Ce angajări se fac în Suceava: Firmele locale caută șoferi pentru spațiul european și necalificați pentru muncă în Germania

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Suceava a actualizat lista locurilor de muncă vacante la nivelul județului, care cuprinde 146 posturi, cele mai multe pentru persoanele cu studii medii. Astfel, la momentul actual, oferta cuprinde cinci posturi vacante pentru absolvenții cu studii superioare, 106 locuri vacante pentru persoanele cu studii medii, profesionale sau experiență profesională și alte 35 pentru necalificați.

Cea mai bogată ofertă este pentru șoferii de autocamion, cu o experiență în transport pe comunitate de minim 6 luni, cu permis categoria C și E, pentru care o firmă din Spătărești oferă 20 de posturi. De asemenea, sunt oferite 15 posturi pentru necalificați cu abilități în domeniul instalațiilor electrice, care sunt disponibili să lucreze în Germania, oferindu-se salarii de 2.300 de euro.

Pentru absolvenții de studii superioare în domeniul IT sunt disponibile două posturi, programator și designer grafică, pentru econimiști un post și câte un post de crainic radio și inginer mecanic. În ceea ce privește locurile de muncă destinate persoanelor cu studii medii, acestea se concentrează în mare parte în zona municipiului Suceava sau în imediata apropiere, și anume Moara, Moara Nică și Șcheia. Se caută 8 agenți de securitate, 6 lăcătuș mecanici, 5 ospătari, 4 agenți curierat, câte trei barmani, sudori și casieri și sunt oferite câte două posturi pentru bucătari, ajutori de bucătar, electricieni, îngrijitori câini în adăposturi, operatori mașini comandă numerică, strungari, tâmplari, șoferi, tehnicieni reclame publicitare și tehnicieni sisteme detecție supraveghere video. Se mai găsesc în oferta AJOFM câte un post pentru asistent manager, cameristă, colantor publicitar, confecționer produse lemn, decorator interioare, decorator folie PVC, designer pagini web, dispecer, facturist, frezor, montator subansamble, operator calculator, operator mașini cu comandă numerică pentru prelucrarea lemnului, paznic, stivuitorist, tăietor de precizie în lemn, tapițer, vânzător și vopsitor lemn.

Oferta locurilor de muncă vacante pentru necalificați cuprinde câte trei posturi de spălător vehicule, muncitori asamblare și montare piese și lucrător curățenie, câte două posturi pentru îngrijitor câini în adăposturi, personal curățenie și câte un post pentru spălător vase, manipulant mărfuri, femeie de serviciu, îngrijitor clădiri și îngrijitor bătrâni la domiciliu.

Locurile de muncă și detaliile angajatorilor sunt disponibile pe site-ul AJOFM Suceava și pe pagina de facebook a acesteia. (Oana NUȚU)