Cât e de mare dezastrul patronat de Thermonet: 4.000 de apartamente din Suceava nu primesc căldură

Thermonet nu putea asigura ieri încălzirea pentru 300 de scări de bloc din Suceava, însemnând peste 4.000 de apartamente. Firma care s-a luptat pentru a deveni unic furnizor de agent termic pentru oraș a fost înfrântă de problemele tehnice, la care nu a mai știut să facă față

Insistența cu care firma Thermonet a dorit să își asume rolul de gestionar al furnizării agentului termic în orașul Suceava a produs așteptări în rândul consumatorilor suceveni. Acestea nu au fost însă confirmate. Marți seară, Thermonet, firma care a preluat activitatea de furnizare a căldurii și agentului termic era datoare cu explicații rezo­nabile către aproximativ 4.000 de su­ceveni, locuitori în 300 de scări de bloc din oraș. Fără căldură, sucevenii cer în general să se debranșeze de la sistemul centralizat de termoficare. Nu li s-a acceptat cererea pe parcursul anului 2015 și au sperat că Thermonet va com­pensa refuzul prin măsuri care să îi atragă pe sucevenii de la bloc înspre o ofertă mai atrăgătoare. Nu s-a întâm­plat nimic în acest an. Cei care au vrut să se debranșeze pentru a-și instala o centrală termică de apartament și să scape de “blestemul Termica”, devenit mai nou și mai pregnant “blestemul Thermonet”, au primit răspunsuri ne­gative la aproape toate solicitările adre­sate. Pe de altă parte, Thermonet se confruntă abia în acest început de sezon rece cu adevărate provocări.

Thermonet, ziua și problema

Abia ieri s-a rezolvat furnizarea cădurii în cartierul George Enescu, dar a plesnit o altă conductă în zona Arini. Si alte patru blocuri au rămas fără căldură, locatarii aflând că situația este greu de rezolvat fiindcă “nu sunt oa­meni suficienți”. Locatarii blocului 48B, despre care vorbeam cu o zi în urmă că nu au nicio șansă să primească apă caldă și căldură în acest început de iarnă, mai au o speranță – proprietarii garajelor și ai spațiilor comerciale din zonă sunt de acord cu realizarea unei conducte izolate supraterane, iar Ther­monet trebuie să se apuce de treabă.

De la o zi la alta, sub presiunea mass-media, SC Thermonet încearcă să intre în ritm, conștientizând respon­sabilitatea pe care și-a asumat-o când a luptat pe toate căile legale să devină singur furnizor de apă caldă și căldură în municipiul Suceava. Incercarea este însă una și realizarea dezideratelor propuse este alta. Locatarii a sute de apar­ta­mente din municipiul reședință de județ sunt în continuare ținuți în frig într-un interval de timp în care nu se știe dacă vremea va fi mai mult sau mai puțin îngăduitoare.

Așa cum arătam cu o zi în urmă, luni erau zeci de blocuri cu sute de apartamente racordate la sistemul centralizat de termoficare care nu beneficiau încă de căldură din cauza unor avarii. Era vorba despre 19 blocuri aferente Punctului Termic Obcini 4, alte 7 blocuri ce depind de Punctul Ter­mic Zamca 1, 32 de apartamente ce țin de PT Stefan cel Mare și, situația cea mai gravă prezentată ieri – 150 de apartamente ce sunt deservite cu energie termică din Punctul Termic (PT) George Enescu 1.

Spre bucuria celor care locuiesc în apartamentele racordate la PT George Enescu 1, în noaptea de luni spre marți caloriferele au început să se încăl­zească.

Cea mai complicată problemă din suita celor aflate pe lista Thermonet Su­ceava, privind furnizarea de căldură în locuințele racordate la sistemul centralizat de termoficare, era modul în care se va putea oferi căldură și apă caldă la un număr de 57 de garsoniere din blocul 48B, din zona Mărășești. Am arătat acum o zi că traseul conductei de alimentare cu agent termic al Punctului Termic TRC din zonă trece pe sub o zonă de garaje și pe sub spații comerciale. Ieri dimineață, la Primăria Suceava s-a convenit organizarea unei întâlniri între proprietarii terenurilor, reprezentanții Thermonet și Primărie, ca mediator. Proprietarii, care, în pa­ranteză fie spus, au venit devreme iar reprezentanții Thermonet s-au lăsat așteptați, au fost de acord să se rea­lizeze o conductă supraterană, cu protecția corespunzătoare, prin spațiile pe care le dețin. “Co­mercianții și dețină­torii de garaje de pe strada Mărășești pe sub proprietățile cărora trece conducta de alimentare cu agent termic a Punctului Termic TRC ce deservește blocul 48B și-au dat acordul pentru a realiza o conductă preizolată supraterană care va traversa zona garajelor și a spațiilor comerciale din zonă, rea­lizându-se astfel devierea conductei cu probleme ce alimentează cu agent termic zona”, a explicat viceprimarul muni­cipiului Suceava, Marian Andro­nache.

Interesant este că la același punct termic sunt racordate și alte clădiri din zonă, inclusiv cele ale Colegiului Na­țional “Mihai Eminescu”, plus alte blocuri din vecinătate. Toate acestea au beneficiat de căldură încă din prima zi în care s-a anunțat reluarea furnizării agentului termic. Specialiștii în domeniu au explicat că pentru aceste locații s-a identificat și pus în practică soluția realizării unui by-pass pentru a se asigura căldura de pe o altă conductă, neavariată, iar blocul de garsoniere, cu problemele istorice știute mai dinainte de către meseriașii de la termoficare, preluați în cea mai mare parte de Thermonet, a rămas la urmă fiindcă, s-a presupus, nemulțumirile lor oricum vor fi trecute pe planul doi.

Avalanșă de avarii, personal insuficient la Thermonet

Dacă în cartierul George Enescu a intrat căldura în apartamente noaptea trecută, a funcționat însă și legea compensației în altă parte a orașului. Patru blocuri din zona Areni au rămas luni seară fără apă caldă și căldură din cauza unei avarii la conducta de furnizare a agentului termic. Este vorba despre blocurile B3, B4, I4 – bloc cu patru scări și 16A, în total circa 100 de apartamente, care, dependente fiind de sistemul centralizat de termoficare, au rămas fără căldură și apă caldă. “Am avut apă caldă și căldură până aseară. Brusc, am rămas la rece. Aveam un orizont de așteptare din partea firmei Thermonet și ne-am adresat dispeceratului acesteia. Am primit un răspuns de genul că nu au oameni suficienți pentru a rezolva solicitările venite din teren. La ce ne putem aștepta la iarnă?”, s-a întrebat persoana care a reclamat disfuncția, cadru didactic universitar, care nu a dorit să i se facă pu­blică identitatea pentru a nu fi introdus în lista lungă a celor care au militat ani în șir pentru menținerea unui sistem centralizat de termoficare în Suceava și care au picat acum de fazani. (Neculai ROSCA)