018 și până acum, Top Decon SRL a încheiat contracte pe bani publici, în valoare totală de aproape 70 milioane lei, la care s-ar adăuga și altele obținute în asociere cu compania ACETI (una dintre firmele strâns legate de fostul consilier de stat Darius Vâlcov) pentru realizarea unor rețele de apă și modernizarea unor drumuri în comuna Bârla sau cu SCADT pentru reabilitarea unor drumuri în municipiul Slatina”.

O altă firmă din consorțiul care a câștigat licitația privind modernizarea drumurilor din Vicovu de Jos este GENERAL TRUST ARGES S.R.L. care pare să se învârtă în același cerc de interese cu firma din Slatina și Darius Vâlcov. E suficient să spunem doar că în portofoliul acestei firme regăsim și lucrarea “Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare de drumuri în Municipiul Slatina”, în valoare de 28.910.838 lei, contract atribuit în decembrie 2019.

Cine a încasat

Așa cum am spus, consorțiul format din aceste firme pare să fi câștigat doar formal licitația privind drumurile comunale din Vicovu de Jos. Din informațiile din zonă rezultă că majoritatea lucrărilor au fost efectuate de fapt de către SC IOSIMAR SRL Marginea. Din păcate pentru vicoveni, și acele lucrări realizate sunt de o calitate îndoielnică, realizându-se doar partea de “avans de lucrări” (din sursele noastre în valoare de aproximativ 4.500.000 lei). Pentru a fi finalizate lucrările ar fi nevoie de alocarea tuturor sumelor, dar în momentul acesta respectivul contract este auditat de autorități, în contextul în care noile modificări la OUG 114 făcute de noul guvern au blocat Fondul de Dezvoltare și Investiții. Este foarte probabil ca lucrările la acest proiect să întârzie atât de mult, încât să fie nevoie de un alt proiect, tot cu bani de la Guvern, pentru a rezolva cât de cât problema drumurilor comunale din Vicovu de Jos.

Până atunci însă este de remarcat modul în care firma IOSIMAR reușește să convingă primarii din Vicovu de Jos, indiferent că se numesc Mutescu sau Țugui, să-i acorde contracte pe sume uriașe care privesc reabilitarea drumurilor din comună.

Firma pare să fie foarte convingătoare în discuțiile cu primarii vicoveni. Poate e un bun exemplu faptul că IOSIMAR a ridicat în Vicovu de Jos un hypermarket fără autorizație de construcție. Magazinul a funcționat fără probleme atât în mandatul lui Constantin Mutescu, cât și în cel al actualului primar, Vasile Țugui. Acum ceva timp, hypermarketul a fost vândut unei alte societăți, care a reușit, se pare, să aducă la zi toată documentația construcției. (O.S.)