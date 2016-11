Candidații PNL intră în campanie electorală cu “mandatul de a-l susține pe Dacian Cioloș ca prim-ministru al României”

A transmis președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur. Seful liberalilor suceveni a prezentat, în dechiderea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 11 decembrie o listă scurtă de priorități pentru următorii patru ani, aflate pe agenda PNL Suceava

Ieri, Partidul Național Liberal a lansat la Suceava candidații la alegerile ­ge­nerale din data de 11 decembrie a.c..

Principalii candidați pentru Camera Deputaților și Senat au fost prezenți la conferința de presă ce a început la ora 10.00 în sediul PNL Suceava. Președintelui PNL Suceava, Gheorghe Flutur, și primarului municipiului Suceava, Ion Lungu, li s-au alăturat în stânga și în dreapta, în fotografia de grup, candidații pentru funcțiile de deputați și senatori în Parlamentul României, din partea organizației județene a Partidului Național Liberal.

In conferința de presă de ieri a libe­ralilor suceveni, președintele organizației PNL județeană și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a prezentat echipa de candidați concomitent cu dorința de a susține după alegeri un nou guvern condus de Dacian Cioloș. Cum este știut deja, Partidul Național Liberal îl dorește în continuare pe Dacian Cioloș ca prim-ministru al României.

Flutur a trecut în revistă o parte din obiectivele pe care liberalii suceveni le au în vedere pentru următorul mandat: “Echipa liberală de la Suceava trebuie votată pentru că avem nevoie ca această echipă plecată la București să voteze guvernul Dacian Cioloș, cu care avem o foaie de parcurs foarte hotărâtă pentru dezvoltarea județului nostru”. Gheorghe Flutur a trecut în revistă capii de listă pentru Camera Deputaților și Senat. “Este vorba despre domnul deputat Ioan Balan și de domnul Dan Cadariu. Echipa liberală are un program foarte curajos pentru Suceava”, a explicat Gheor­ghe Flutur, care a menționat că în 2018 se va sărbători centenarul Marii Uniri, an care trebuie să regăsească Suceava cu multe proiecte derulate, altele finalizate și altele începute: “Județul Suceava așteaptă de la noi modernizare, locuri de muncă, un trai mai bun, pensionarii așteaptă o pensie decentă, să se recupereze timpul pierdut în ultimii patru ani pentru reluarea investițiilor”.

“Sucevenii au mers pe mâna noastră la locale și au dat un vot mie la județ, lui Ion Lungu la municipiu, dar și altor 45 de primari liberali. Soluția este să meargă pe mâna Partidului Național Liberal, a parlamentarilor noștri, să meargă pe mâna guvernului liberal, să putem înfăptui ceea ce am propus și am promis”, a mai spus Gheorghe Flutur, care a explicat în continuare că județul Suceava are nevoie “ca de aer” în investiții în locuri de muncă, de siguranță și confort pentru populație, investiții în domeniul sănătății, pentru ca la Suceava actul medical să se facă la cele mai înalte standarde. In infrastructură s-a asumat modernizarea Aeroportului “Stefan cel Mare”, prin extinderea și construcția unui nou terminal pentru pasageri. “Anul viitor estimăm că vom avea până la 300.000 de pasageri, dar pregătim acest aeroport să facă față la peste 1 milion de pasageri în perioada care urmează”, a mai spus Flutur, arătând că se află în pregătire un parteneriat cu Universitatea “Stefan cel Mare” pentru a se demara alte proiecte, inclusiv finanțarea campusului universitar de la Suceava. “Suntem foarte hotărâți să punem în aplicare programul centenar – un drum rapid pe patru benzi care să lege Suceava de București. Poate că unii sunt sceptici, dar aduc aminte că în timpul precedentului mandat al lui Gheorghe Flutur am legat Suceava de Ardeal pe DN 17”, a spus Gheorghe Flutur, care a subliniat că la București parlamentarii PNL suceveni vor pleca după alegerile din 11 decembrie 2016 cu “mandatul de a-l susține pe Dacian Cioloș ca prim-ministru al României”. (Neculai ROSCA)