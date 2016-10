Cazul Costana: “Cei responsabili nu au nicio scuza, iar masurile vor fi luate fara anestezie”

A declarat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, legat de situația de la centrul de bolnavi psihic de la Costana, unde pacienții stau în frig, fara medicamente și fara apa calda. Pana cand situația se va remedia, cei 200 de oameni cu afecțiuni grave sunt încalziți prin rotație cu radiatoare ce sunt mutate o data la cateva ore dintr-un salon în altul

Cazul fara precedent facut public de cotidianul “Obiectiv de Suceava” privind situația de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica de la Costana, unde 200 de pacienți cu grave tulburari psihice sunt ținuți în frig și fara apa calda pentru asigurarea minimei igiene corporale, a ajuns în atenția președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care a declarat ca a transmis vicepreședintelui Gheorghe Nița sarcina de a se ocupa de problema. Flutur știa ieri ca macar încalzirea în saloanele centrului este asigurata cu convectoare. Cat privește aprovizionarea cu combustibil pentru centralele de la centrele de protecție sociala din județ, președintele CJ a aratat ca o situație asemanatoare a fost și la Scoala speciala din Bivolarie, unde combustibilul livrat a fost de proasta calitate.

Președintele Consiliului Județean a declarat ieri într-o conferința de presa ca în opinia sa este “regretabil faptul ca cineva trebuie sa sesizeze ca nu e cald într-un loc sau altul. Am mai avut o situație care însa s-a reglementat tot pe ultima suta, la Scoala din Bivolarie. Am trimis acolo sa se faca verificari pentru ca se întarzia punerea în funcțiune a centralelor și s-a rezolvat problema saptamana trecuta”, a declarat Gheorghe Flutur. El a aratat în plus ca “aici (la centrul de la Costana, n.r.) am cerut vicepreședintelui Gheorghe Nița sa trimita o echipa sa vada de ce nu a funcționat situația și sa rezolve problema pe procedura de urgența”. Gheorghe Flutur știa ca pana la finalizarea procedurilor, undeva în jurul datei de 9 noiembrie a.c., ar exista în stoc materie prima pentru asigurarea caldurii, mai puțin la Costana. “Este în stoc combustibil, dar de proasta calitate și vom vedea de ce nu s-au luat masuri din timp. Nu ma pronunț acum, dar cineva va raspunde pentru chestia asta, este inadmisibil și nu pot fi de acord cu acest lucru. Stiu ca acum oamenii de acolo au caldura cu convectoare”, a spus Flutur, care a plasat problema în zona lipsei de comunicare între structurile Direcției Generale de Asistența Sociala, a celor de la Curtea de Conturi, care verifica modul în care se fac achizițiile publice, precum și a legislației. El a declarat ca se va pronunța dupa ce se va termina verificarea și cei responsabili nu au nicio scuza, trebuiau sa asigure pregatirea pentru iarna, iar masurile vor fi luate “fara anestezie”.

De menționat ca, în urma cu o zi, reporterii ziarului “Obiectiv” au fost la caminul de la Costana și au vazut cu ochii lor ce înseamna acele “convectoare” la care facea referire președintele Consiliului Județean – niște radiatoare electrice care erau mutate periodic dintr-o camera în alta de catre lucratorii centrului, pentru a preîntampina intrarea în hipotermie de celor aproximativ 200 de pacienți cu grave boli psihice internați în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica de la Costana. (N.R.)