Ce lefuri vor ridica lunar primarii de orașe și comune din județul Suceava

Obiectiv a calculat ce salarii pot primi din această vară, conform noii Legi a salarizării, primarii și viceprimarii din municipiile și orașele din județ, dar și din câteva comune sucevene importante. Primarii municipiilor Fălticeni și Rădăuți vor avea o indemnizație de 9.425 lei brut, cei de la Câmpulung și Vatra Dornei 8.700 lei, la fel ca primarii din Gura Humorului, Vicovu de Sus și Dolhasca. O situație deosebită se constată în Solca, oraș cu o populație de doar 2.188 de cetățeni, unde primarul nu poate încasa la fel ca omologii lui primari de orașe din județ, ci “doar” 6.525 de lei brut. Există în județul Suceava încă o particularitate: comune mari, ca Dumbrăveni, Marginea, Scheia sau Udești, unde primarii vor câștiga mai mult decât cei de la oraș, și anume 7.975 lei brut lunar

Să devii ales în general și ales local în special nu reprezenta neapărat până în acest an o afacere prin prisma indemnizației încasate lunar. Mai nimeni nu se gândea că va dori să fie ales pentru a câștiga bani mulți din indemnizații. Acestea erau mici și neîndestulătoare. Despre cuantumul acestor salarii ale demnitarilor aleși s-a vorbit ani la rând în mediul lor. Dar au acceptat și avantajele evidente – puterea de a gestiona afacerile unității administrativ-teritoriale într-un fel sau altul, mici hatâruri venite din partea membrilor comunității ajunși pe la uși pentru un proiect de interes privat, o autorizație de construire, o păsuire la taxe și impozite, pentru a vedea lumea că sunt în relații bune cu primarul, viceprimarul sau consilierul. Indemnizațiile primite pentru munca făcută au fost lăsate de aleșii noștri mereu pe planul doi, cât timp s-a putut trăi bine din surse alternative. Pentru că în această zonă de interes s-a strâns rău cureaua, fiind presiuni tot mai mari de la DNA, Curtea de Conturi, alte structuri “coercitive”, a trebuit găsită o nouă soluție de “cointeresare” pentru demnitarii locali, județeni și naționali. O creștere a indemnizațiilor lunare cu un procent îndestulător a părut cea mai la îndemână soluție. Anul acesta, după aplicarea, cu data de 1 iulie, a noilor prevederi legale privind salarizarea unitară, cei mai mulți primari și viceprimari, chiar din cea mai umilă localitate, își vor primi salariile mărite între 30 și 50%, în unele cazuri chiar cu și mai mult.

Cum funcționează de la 1 iulie grila de salarizare a aleșilor locali

Pentru că ne interesează ce se întâmplă în județul Suceava, după ce am prezentat cum arată măririle de salarii la Primăria municipiului reședință de județ și la Consiliul Județean, arătăm azi care vor fi salariile primarilor și viceprimarilor din municipiile și orașele sucevene, 13 la număr, exceptând municipiul Suceava, dar și în câteva comune unde salariile primarilor și viceprimarilor vor depăși pe cele din câteva orașe, fiindcă noua lege arată că acestea se stabilesc funcție de numărul de locuitori. Cum am arătat deja, grila de salarizare coboară de la primar de municipiu reședință de județ, coeficient 9 – indemnizație 13.050 lei brut (coeficientul reprezintă numărul salariilor minim brute pe economie din care este formată idemnizația demnitarului). In județul nostru neexistând alte unități administrativ-teritoriale cu populație mai mare de 50.000 de locuitori, arătăm că un primar de localitate cu 20.001 și până la 50.000 de locuitori – coeficient 6,5 – are de la 1 iulie a.c. indemnizație 9.425 lei brut; primar de localitate cu 10.001 și până la 20.000 locuitori – coeficient 6 – are indemnizație 8.700 lei brut; primar de localitate cu 5.001 și până la 10.000 locuitori – coeficient 5,5 – primește indemnizație 7.975 lei brut; primar de localitate cu 3.001 și până la 5.000 locuitori – coeficient 5 – are o indemnizație de 7.250 lei brut. De asemenea, indemnizațiile pentru viceprimari sunt stabilite în felul următor: viceprimar de municipiu reședință de județ, coeficient 8 – indemnizație 11.600 lei brut; viceprimar localitate cu 20.001 și până la 50.000 locuitori – coeficient 5,5 – indemnizație 7.975 lei brut; viceprimar localitate cu 10.001 și până la 20.000 locuitori – coeficient 5 – indemnizație 7.250 lei brut; viceprimar localitate cu 5.001 și până la 10.000 locuitori – coeficient 4,5 – indemnizație 6.525 lei brut; viceprimar localitate cu 3.001 și până la 5.000 locuitori – coeficient 4 – indemnizație 5.800 lei brut; viceprimar localitate până la 3.000 locuitori – coeficient 3,5 — indemnizație 5.075 lei brut.

Ce salarii pot primi primarii și viceprimarii din municipiile și orașele sucevene

Să vedem, în baza grilei prezentate anterior, care sunt acum indem­-nizațiile primarilor și viceprimarilor municipiilor și orașelor din județul Suceava, dar și ale aleșilor din comunele cu cel mai mare număr de locuitori. Stim deja că în municipiul Suceava, cu 92.121 locuitori, conform ultimului recensământ din anul 2011, primarul va încasa lunar 13.050 lei brut aferent clasei 9, fiind primar de reședință de județ. Viceprimarii primesc 11.600 de lei brut, fiind încadrați în clasa 8. Municipiile cu cea mai mare populație, altele decât municipiul Suceava, din județul nostru sunt Fălticeni, cu 25.723 de locuitori statistici luați în calcul la ultimul recensământ, și Rădăuți, cu 23.822 de locuitori. Doar primarii acestor două unități administrativ – teritoriale cu statut de municipiu, Cătălin Coman și Nistor Tătar (reprezentanți ai PSD) s-au calificat pentru obținerea unei indemnizații oferite în grilă pentru cei care conduc localități cu populații de 20.001 și până la 50.000 locuitori – coeficient 6,5 – , care au de la 1 iulie a.c. indemnizație de 9.425 lei brut. Viceprimarii ar putea primi 7.975 lei brut. Nu e rău.

Coborând pe grila legală, avem în județul Suceava alte două municipii, cu populație mai mică. Este vorba despre Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, cu o populație de 16.722, respectiv 14.429 de locuitori. Primarii liberali Mihăiță Negură de la Câmpulung și Ilie Boanches de la Vatra Dornei vor putea primi fiecare ca indemnizație lunară, cu coeficientul 6, o indemnizație de 8.700 lei brut. Viceprimarii fiecăreia din cele două localități vor putea primi lunar 7.250 lei brut.

Orașele Gura Humorului, Vicovu de Sus și Dolhasca intră în grilă în același coeficient de 6 salarii minime brute pe economie, Gura Humorului cu 13.667 de locuitori, Vicovu de Sus cu 13.308 locuitori, Dolhasca cu 10.298 de locuitori. Si aici, primarii Marius Ursaciuc de la Humor (independent), Gheorghe Schipor (PSD) de la Vicovu de Sus și Decebal Isachi (PNL) de la Dolhasca vor încasa lunar o indemnizație de 8.700 lei brut. Viceprimarii vor putea primi, corespunzător, indemnizații de 7.250 de lei brut.

Următoarea grilă vizează localitățile cu populație între 5001 și 10.000 de locuitori. Orașele sucevene care se încadrează în acest interval sunt Broșteni (5.506 locuiori); Cajvana (6.901 locuitori); Frasin (5.876 locuitori); Liteni (9.596 locuitori); Milișăuți (5.005 locuitori); Siret (7.976 locuitori). In toate aceste unități administrativ-teritoriale, noua lege a salarizării unitare prevede încadrarea în grilă cu un coeficient 5,5 – indemnizație pentru primar la nivelul a 5,5 salarii minime pe economie, respectiv 7.975 lei brut lunar, iar pentru viceprimar de 6.525 lei brut. In rândul primăriilor de orașe din județ se află, într-o categorie mai specială, orașul Solca. Cu o populație, conform ultimului recensământ, de 2.188 de cetățeni, primăria nu s-a putut încadra decât în ultima grilă de salarizare, primarul putând să obțină “doar” un coeficient de 4,5, ceea ce duce la o indemnizație de 6.525 de lei brut. Viceprimarul ar urma să primească 5.075 de lei brut.

Comune în care primarii pot bate la salarii pe mulți primari de orașe

Există în județul Suceava comune în care această grilă ar putea duce la majorări de indemnizații și mai importante, în condițiile în care populația acestora este mai mare decât în multe orașe din județ. Oferim ca exemplu comunele Dumbrăveni, Marginea, Scheia sau Udești, unde populația este de peste 7.000 de locuitori (Dumbrăveni – 7.480, Marginea – 8.552, Scheia – 9.577, Udești – 7.566), care s-ar încadra în grilă cu un coeficent de 5,5 pentru primari (7.975 lei brut lunar), iar pentru viceprimar de 6.525 lei brut. Intr-o seamă de localități sucevene aceste noi propuneri de salarizare supuse dezbaterii consiliilor locale au fost aprobate, în altele încă nu. De menționat că în conformitate cu noua legislație, de cuantumul indemnizației primarului depinde și cel al consilierilor locali, indemnizația lor putând fi de maximum 10 procente din salariul celui dintâi. (Neculai ROSCA)