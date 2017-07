Ce locuri au rămas libere la liceele din județ după repartizarea computerizată

In liceele din județ au rămas, conform site-ului admitere.edu.ro, 478 de locuri neocupate, la 18 unități de învățământ sucevene. Cele mai multe locuri sunt la Colegiul “Vasile Lovinescu” Fălticeni – 105 locuri, iar cele mai puține la Colegiul Național “Petru Rareș“, care are un singur loc neocupat, la profilul Filologie

După prima etapă a repartizării computerizate, în liceele din județ au rămas, conform site-ului admitere.edu.ro, 478 de locuri neocupate, la 18 unități de învățământ sucevene. Unitatea de învățământ cu cele mai multe locuri rămase neocupate este Colegiul “Vasile Lovinescu” Fălticeni, unde după re­­par­tizarea computerizată au rămas neocupate 105 locuri, dintre care 14 la Agricultură; 22 la Construcții, Instalații și Lucrări Publice; 28 la profilul Economic și 10 locuri la Electronică. Pe locul al doilea în județ ca număr de locuri rămase neocupate se află Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc, un­de nu au fost ocupate 60 de locuri – 27 Construcții, Instalații și Lucrări Publice; 24 Electric; 9 Turism și Alimentație. Locul al treilea îl ocupă Liceul Tehnologic ”Stefan cel Mare” Cajvana cu 45 neocupate, dintre care 21 Matematică-Informatică; 17 Mecanică; 7 Stiințe Sociale.

La polul opus, în județul Suceava se află Colegiul Național “Petru Rareș“, unde a rămas un singur loc ne­ocupat, la Filologie. Dacă ne re­ferim la școlile din afara municipiului Suceava, cele mai puține locuri neo­cupate are Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni, unde au rămas doar 3 locuri libere la profilul Industrie Textilă și Pielărie, urmat de Colegiul “Alexandru Cel Bun” Gura Humorului cu cinci locuri neocupate la profilul Stiințe Sociale; Liceul Tehnologic “Vasile Gherasim” Marginea cu 11 locuri neocupate la Industrie Textilă și Pielărie. Liceul Teoretic ”Ion Luca” Vatra Dornei are 15 locuri neocupate - 8 Stiințe Sociale; 6 Matematică-Informatică; 1 Stiințe ale Naturii; Liceul Tehnologic “Vasile Cocea” Moldovita are 16 lo­curi neocupate – 14 Protecția Mediului; 2 Turism și Alimentație; Liceul Tehnologic “Oltea Doamna” Dolhasca 18 locuri la Stiințe ale Naturii; Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 25 – 11 Agricultură; 14 Economic; Colegiul Silvic “Bucovina”, 26 de locuri – 20 Economic; 4 Protecția mediului; 2 Silvicultură; Li­ceul Tehnologic “Tomșa Vodă” Solca: 27 – 6 Filologie; 18 Matematică-Informatică; 3 Turism și Alimentație; Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni: 29 – 11 Ma­tematică-Informatică; 18 Mecanică ; Liceul Tehnologic “Nicolai Nanu” Broșteni: 37 – 9 Matematică-Informatică; 28 Turism și Alimentație.

La nivelul municipiului Suceava, pe primul loc cu cele mai multe locuri neocupate se află Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava, unde au rămas 41 de locuri libere, dintre care trei la profilul Economic; 18 la Electric și 20 la Mecanică, urmat de Colegiul Tehnic “Petru Mușat” Suceava, cu 13 locuri neocupate – 11 Mecanică; 2 Protecția Mediului; Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava, cu 10 locuri – un loc la profilul Electric; 9 Electronică Automatizări și Colegiul Național “Petru Rares” Suceava, cu un singur loc neocupat la profilul Filologie.

Cea de-a doua etapă a admiterii la licee se va desfășura în perioada 24 iulie-8 septembrie 2017. Pe 24 iulie 2017 vor fi afișate situația locurilor rămase libere, locul de desfășurare și graficul probelor de aptitudini sau de verificare a cu­noștințelor de limbă mo­dernă/ma­ternă. Pe 4 septembrie se va des­fășura înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă moder­nă/maternă, iar în perioada 4-7 septembrie 2017 se vor depune cererile de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare. Repartizarea acestor absolvenți va avea loc pe 8 septembrie 2017. (Alexandra IONICA)