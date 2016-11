Cât ne costă liniștea directorilor de la ACET: persoane care nu reprezintă pe nimeni – plătite cu 2-3.000 de lei pe lună pentru voturile din Consiliul de Administrație

Membrii Consiliului de Administrație de la SC ACET SA au încasat anul trecut peste 28.000 de lei fiecare (cam 2.300 lei/lună). Președintele Consiliului de Administrație, Dragoș Danubianu, a primit mai mult – aproape 35.000 de lei. In total, s-au plătit pe salariile celor câțiva favorizați de la ACET într-un singur an 450.000 de lei, contravaloarea a 117.493 de metri cubi de apă livrată de operatorul unic regional de apă și canalizare condus de Stefan Groza, care și-a tras, desigur, partea leului din afacere. De ce au încasat pentru nimic peste 25 de milioane de lei vechi lunar persoane care nu au nici în clin, nici în mânecă cu activitatea de apă și canalizare – este o întrebare la care Consiliul Local al Sucevei, acționarul majoritar la regia de apă, trebuie să răspundă urgent în fața sucevenilor. Pentru clarificarea dimensiunii acestei uriașe scurgeri de fonduri din banii plătiți de consumatori, consilierii locali și județeni suceveni pot afla acum că doar directorii Groza, Nistor și ceilalți cinci membri ai CA de la ACET bagă în buzunare, în fiecare an, contravaloarea apei pe care o plătește într-o lună un oraș de talia Rădăuțiului sau Fălticeniului

Pentru ce sunt plătite salarii uriașe pe statele de plată ale șefilor de la SC ACET SA Suceava nu există explicații logice. Există în schimb declarații de avere care certifică aceste venituri. Am arătat, cu un alt prilej, că directorul general al SC ACET SA și-a construit cariera începând din 1984, când a venit la IJGCL Suceava ca inginer stagiar provenit de la Institutul Politehnic “Gheorghe Asachi” Iași – Facultatea de Electrotehnică, profil energetic. Intr-o suită admirabilă a configurării sale profesionale, Stefan Groza a ajuns în 1990 inginer în cadrul Biroului de organizare a producției și a muncii, la fostul RAUCL iar din 1998 a fost numit director al SC ACET SA Suceava, firmă înființată conform legislației în vigoare la acea vreme. In acest fel, Stefan Groza a devenit stăpânul de facto al rețelelor de apă și canal din municipiul Suceava. Ulterior, ACET a dobândit statutul de operator unic regional pentru alimentarea cu apă și pentru servicii de canalizare în județul nostru. Stefan Groza a adoptat, de la un an la altul, atitudini tot mai discreționare. Angajații firmei ACET, care duc greul muncii, au ajuns să primească salarii minime pe economie, în vreme ce directorii, în frunte cu Stefan Groza, câștigă lunar de două – trei ori mai mult decât președintele României.

Mai mult, preferații lui Stefan Groza, membri în Consiliul de Administrație ori în AGA la ACET, au ajuns să câștige, pentru nimic, sume lunare la care un meseriaș de rând, angajat cu carte de muncă la ACET, nici nu poate visa, după 40 de ani de muncă.

Stefan Groza, bogat în salarii, sărac în proprietăți

Nu mai este un secret faptul că directorul ­ge­neral al SC ACET SA Suceava, Stefan Groza, a încasat anul trecut un salariu anual brut de 205.882 lei. Soția sa, ca angajat la aceeași societate comercială, a obținunt un venit de 25.125 de lei. Putem adăuga faptul că familia Groza deține, prin atribuire sau vânzare-cumpărare, mai multe terenuri în Suceava și Pojorâta în suprafață de circa 1,5 hectare. Stefan Groza a cumpărat în 1991 o clădire de 82,47 metri pătrați în municipiul Suceava și a construit împreună cu soția în intervalul 2008 – 2014 extinderi de apartament în suprafețe totalizând circa 100 de metri pătrați. In parcul său auto, Stefan Groza deține un automobil Dacia 1310 din 1984, un Daewoo Matiz din 2005 și un Fiat 500 din 2009. Are bijuterii de familie în sumă estimată de 10.000 de euro și conturi la BancPost de 37.000 lei, respectiv 10.864 lei, des­chise în anii 2010 și 2013. Stefan Groza nu are datorii de niciun fel și nici familia sa.

Directorul economic Rodica Nistor câștigă de la ACET de două ori mai mult decât soțul de la bancă

Rodica Nistor, directorul economic cu același statut oarecum etern al ACET, anterior RAUCL Suceava, ocupă această funcție încă din anul 1995. De prin 1988 a fost șef serviciu contabilitate la IUPS – Romups până în 1994, după care s-a transferat la RAUCL Suceava, viitoarea ACET. Am arătat deja că anul trecut a încasat un venit anual de 180.769 de lei, în timp ce soțul ei, funcționar bancar la BancPost Sucursala Suceava a încasat suma de 77.117 lei. Soții Nistor dețin împreună 1,3 hectare de teren la Stamate – Fântânele și 1.000 de metri pătrați în comuna Pojorâta, suprafață cumpărată în 1997. Soții Nistor dețin o locuință de 62,2 metri pătrați în Suceava, cumpărată în 1988, un autotursism KIA Sportage fabricat în 2014 și un Peugeot 206 fabricat în 2007.

28.000 de lei, media venitului anual pentru nimic, în Consiliul de Administrație al ACET

Printre cei care au încasat bani buni în anii trecuți din bugetul alimentat de contribuabilii din județul Suceava, abonați la serviciile de apă și canalizare furnizate de ACET SA Suceava, se cuvine să fie enumerați membrii Consiliului de Administrație al SC ACET SA Suceava. Intre aceștia, Dragoș Mircea Danubianu, care, conform declarației de avere aferente anului trecut, a încasat de la firma ACET, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, 34.966 de lei. Dragoș Danubianu, fost vicepreședinte al Consiliului Județean, invitat permanent la emisiuni de analiză politică la posturi locale de televiziune, este un ­vaj­nic abonat la diverse CA-uri de la care se alege cu sume de bani. Nu poate fi trecută cu vederea experiența sa îndelungată din Consiliul de Admi­nistrație al defunctei Termica. Nu este clar pentru nimeni cum reușește însă aceste personaj să ocupe aceste posturi și nici pe cine reprezintă el în aceste consilii de administrație. Danubianu deține câte 8 – 10 ari în localitățile Scheia și Dărmănești, suprafețe cumpărate în intervalul 2003 – 2008. Deține două clădiri împreună cu soția cumpărate în 1999 – o casă și un garaj de 96 respectiv 40 de metri pătrați. Conduce un Nissan fabricat în 2003 și un Daewoo din 1995. Are acasă obiecte de artă și colecții dobândite în timp în valoare totală de 20.000 de euro. Are conturi bancare însumând la data depunerii declarației de avere de aproximativ 40.000 de lei.

Stelian Codău, director la firma de Audit Financiar CODEXPERT OFICE SRL Suceava, și-a completat de asemenea veniturile de întreprinzător privat cu o sumă considerabilă provenită din banii publici. Concret, potrivit declarației de avere a dumnealui, în anul 2015, Stelian Codău a încasat în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SC ACET SA Suceava, suma de 28.903 lei. Este drept că Stelian Codău a mai încasat și peste 90.000 de lei în calitate de auditor intern la firma Jijia SRL și ceva bani, aproape de neluat în seamă – 7.618 lei – din dividende.

Viorel Mihăescu a încasat de asemenea de la ACET Suceava, în anul trecut, potrivit declarației de avere, suma de 28.903 lei, ca membru în Consiliul de Administrație al societății. A încasat anul trecut de la ACET mai mult de jumătate din pensia sa de ofițer superior (Viorel Mihăescu a fost șeful Centrului Militar Județean Suceava până la pensionare, de unde a trecut în rezervă cu un venit anual de 42.000 de lei, n.r.). Ca director la o firmă pe care o coordonează – Florudan SRL – a încasat venituri mult mai mici decât de la ACET, doar 2.472 de lei. Cum a ajuns Mihăiescu în acest post la ACET, doar Stefan Groza poate spune.

Georgeta Dorneanu este un alt membru în Consiliul de Administrație al SC ACET SA Suceava. La fel ca și cei mai înainte prezentați, ea a încasat anul trecut suma de 28.903 lei în calitatea sa de membru al Consiliului de Administrație al SC ACET SA Suceava. Georgeta Dorneanu este, conform declarației publice de avere, profesoară de discipline economice, desfășurându-și activitatea în principal la Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”, de unde a încasat anul trecut un venit de 43.000 de lei.

Un alt membru al Consiliului de Administrație al SC ACET SA, retribuit anul trecut de asemenea cu suma de 28.903 lei, este Constantin Maerean, fost șef la FPS Suceava la sfârșitul anilor ‘90. De ce face el parte din CA-ul de la ACET și pe cine reprezintă, nimeni în afară de Groza și apropiații săi nu poate spune. Pe lângă venitul de la ACET, Constantin Maerean a mai încasat din salarii anul trecut suma de 9.006 lei de la o firmă din Comănești – Suceava, pe care o administrează.

Banii plătiți pentru membrii CA și pentru cei doi directori de la ACET, echivalentul consumului de apă timp de o lună la Fălticeni ori Rădăuți

Concluzia este clară – cu excepția celor doi directori – Stefan Groza și Rodica Nistor – care și-au tras oricum partea leului, cu salarii anuale de peste 300.000 de lei în total, dacă punem la socoteală și impozitele, cel puțin încă un salariu de manager, cam 150.000 de lei, i-au plătit sucevenii anul trecut pentru a le asigura o sinecură confortabilă câtorva indivizi aflați în grațiile diectorului Stefan Groza. Circa 150.000 de lei încasați de, în ordine, Dragoș Danubianu, Stelian Codău, Viorel Mihăescu, Georgeta Codreanu și Constantin Maerean. In total, aproximativ 450.000 de lei. Acești bani înseamnă, potrivit tarifelor practicate de ACET (3,83 lei pe metru cub), o cantitate de 117.493 de metri cubi de apă vândută sucevenilor de rând de către operatorul unic de apă și canal din județul Suceava. Pentru ca dimensiunea contribuției celor care plătesc facturile către ACET să fie apreciată, spunem că această cantitate reprezintă consumul pentru o lună întreagă în municipiile Rădăuți și Flăticeni ori o treime din consumul lunar în municipiul Suceava. (O.S.)