Catalin Nechifor paraseste PSD si se alatura partidului lui Victor Ponta

Fostul președinte al Organizaţiei Judeţene Suceava a PSD, actualul deputat Cătălin Nechifor, a anunţat că părăsește acest partid și se înscrie în Pro România, formaţiunea politică a fostului lider naţional al PSD, Victor Ponta. Într-o conferinţă de presă organizată, ieri, la Hotel Balada, Cătălin Nechifor a spus că acceptă invitaţia lui Victor Ponta, „pentru că nu pot să fiu decât Pro România”.

Fostul lider al PSD Suceava a declarat, pe de o parte, că lasă partidul „pe mâini bune” și a evitat să facă declaraţii clare cu privire la susţinătorii pe care speră să-i atragă de partea sa. Ulterior conferinţei de presă, el a declarat, totuși, că nu va rămâne singur în acest proiect politic. De altfel, nici nu a părut dezarmat că a pornit aproape singur. „În 2012 când candidam pentru funcţia de președinte al Consiliului Judeţean Suceava, câţi credeau că am să-l înving pe Flutur?” a spus Cătălin Nechifor, răspunzând unei întrebări cu privire la targetul de 10% pe care și-l propune să facă raportat la lipsa unor organizaţii puternice la nivel local.

În timpul conferinţei de presă, el a afirmat, între altele, că „începe o construcţie ProRomania și la Suceava” și că după 16 ani în PSD a venit momentul în care să își dea seama că „niciodată să nu spui niciodată”. „Mi-am făcut datoria faţă de PSD, am avut și împliniri și dezamăgiri, dar viata merge mai departe și mă bucur să fiu din nou alături de oameni care au fost lângă mine. Am trecut prin multe, am învăţat și pe pielea noastră despre real politics, nu sunt penal, apropo nici baron local n-am reușit sa fiu, cu toate că, între noi fie vorba, în 2012 puteam să-i pun pe unii sa meargă și pe sârmă cu capul în jos, că așa erau obișnuiţi”, a spus Cătălin Nechifor.

După conferinţa respectivă, Cătălin Nechifor a precizat că nu a rupt legătura cu CJ Suceava și îi pasă în continuare de ce se întâmplă în judeţ. Un argument pe care l-a adus în sprijinul acestei afirmaţii a fost implicarea sa în aducerea cursei Tarom de la Suceava la Torino și despre care a afirmat că este meritul său. „Că nu putut-o ţine (Gheorghe Flutur – n.red.), asta este altceva”, a mai spus fostul lider al PSD Suceava și președinte al CJ Suceava în perioada 2012 – 2016.

Referindu-se la colaborarea cu Victor Ponta, Cătălin Nechifor ne-a declarat, după conferinţă, că este o „istorie îndelungată” și că el nu uită pe cei care l-au sprijinit și influenţat, ţinând însă să menţioneze și pe alţi lideri ai PSD între care și Gavril Mîrza, despre care s-a bătut monedă mai multă vreme și nu chiar fără temei, că ar fi mentorul lui Cătălin Nechifor. Referitor la Victor Ponta, Cătălin Nechifor s-a exprimat făcând o comparaţie cu alţi premieri: „Din 2015 încoace s-au mai întâmplat lucruri deosebite pentru Suceava? S-au făcut proiecte mari la Suceava? Au fost patru prim-miniștri. În perioada cât a fost Victor Ponta prim-ministru s-a modernizat drumul naţional de la Suceava la Botoșani, s-a finanţat modernizarea aeroportului de la Salcea, s-a făcut tronsonul III de la șoseaua de centură a Sucevei. De când nu mai este Victor Ponta premier, ce s-a mai făcut important pentru Suceava? S-a finalizat între timp centura Sucevei?”, a întrebat, nu fără ironie, Cătălin Nechifor.

De altfel, Victor Ponta a fost prezent la Suceava „pentru a-l invita” în mod oficial pe Cătălin Nechifor să i se alăture în Pro România iar cei doi au susţinut o conferinţă de presă comună, în care au anunţat, în mod oficial, că vor colabora în dezvoltarea noii formaţiuni politice, fostul premier aducând și o serie de precizări cum că nu mai este „penal” și a redevenit „un om bun” și că nu este membru al PSD, dar rămâne „pro pesediști” și „anti Dragnea”. (Dan PRICOPE)

Comunicat de presă: Ioan Stan: „Personal am luat act cu regret de decizia domnului deputat Nechifor”

Ieri, după conferinţa de presă în care deputatul Cătălin Nechifor și-a anunţat trecerea din PSD la partidul condus de Victor Ponta – Pro România, președintele organizaţiei judeţene a PSD Suceava, senatorul Ioan Stan a transmis următorul comunicat de presă:

„Bucuria Sfânte Sărbători a Înălţării Domnului, pe care am simţit-o alături de multe comunităţi sucevene, a fost umbrită de hotărârea colegului meu (acum pot spune fostul meu coleg), domnul deputat Cătălin Ioan Nechifor, de a părăsi, după mulţi ani, Partidul Social Democrat. Atât eu, cât și colegii mei: parlamentari, consilieri judeţeni, membri ai Biroului Permanent al PSD Suceava, am luat act cu regret de decizia dumnealui deoarece considerăm, cu sinceritate, că experienţa sa politică și administrativă, ar fi putut contribui la întărirea echipei parlamentare social democrate sucevene. De altfel, complementaritatea pregătirii profesionale și a competenţelor parlamentarilor social democraţi suceveni a făcut ca această echipă să fie puternică la nivel judeţean si naţional – putere folosită în folosul judeţului Suceava pe care îl reprezintă în Parlamentul României.

Personal am luat act cu regret de decizia domnului deputat deoarece mulţi ani am colaborat cu dumnealui în Parlamentul României și în Organizaţia Judeţeană a PSD. L-am sprijinit în toate demersurile sale politice și administrative, atunci când a câștigat funcţia de europarlamentar, functia de deputat, funcţia de președinte al Consiliului Judeţean Suceava, dar mai ales l-am sprijinit în calitatea sa de președinte al organizaţiei judeţene a PSD. O dovadă în acest sens stau rezultatele pe care le-am obţinut în toate confruntările electorale în zona pe care am coordonat-o din punct de vedere politic și mă refer inclusiv la alergerile prezidenţiale din 2015, unde, fără a invoca scuze puerile (de genul asalt mediatic în reţelele de socializare sau implicare excesivă a diasporei), Victor Ponta a fost ales președinte.

Suntem la debutul unui nou ciclu electoral care se va încheia peste doi ani și jumătate. Începem acestă perioadă cu alegeri ale conducerii organizaţiilor locale a PSD și, în scurt timp, în luna iunie, cu alegeri ale conducerii organizaţiei judeţene a PSD. În mod transparent, lipsit de echivoc, oricare membru PSD care dorește să ocupe o funcţie, fie cea de președinte, fie cea de vicepreședinte sau de membru în biroul permanent, se poate înscrie și este supus democratic votului, încat fiecare să-și poată determina reperele dimensiunii sale politice. Consider că o confruntare internă onestă determină calitatea și forţa unui partid, dar, deasemenea consider că decizia de-a pleca dintr-un partid care și-a asumat guvernarea înseamna o fuga de răspundere, înseamnă neputinţa de a veni în sprijinul celor care și-au manifestat încrederea în cei pe care i-au trimis în Parlamentul României. În același sens, aderarea la un partid mic de opoziţie, reprezintă de fapt o încercare de-a masca fuga de responsabilitate sub sintagma „suntem în opoziţie, nu putem face nimic, suntem încă mici” . De fapt singurul risc pe care și-l asumă în mod real astfel de oameni este acela de a rămâne mereu mici.

Si, în aceste condiţii, parlamentarii social democraţi suceveni rămân fideli obiectivelor asumate în campania electorală, cele de a sprijini prin iniţiative legislative, interesele sociale, economice, cultu­rale ale judeţului Suceava, de a sprijini demersurile guvernamentale pentru implementarea programului de guvernare asumat unitar de toţi membrii Partidului Social Democrat. (Ioan STAN, Preșe­­dinte al Organizaţiei Judeţene PSD Suceava)