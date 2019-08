Cazierul politic al senatorului Ilie Niță iar s-a îmbogățit: PD, PRM, PNL, ALDE și, de azi, PSD

Senatorul de Suceava Ilie Niță a anunțat miercuri că nu se poate despărți de guvernare și pleacă de la ALDE la PSD. PSD Suceava n-are nimic împotrivă și se adună joi în Birou Politic pentru a-l primi călduros. Niță este o achiziție valoroasă pentru social-democrații suceveni, în mandatul său de senator având o activitate intensă (întrebări – zero, interpelări – 0, interpelări adresate primului ministru – 0, declarații politice – 0) și, probabil cel mai important aspect, este de mai bine de un an trimis în judecată de DNA sub control judiciar. Niță a fost acuzat de procurori de “instigare la abuz în serviciu, operațiuni financiare incompatibile cu funcția, evaziune fiscală, fals în înscrisuri și în declarații”, deci aproape că e membru de drept al PSD. Pe la ușa social-democraților cică amușină și fostul amic și fostul șef al lui Niță, deputatul ALDE Ştefan Alexandru Băișanu

Senatorul ALDE din Suceava Ilie Niță (foto) trece la PSD, anunțând că guvernarea, din punctul său de vedere, trebuie să continue. Niță a declarat, miercuri, că nu este un oportunist(!), „dar realitatea arată că această guvernare a adus beneficii poporului român și de ce să dăm cu piciorul?”. În opinia senatorului, guvernarea trebuie să meargă mai departe și „să își desfășoare în continuare activitatea în folosul și sprijinul românilor” (…) ”Este foarte adevărat. Voi trece la PSD”, a spus, ieri, senatorul ALDE.

Niță Ilie nu mai reprezintă nicio miză politică. În “cariera” sa politică el a trecut prin mai toate partidele posibile. După ce a fost dat afara din fostul PD (Partidul Democrat), în 2004, pentru că a modificat după cum l-a tăiat capul lista cu candidaturi la Consiliul Local Suceava, el a migrat la PRM, de unde a fost exclus în 2009. S-a lipit apoi de liberali, pe vremea când organizația județeană încă­puse pe mâna fostului său prieten, actualul deputat Ştefan Alexandru Băișanu. Cât era “liberal” s-a procopsit cu postul de vicepreședinte la Consiliul Județean și a fost dat afară și din PNL în 2015, fiind acuzat de faptul că era mai mult decât tovarăș cu PSD. Şi-a urmat fostul amic Băișanu și s-a ală­tu­rat oastei de strânsură de la ALDE Suceava, printr-un noroc incredibil și cu ajutorul legilor electorale proaste trezindu-se în 2016 ditamai senatorul.

De fapt, se pare că nu s-a trezit deloc, pentru că activitatea sa parlamentară este nulă. Inexistentă.

Pentru că nu există riscul să vă plictisiți, vă prezentăm cele 6 (șase) luări de cuvânt ale lui Niță Ilie, alesul sucevenilor în Senatul României:

21 decembrie 2016 – depunerea jurământului;

21 decembrie 2016 – depunerea jurământului;

17 octombrie 2017 – după aproa­pe un an de tăcere profundă, la microfo­nul 6 al Senatului, alesul su­ce­venilor a anunțat: "Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare supune, spre dezbatere și adoptare, plenului Senatului raportul de admitere și propunerea legislativă privind trans­­miterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov";

7 noiembrie 2017 – senatorul sucevean Ilie Niță anunță continuarea și finalizarea dezbaterilor asupra Pro­punerii legislative de mai sus;

3 septembrie 2018 – Ilie Niță ia cuvântul în plenul Senatului după aproape un an, anunțând o chestiune extrem de importantă pentru alegătorii săi din Suceava: „Grupul parlamentar al ALDE este compus din 12 senatori. Lider de grup este domnul Daniel Zamfir. Vicelideri – subsemnatul, Ilie Niță, și domnul senator Hadârcă. Secretar este domnul senator Simionca Ioan. Vă mulțumesc". Folositor, nu?

26 septembrie 2018 – extrem de activ, Niță ține o nouă cuvântare în plenul Senatului. Atunci când s-a anun­țat revocarea unui secretar al Biroului Permanent al Senatului, poli­ticianul sucevean a spus memorabi­lele vorbe: "Domnul senator Hadârcă Ion", după care s-a așezat în fotoliu și a cugetat la binele sucevenilor, nemaifăcând nicio declarație în Senat nici până în ziua de azi.

De altfel, statistica prezentată de site-ul oficial al Senatului în dreptul alesului Niță Ilie e relevantă:

Întrebări – 0 (zero)

Interpelări adresate Primului ­Mi­nistru – 0 (zero)

Declarații Politice – 0 (zero)

Interpelări – 0 (zero).

Intens, nu? De fapt, unele surse credibile spun că totuși Niță Ilie ar fi fost totuși ceva mai activ și a dat mult mai multe declarații prin alte părți, în care ar fi povestit detalii interesante despre diverse activități ale unor buni foști amici de-ai săi. Dar asta nu apare pe site-ul oficial al Senatului, așa că, în așteptarea comunicatelor oficiale ale organelor abilitate, nu le luăm acum decât ca pe niște zvonuri.

La ce-i bun Niță pentru PSD Suceava

Joi, Biroul Permanent al organizației județene a PSD Suceava se reunește pentru a aproba primirea în partid a lui Niță Ilie. Evident că este doar o formalitate, un asemenea colos plimbăreț al politicii fiind un mare câștig pentru PSD Suceava. Pesediștii suceveni pot afla de la el, politician cu mare experiență în asemenea chestiuni, cum se procedează când se scufundă partidul, unde să se ascundă când pierd din nou rușinos alegerile și, extrem de important, ținând cont de viitorul lor practic inexistent, sfaturi despre cum se execută rapid mișcările de eliberare a biroului și ce trebuie să conțină kit-ul de supraviețuire al traseistului.

Dacă Niță Ilie nu va explica destul de clar chestiunile astea, elocvența-i caracteristică putând da rateuri joi din cauza emoțiilor firești pentru un nou membru de partid, surse din mijlocul lor spun că pesediștii suceveni se pregătesc să-l primească alături de ei și pe fostul amic al lui Niță, deputatul ALDE Ştefan Alexandru Băișanu, un alt mare colecționar de carnete de partid.

Oricum ar fi, indiferent de ce spun gurile rele, primirea lui Niță și eventualul transfer al lui Băișanu repre­zintă un mare pas înainte pentru PSD Suceava. Nu-s ei chiar feciori, Niță suflând luna trecută peste 63 de lu­mânări înfipte în tortuleț, dar oricum achiziția lor va însemna o scădere puter­­­­nică a mediei de vârstă a organizației județene a so­­­cial-democraților. Probabil această întinerire a partidului va fi o armă în viitoarele bătălii electorale de care se pregătesc pesediștii suceveni. Singura.

Reamintim că președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, și liderul Pro România, Victor Ponta, au semnat miercuri un protocol de alianță electorală pentru alegerile prezidențiale din toamnă. Copreședinții forma­țiunii vor fi Norica Nicolai din partea ALDE și Sorin Câmpeanu de la Pro România. ALDE a stabilit, luni, ieșirea de la guvernare și alianța cu Pro România. Cele două partide au anunțat susținerea lui Mircea Diaconu, candidat independent la ale­ge­rile prezidențiale din luna noiembrie.

De ce a fost Niță Ilie trimis în judecată de DNA, sub control judiciar

În luna mai 2018, procurorii DNA l-au trimis în judecată, sub control judiciar, pe senatorul Ilie Niță, fost vicepreședinte al CJ Suceava, acesta fiind acuzat de instigare la abuz în serviciu, operațiuni financiare incompatibile cu funcția, evaziune fiscală, fals în înscrisuri și în declarații.

Alături de acesta, DNA i-a mai trimis în judecată pe avocatul Florin Ivanovici (sub control judiciar – pentru abuz în serviciu), Niculina Niță (folosirea funcției pentru favorizarea altor persoane, fals în declarații), Ilie Chitic, administrator SC Teona Build SRL Suceava (uz de fals în formă continuată), Casa de Insolvență Bucovina IPURL (abuz în serviciu), Teona Build (evaziune fiscală).

„În perioada 2009-2017, inculpatul Niță Ilie, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava și ulterior senator în Parlamentul României, a exercitat în fapt atribuțiile de control și administrare a unei societăți comerciale, deși, potrivit statutului societății, administrator era o altă persoană. Inculpatul a acționat în aceeași manieră și după intrarea societății în procedură de insolvență din dispoziția judecătorului sindic, deși prerogativele acestei funcții au fost preluate de către inculpatul Ivanovici Florin, în calitate de lichidator judiciar”, arată DNA.

Sursa citată a mai precizat că “în perioada 26 aprilie 2013 – 27 septembrie 2017, Ivanovici Florin, la instigarea inculpatului Niță Ilie, nu și-ar fi îndeplinit atribuțiile de serviciu prevăzute de legislația primară, în sensul că: nu a condus întreaga activitate a societății comerciale respective, a tergiversat procedura de insolvență pe o perioadă de peste 4 ani, în condițiile în care activul societății se limita la patru autovehicule, din care trei nefuncționale, procedura nefiind încheiată până la momentul la care judecătorul sindic a dispus înlocuirea sa cu un alt lichidator judiciar, nu și-a precizat poziția de a menține și executa sau de a denunța un contract de parteneriat public-privat încheiat anterior între societatea comercială respectivă și o unitate administrativ-teritorială, despre existența căruia avea cunoștință”.

„Acționând în această manieră, lichidatorul judiciar a facilitat continuarea activității comerciale de către inculpatul Niță Ilie, în numele acelei societăți, perioadă în care acesta a realizat încasări în cuantum total de 871.518 lei, neevidențiate și nedeclarate organelor fiscale. Astfel a fost creat un prejudiciu material în același cuantum creditorilor firmei respective, întrucât sumele de bani obținute nu au fost aportate la masa credală în vederea stingerii debitelor. În aceeași perioadă, inculpatul Niță Ilie, în calitate de administrator al aceleiași firme, dar și al SC Teona Build SRL Suceava, cu intenție, a ascuns sursa impozabilă sau taxabilă, pentru activitatea comercială desfășurată inclusiv în perioada insolvenței, pentru care a încasat suma totală de 2.929.664 lei, neevidențiată contabil și nedeclarată organelor fiscale. Aceasta a avut drept consecință sustragerea de la plata obligațiilor fiscale în cuantum total de 693.289 lei”, au mai spus procurorii.

De asemenea, DNA mai arată că Niculina Niță, în calitate de reprezentant al autorității contractante (gră­dinița al cărei director era) și de președinte al comisiei de evaluare a ofertelor, cu încălcarea dispozițiilor legale, ar fi semnat mai multe documente esențiale întocmite în procedurile de achiziție publică derulate, fapt ce a determinat ca soțul său, inculpatul Niță Ilie, având calitatea de administrator în fapt a două societăți comerciale, printre care și SC Teona Build SRL, să obțină, în mod indirect, foloase patrimoniale în cuantum total de 146.552 lei, reprezentând totalul valorii a patru contracte de execuție lucrări. În același context, în scopul adjudecării celor patru contracte de lucrări inculpatul Niță Ilie a folosit mai multe înscrisuri falsificate cu ocazia organizării licitațiilor.

„În același interval de timp, inculpata Niță Niculina a consemnat în fals în declarațiile date în calitate de președinte al comisiei de evaluare a ofertelor că nu are niciun interes de natură să afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor, în condițiile în care cunoștea că soțul său, inculpatul Niță Ilie, era administratorul în fapt al celor două societăți comerciale care au adjudecat contractele menționate anterior. În perioada 2014 – 2017, inculpatul Niță Ilie, cu intenție, a omis să consemneze veniturile în valoare totală de 2.041.482 lei, încasate în nume propriu, dar obținute sub aparența derulării activității comerciale a societăților pe care le controla. În lunile ianuarie – februarie 2018, inculpatul Chitic Ilie, în calitate de administrator al SC Teona Build SRL Suceava, cu scopul de a induce în eroare organele judiciare, a depus la dosarul cauzei un înscris falsificat intitulat „contract de subantrepriză nr. 14 din 18.02.2013”. Ulterior, o copie a aceluiași document a fost depusă de inculpat și la Primăria municipiului Suceava – Direcția Patrimoniu”, spune DNA.

În cauză s-au constituit părți civile: Primăria municipiului Suceava, Administrația Județeană a Finanțelor Publi­ce Suceava, Inspectoratul Şcolar Ju­dețean Suceava și Şcoala Gimnazială Specială «Sf. Stelian» Rădăuți.

De asemenea, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpatului Niță Ilie, până la concurența sumei de 1.564.807 lei.

„În cauză s-a mai dispus indisponibilizarea și instituirea măsurii asiguratorii a popririi de către Senatul României sumelor de bani datorate sau care urmează a fi datorate în viitor cu titlu de venituri din muncă inculpatului Niță Ilie, până la concurența sumei de 1.564.807 lei. Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curți de Casație și Justiție cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză”, mai precizează sursa citată. (O.S.)