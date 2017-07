CALCARUL, firma lui Nicolae Troașe, împrumută 1,2 milioane de euro din bancă “pentru activități de dezvoltare imobiliară în Suceava și Iași”

Banii vor fi folosiți pentru activitățile curente ale firmei, dar și pentru activități de dezvoltare imobiliară în Suceava și Iași, declară Nicolae Troașe, administrator unic al SC CALCARUL SA Pojorâta. La Suceava, printr-un parteneriat, Troașe și Armenean vor să construiască un bloc, un hotel și un spațiu de birouri în locul fostului complex Gloria. In Iași, firma lui Nicolae Troașe intenționează să construiască blocuri lângă Iulius Mall

In economia suceveană, de multe ori s-a dovedit că datele statistice privind starea unei firme nu reprezintă neapărat adevărata dimensiune ori adevărata sustenabilitate a unei afaceri. Rezultatele financiare făcute publice au în spate angajamente consistente, profitul este de multe ori doar pe hârtie ori este prefigurat pentru perioade mai îndelungate. Profitul imediat este tot mai greu de obținut fără o creditare consistentă. O situație de acest gen o regăsim la CALCARUL SA Pojorâta, firmă la care acționar este Nicolae Troașe (foto), administrator unic al societății comerciale care are ca principal obiect de activitate producerea de materiale de construcții. Cum se știe, Nicolae Troașe deține și funcția de președinte al Camerei de Comerț și Industrie Suceava. Potrivit informațiilor financiare de pe site-urile de profil, firma CALCARUL Pojorâta a contractat de la Unicredit Tiriac Bank o finanțare de 1,2 milioane de euro (5,5 milioane de lei). O sumă de aproximativ 4 milioane de lei – peste 900.000 de euro – reprezintă un credit necesar pentru desfășurarea activității curente, în vreme ce a doua parte a creditului, de 1,5 milioane de lei, vizează un plafon pentru emiterea unor scrisori de garanție bancară și pentru emiterea unor credite de contract. Această a doua componentă a împrumutului angajat la Unicredit Tiriac Bank înseamnă în monedă europeană 300.000 de euro. De menționat că firma președintelui Camerei de Comerț și Industrie Suceava, CALCARUL Pojorâta, a garantat împrumuturile cu activele proprii – bunuri mobile și imobile.

CALCARUL SA face parte dintr-un grup de firme ce mai cuprinde societăți comerciale precum Doxar SRL, Maroco Proserv Construct, la care se adaugă nou înființata societate NIVA, cu asociați principali patronii de la Calcarul Pojorâta (Nicolae Troașe) și Betty Ice (Vasile Armenean). Se știe că firma NIVA a cumpărat terenul și construcția fostului hotel Gloria de pe strada Vasile Bumbac, între timp dărâmată. Pe locul fostelor clădiri, Nicolae Troașe și Vasile Armenean intenționează să construiască trei clădiri. In plus, firma NIVA, condusă de cei doi oameni de afaceri, dorește să cumpere de la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților clădirea vechiului protopopiat situată la stradă, pentru care, conform unor surse din cadrul Oficiului Județean de Cadastru, încă se poartă negocieri asupra prețului. Este clar că această clădire, dacă va intra în proprietatea firmei NIVA, va fi demolată pentru a se asigura un acces mai larg la stradă pentru noile clădiri. Intr-un plan de urbanism care nu este bătut în cuie, pe terenul fostului hotel-restaurant Gloria vândut de RA-APPS celor doi investitori suceveni ar urma să se ridice trei blocuri cu câte șase etaje. Conform unei propuneri de elaborare a unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), depusă de societatea NIVA, se are în vedere obținerea unei autorizații de construire pentru o clădire de birouri, o clădire cu funcțiunea de hotel-restaurant și un bloc de locuințe colective, toate trei cu regim de înălțime subsol, demisol, parter, șase etaje plus mansardă, branșamente/ racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi etc.

Proiecte imobiliare în centrul Sucevei și la Iași, în apropiere de Iulius Mall

Nicolae Troașe a explicat pentru ce a fost nevoie de acest împrumut substanțial: “Este vorba despre un credit pentru activitatea curentă, dar și pentru implicarea în activități de dezvoltare imobiliară, atât la Suceava, cât și într-un proiect rezidențial pe care îl dezvoltăm în colaborare cu alți asociați în apropiere de Iulius Mall, în municipiul Iași. Dezvoltarea imobiliară este o nouă direcție în care investim în județele Suceava și Iași”, a declarat Nicolae Troașe. In ceea ce privește proiectul imobiliar mai înainte amintit din municipiul Suceava, de pe terenul eliberat de clădirile fostului complex Gloria, de pe strada Vasile Bumbac, Nicolae Troașe a spus că negocierile cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pentru clădirea de la stradă sunt în derulare, prețul cerut și cel oferit fiind îndeajuns de apropiate. Desigur, s-a oferit ca alternativă și alocarea de spații Arhiepiscopiei, în contrapondere cu cele din clădirea ce urmează a fi demolată, dar nu a existat un interes în acest sens. “Discuțiile privind achiziționarea imobilului nu au fost finalizate, sperăm ca în această vară să ne punem de acord”, a spus Nicolae Troașe. (Neculai ROSCA)