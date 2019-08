Calatorie de cosmar a sute de suceveni catre Bologna

Zborul Wizz Air programat la ora 19.15 a plecat de la Salcea cu mai bine de cinci ceasuri intarzaiere, a facut o lunga escala la Budapesta si a ajuns la Bologna abia miercuri dimineata, pe la 7

Asa dupa cum OBIECTIV a informat marti seara, sute de suceveni care-si planificasera o calatorie la Bologna, zburand de la Suceava cu Wizz Air, au plecat cu mare intarziere de pe Aeroportul de la Salcea. Pasagerii au fost anuntati initial ca avionul care a aterizat la ora 18.45 venind de la Bologna are o problema tehnica si nu poate efectua zborul retur pana la sosirea unui tehnician de la Iasi, care sa efectueze reparatii si sa acorde permisiunea de zbor.

Oamenilor foarte nervosi aflati in sala de asteptare de la Aeroport li s-a mai propus ca, daca doresc, sa renunte la zborul de marti seara si sa accepte o reprogramare la un zbor ulterior al Wizz Air catre Bologna, in limita locurilor disponibile. Cum urmatorul zbor de la Suceava al companiei catre Bologna este abia sambata si pentru ca multi dintre pasageri aveau de prins diverse legaturi catre alte destinatii, spiritele s-au incins si, intr-un tarziu, putin dupa miezul noptii avionul a decolat de la Suceava. Din nefericire pentru pasageri, acestia au fost dusi doar pana la Budapesta.

Dupa ce au asteptat alte ore bune in aeroportul de la Budapesta, spre dimineata sucevenii au fost imbarcati in alt avion si transportati, in sfarsit la Bologna, unde au aterizat in jurul orei 7 a diminetii de miercuri.

Asadar, sucevenii care s-au prezentat marti la check-in la Aeroportul Suceava in jurul orei 17, pentru zborul Wizz Air care trebuia sa decoleze la ora 19.15 si sa aterizeze la Bologna la ora 20.45, au plecat de fapt de la Salcea miercuri, in jurul orei 00.05, au facut o lunga escala la Budapesta si au ajuns la Bologna abia miercuri dimineata, dupa ora 7.