Bulevardul principal al Sucevei ar putea deveni stradă cu sens unic

Primarul Ion Lungu a spus ieri că se gândește ca în perioada următoare să transforme o porțiune din bulevardul principal în stradă cu sens unic, astfel încât să poată fluidiza traficul din zona centrală. Este vorba de porțiunea de bulevard de la intrarea în oraș până în zona Primăriei sau până în centru

Primarul Ion Lungu a anunțat ieri că se gândește să transforme bulevardul principal al municipiului în stradă cu sens unic, măsură care ar trebui să ajute la îmbunătățirea traficului rutier în centrul munici­piu­lui. Acesta a explicat că, deși traficul rutier din mu­nicipiu s-a îmbunătățit în zona industrială, punctul critic s-a mutat în zona centrală. In acest sens, edi­lul sucevean a anunțat că dorește să transforme mai multe bulevarde în străzi cu sens unic, începând cu bulevardul principal. Astfel, bulevardul principal ar urma să devină stradă cu sens unic pe porțiunea de la intrarea în oraș până în centrul municipiului, sen­sul de mers fiind de la intrare înspre zona centrală, cu posibilitate de ieșire pe strada Universității pentru cei care vor să ajungă în cartierul George Enescu.

“Meditez și visez toată noaptea cum să facem sens unic de la intrarea în oraș, până în zona Primăriei, un sens unic cu patru benzi, așa cum sunt cele din Brașov. Cred că s-a rezolvat cumva problema traficului în zona industrială, dar lasă de dorit în oraș. Din centru și până la spital se circulă bară la bară. Analizez foarte atent această problemă și probabil vom lua o decizie să facem un sens unic cu patru benzi, care să vină până la Primărie sau până în centru cu debușee pe strada Universității pentru cei care vor să meargă în George Enescu, în zona centrală pe Nicolae Bălcescu sau pe Petru Rareș, fiind o zonă aglomerată și acolo, la piață. Ne gândim la această soluție și cu siguranță o vom pune în aplicare. Vom face un sens unic cu patru benzi pe bulevardul principal până în centru, cu posibilitatea de a merge în George Enescu pe strada Universității în primul rând și în celelalte cartiere pe străzile Nicolae Bălcescu sau Petru Rareș“, a explicat ieri primarul Ion Lungu.

Din lucrările de sistematizare rutieră implementate în acest an amintim: desființarea trecerii din zona Bazarului și crearea unei treceri alternative de pietoni pe sub podul peste râul Suceava. De asemenea, au fost făcute modificări atât la sensul giratoriu din zona Bazarului, care a fost micșorat, cât și la sensul giratoriu din zona Dedeman, unde șoferii nu se mai pot roti. A fost anulată intrarea la stânga spre Carrefour, fiind blocată vechea intrare și ieșire, iar cei care vor să intre la Shopping City trebuie să înconjoare podul peste râul Suceava, existând o bandă specială, separată pe care se poate intra la Carrefour, șoferii neputând intra în sensul giratoriu, întrucât benzile vor fi separate prin separatoare de sens. Tot în cadrul măsurilor luate pentru fluidizarea traficului au fost desființate cele două semafoare de la Ambro și Dedeman și a fost amenajat un singur semafor la jumătatea distanței. Cea mai importantă măsură pentru fluidizarea traficului, construirea celui de-al treilea pod peste râul Suceava, va putea fi pusă în practică abia anul viitor, primarul Lungu arătând că în acest an va fi întocmită documentația și vor fi demarate procedurile de licitație pentru această lucrare de amploare, iar construcția va începe cel mai sigur anul viitor. (A. IONICA)