Câinii vagabonzi continuă să bântuie pe străzile Sucevei

După ce zilele trecute o femeie a fost mușcată de un câine pe Mărășești, primarul Ion Lungu a prezentat ieri un raport privind eforturile Primăriei de a soluționa problema câinilor comunitari. Primarul a arătat că, în condițiile în care municipalitatea face eforturi să scadă numărul câinilor de pe străzi, iar altcineva aduce și mai mulți câini în loc, această problemă nu va putea fi rezolvată. Urmează că instanța să stabilească ce anume se va întâmpla cu adăpostul clandestin din Lunca Sucevei

Primarul Ion Lungu a prezentat ieri un raport privind eforturile municipalității în ceea ce privește soluționarea problemei câinilor vagabonzi, aceasta în contextul în care o femeie a ajuns în această săptămână la spital, după ce a fost mușcată de un câine. Conform raportului, în cursul anului trecut au fost capturați 1845 de câini, dintre care 11 câini au fost revendicați, 525 au fost adoptați, o altă parte dintre ei au fost duși în Germania și alți 1396 de câini au fost eutanasiați sau au decedat din motive medicale. Primarul Ion Lungu a arătat că în prezent se poartă o luptă în instanță cu persoana care a deschis un adăpost clandestin de câini în Lunca Sucevei și se încearcă sterilizarea unui număr cât mai mare de câini, în așa fel încât aceste animale să nu se mai înmulțească și să pună în pericol siguranța cetățenilor din municipiu. In ceea ce privește cățeaua cu opt pui care a provocat incidentul de la începutul săptămânii, aceasta a ajuns în adăpostul de animale al Primăriei împreună cu puii, acolo unde vor fi sterilizați atunci când vor ajunge la vârsta potrivită, după care vor fi dați spre adopție.

“Un incident regretabil s-a întâmplat în această săptămână. Așa cum se știe, o doamnă în vârstă a fost mușcată de un câine pe strada Alexandru cel Bun. Din păcate, acolo era o cățea care avea mai mulți pui. Se pare că doamna iubea animalele, le dădea de mâncare, s-a întâmplat acel accident regretabil. Vreau să vă spun că noi luăm măsuri și avem o luptă permanentă cu această activitate de gestionare a câi-nilor fără stăpân și vreau să vă prezint o dare de seamă oficială, pe care o avem pentru anul 2016, care este semnată de doi doctori veterinari. Nu sunt niște cifre puse din burtă, sunt date oficiale, date de doctori veterinari care stau tot timpul în adăpost. In cursul anului 2016 am capturat 1845 de câini, 11 câini au fost revendicați, 525 de câini au fost adoptați, o mare parte din ei au fost duși în Germania, 1396 de câini au fost eutanasiați sau au decedat din motive medicale și există toată documentația pentru acești 1396 de câini. Astăzi mai avem în adăpost 688 de câini. Așa cum am spus, 1845 de câini au fost capturați. Aveam această problemă cu acel adăpost ilegal care s-a construit în Lunca Sucevei. Așa cum se știe, Primăria n-a dat niciun fel de autorizație. Suntem în procese cu doamna respectivă să desființăm acel adăpost. De asemeni, în anul 2016 au fost sterilizați 444 de câini”, a arătat ieri primarul Ion Lungu.

Edilul Sucevei a prezentat și o situație a bugetului alocat adăpostului de animale atât în 2016, cât și în 2017, arătând că în acest an au fost alocați cu 250.000 lei mai mulți bani decât anul trecut pentru soluționarea acestei probleme în municipiul Suceava. “Ca buget pentru anul 2016, total general sume folosite la adăpostul de câini din partea municipalității – 513.930 de lei, iar în anul 2017 avem bugetul mai mare, sume prevăzute în bugetul anului 2017 766.200 lei. O sumă de 50.000 de lei am prins-o pentru sterilizarea câi­nilor. Merg în continuare și pe această idee să mergem în paralel. Câinii să îi prindem de pe străzi, dar în același timp să fie sterilizați. In cazul pe care

l-am prezentat era vorba despre o cățea care avea vreo opt căței mici, au fost capturați și duși la adăpostul din Lunca Sucevei. Ii doresc multă sănătate doamnei care a avut acest incident și sigur Primăria va încerca să îi plătească despăgubiri pentru cheltuieli de spitalizare, medicamente. Așteptăm să o putem contacta pe doamnă sau pe cei din familie. Sincer îmi pare rău și totuși, vreau să vă spun că facem eforturi în fiecare zi pentru eradicarea acestui fenomen, pentru strângerea câinilor fără stăpân de pe străzi”, a mai declarat ieri primarul municipiului Suceava.

Ion Lungu a mai arătat și cu alte ocazii că, în situația în care municipalitatea face eforturi să scadă numărul câinilor de pe străzi, iar altcineva aduce și mai mulți câini în loc, câini care, așa cum am arătat, sunt lăsați liberi pe străzi și pun în pericol siguranța trecătorilor, această problemă nu va putea fi soluționată. Urmează ca instanța să stabilească ce anume se va întâmpla cu adăpostul clandestin. Intre timp, Asociația “Casa lui Patrocle” continuă să organizeze campanii de sterilizare anunțate în fiecare lună din acest an, astfel încât sucevenii să poată duce la sterilizat atât animalele proprii, cât și câinii pe care îi găsesc în fața blocului sau pe străzi. (A.I.)