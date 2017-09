Case şi afaceri cuprinse de flăcări la Fălticeni şi Vultureşti din cauza trăsnetelor de miercuri noapte

Un atelier de tâmplărie din Fălticeni, o casă din vecini, dar şi o gospodărie din Vultureşti au fost mistuite de flăcări. Câteva tone de furaje, tone de cereale, ani­male, păsări, clădiri evaluate la sute de mii de lei au ars miercuri seară în timpul furtunii

Furtuna de miercuri seară a produs pagube în judeţul nostru. De această dată, fulgerele au fost cele care au cau­zat cele mai importante distrugeri. Aproape concomitent, la Fălticeni şi Vul­tureşti două clădiri au fost cuprin­se de flăcări după ce trăsnetele furtunii care a ţinut sub tensiune pe mai toţi locuitorii din judeţul Suceava s-au direcţionat către două clădiri aflate la zeci de kilometri distanţă. Astfel, la ora 23.00, miercuri seară, Dănzica H., de 53 de ani a alertat prin 112 Pompierii fiindcă la magazinul non-stop Intermarket, din localitate, a izbucnit un incendiu. Din verificări a rezultat că imobilul în cauză se compune din magazin la parter, la etaj bi­rouri, iar în spatele clădirii se află un atelier de tâmplărie, fiind proprietari familia Gheorghe şi Dănzica H. Pe la ora 23,00, în timp ce se afla în biroul societăţii, situat la mansarda magazi­nului, Dănzica H. a observat că aco­pe­rişul atelierului de tâmplărie a fost lo­vit de fulger, iar la scurt timp a iz­buc­nit un incendiu în atelier, astfel că a sesizat telefonic Detaşamentul de Pom­­pieri Fălticeni. La faţa locului s-au deplasat 7 autospeciale de pompi­e­ri care au intervenit pentru lichi­darea incendiului, care între timp s-a extins şi la proprietatea lui Mihai-Valentin V., de 22 de ani.

Din fericire, în urma incendiului nu au rezultat victime omeneşti, dar au ars aproximativ 380 metri pătraţi de acoperiş la cele două proprietăţi şi a fost depreciată marfă ce se afla în magazinul Dănzicăi H. La proprietatea acesteia, valoarea prejudiciului este estimată la aproximativ 69.000 lei, iar la proprietatea lui Mihai-Valentin V. valoarea prejudi­ciului este estimată de aproximativ 115.000 lei.

In aceeaşi seară, pe la aceeaşi oră, la locuinţa lui Costel Vieriu, de 58 de ani, din comuna Vultureşti, a izbucnit un incendiu care a cuprins grajdul de animale şi apoi s-a extins la o magazie de cereale din apropiere, fiind distruse o suprafaţă de 120 metri pătraţi de acoperiş din lemn cu învelitoare din azbociment, cantitatea de 1.000 kg lucernă, 5 tone de cereale. In incendiu au murit doi tauri care nu au mai putut fi scoşi din grajd, dar şi 80 de păsări, valoarea pagubelor fiind de aproximativ 30.000 lei. Si în acest caz incendiul a fost localizat şi stins de pompierii militari, care au stabilit că acesta a izbucnit tot de la un trăsnet. În ambele cazuri s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „distrugere din culpă”. (N.R.)