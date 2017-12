Cautarile celui de-al treilea salvamontist prins de avalansa vor reincepe sambata dimineata. El este sotul alpinistei care a murit (FOTO, VIDEO)

Sambata dimineata, in jurul orei 01.30, cautarile barbatului prins de avalansa in Calimani au fost oprite din cauza viscolului. Pompierul militar Liviu Sorin,are 40 de ani si este sotul femeii moarte, descoperita vineri seara. Cautarile vor fi reluate sambata dimineata, in jurul orei 9.30

Vineri, 1 Decembrie, la ora 17:17, dispeceratul pompierilor militari suceveni a fost anunţat prin numărul unic de urgenţă 112 despre faptul că trei salvamontişti, doi bărbaţi şi o femeie, au fost surprinşi de o avalanşă în zona Călimani-Valea Haitii, spre Vârful Pietrosu.

Cei doi barbaţi sunt pompieri militari în cadrul Detaşamentului de Pompieri Vatra Dornei, care se aflau în timpul liber.

Cei trei erau voluntari ai formaţiunii Salvamont Vatra Dornei şi mergeau să arboreze drapelul românesc pe munte, într-o misiune umanitară.

Pentru căutarea lor au fost constituite mai multe echipe de căutare, formate din salvamontişti, pompieri militari, jandarmi montani, lucrători ai Ocolului Silvic Vatra Dornei şi ai Rezervaţiei Călimani, precum şi militari de UM Roşu.

În jurul orei 19:30 a fost găsit unul dintre bărbaţi, în vârstă de 36 de ani. Acesta se numeste Lucian Dragan si era conştient şi cooperant, dar cu leziuni. După ce a fost transportat la ambulanţa SMURD, unde a fost stabilizat, a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean, cu medic, şi transportat la Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean Suceava.

În jurul orei 20:30 a fost găsită femeia, în vârstă de 30 de ani, fără funcţii vitale. În ciuda eforturilor depuse de paramedici, aceasta nu a mai putut fi adusă la viaţă.

Alpinista moartă se numeşte Nathy Josse. Ea a urcat împreună cu soţul ei, Liviu Sorin, şi cu Lucian Drăgan pe Munţii Călimani pentru a arbora tricolorul de Ziua Naţională a României.

Salvatorii au continuat căutările pentru sotul femeii, Liviu Sorin, în vârstă de 40 de ani, până în jurul orei 1:00, când misiunea de căutare a fost oprită din cauza condiţiilor meteo vitrege (ninsoare si viscol), urmând să fie reluată în cursul dimineţii de sambata.



Pentru cautarea disparutilor au fost mobilizate forte impresionante: 18 salvamontişti de la Salvamont Vatra Dornei, Salvamont Suceava şi Salvamont Neamţ și un câine de căutare/salvare; 49 de pompieri militari şi un câine de căutare/salvare; 9 jandarmi montani; 5 lucrători ai Ocolului Silvic Vatra Dornei; 2 lucrători ai Rezervaţiei Călimani; 6 militari de la UM Roşu. De asemenea, in zona au fost aduse 18 mijloace de transport (autospeciale, autoşenilate, ambulanţe, autoturisme de teren).

Conform informatiilor transmise de ISU Suceava, cautarile vor fi reluate in cursul diminetii de sambata, 2 decembrie, la ora 9.30 urmand a avea loc o intalnire a coordonatorilor echipelor de salvare. (O.S.)