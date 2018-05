BUCOVINA VREA AUTOSTRADA! Sute de mașini din Suceava au participat la marșul motorizat care a încercat să convingă Guvernul că trebuie să facă autostrăzi în Moldova

Sâmbătă, zeci de camioane, autocare, microbuze și autoturisme din Suceava s-au alăturat protestului motorizat „Moldova vrea autostradă”. Circa 40 de camioane din Suceava au fost întoarse de polițiști de la Adjud. Convoiul sucevean a fost însoțit o bună parte din drum de un avion de mici dimensiuni care avea un banner „Bucovina vrea autostradă”. Ajunse în București, coloanele reunite cu mașini din toate județele Moldovei au fost supuse la tot felul de șicane din partea autorităților, nepermițându-le să ajungă cu mașinile în Piața Victoriei. „Este un apel către guvernanți pentru că fonduri sunt, trebuie doar voință politică să ni le acorde. Altfel, din punct de vedere economic, va crește diferența dintre Moldova și Ardeal și va crește în favoarea celorlalți. Nu mai vrem să fim doar exportatori de forță de muncă”, a declarat Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, prezent sâmbătă dimineața la marș.„Indiferent câte eforturi am face noi, autoritățile locale, fără aceste drumuri, fără această infrastructură, nu vom putea atrage investitori în Bucovina, nu vom putea crea locuri de muncă și riscăm în continuare ca tinerii noștri din Suceava, din Bucovina, să plece la muncă peste hotare”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu, la plecarea protestatarilor spre București. Trebuie menționat faptul că NICIUN parlamentar sucevean nu s-a alăturat marșului motorizat

Sâmbătă, 19 mai, au plecat de la ieșirea din Suceava spre Roman în jur de 20 de camioane și capuri tractor, 13 microbuze, câteva autocare și zeci de autoturisme. Toate aveau pancarte pe care scria „Bucovina vrea autostradă!”. De asemenea, un avion ușor însoțit coloana de la ieșirea din Suceava până spre Roman, având atașat un banner pe care scria „Bucovina vrea autostradă!”.

Până la Drăgușeni, la ieșirea din județ, coloanei i s-au alăturat alte câteva zeci de camioane și autoturisme.

Președintele Consiliului Județean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, și primarul municipiului Suceava, Ion Lungu au participat, sâmbătă dimineață, 19 mai, la mitingul pentru susținerea proiectelor vizând autostrada Iași – Târgu Mureș (A8) și celei de la Siret spre Suceava și de acolo mai mai departe pe la Bacău spre București (A7). Cei doi oficiali suceveni, în declarațiile pe care le-au făcut, s-au referit la aceasta din urmă și ca drum expres.

„La ora 7 dimineață, după cum vedeți în spatele noastru, mai multe mașini: autocare, camioane, mașini mici, Asociația Transportatorilor din Bucovina, dar și foarte multe persoane fizice. Am luat această hotărâre în calitate de simpli cetățeni ai Sucevei, ai Moldovei, ai României să mergem spre București în marș și să cerem alocarea de fonduri pentru construcția de autostrăzi”, a declarat președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur. Potrivit celor spuse de șeful administrației județene, a fost un marș autorizat și un demers democratic și civilizat. ”Vrem să atragem atenția autorităților centrale că și Moldova este o regiune a țării, că și noi avem nevoie de autostrăzi, de drumuri rapide. Drumul de la Suceava la București este proiectat a fi modernizat, dar deocamdată nu s-a făcut nimic. Avem nevoie de un drum rapid, o autostradă. În anul centenar trebuie să aducem aminte că și Bucovina s-a unit cu țara, și Cernăuțiul are nevoie de o legătură cu Bucureștiul. Si Iașiul are nevoie de o legătură cu Bucureștiul”, a mai declarat Gheorghe Flutur. El a adăugat că este vorba de o susținere atât pentru a începe construcția drumului expres Suceava – București, cât și pentru autostrada Iași – Târgu Mureș, „pentru că bani europeni sunt”. „De ce în ale zone se poate? De ce în Ardeal se construiesc autostrăzi? De ce în sud se construiesc autostrăzi și doar zona Moldovei este o zonă uitată? Este un apel către guvernanți pentru că fonduri sunt, trebuie doar voință politică să ni le acorde. Altfel, din punct de vedere economic, va crește diferența dintre Moldova și Ardeal și va crește în favoarea celorlalți. Nu mai vrem să fim doar exportatori de forță de muncă. Nu mai vrem să fim zonă săracă: ultima din Europa. Vrem și avem nevoie de autostrăzi pentru Moldova, pentru Bucovina”, a declarat Gheorghe Flutur sâmbătă dimineață, la punctul de pornire al marșului.

Edilul șef al municipiului Suceava a participat, de asemenea, la marș, afirmând la fel ca și Gheorghe Flutur că este al treilea demers „pentru autostrada care să lege Moldova de Ardeal și mai departe de Occident” și pentru „acest drum rapid care să lege Suceava de București”. „Fără această autostradă, fără acest drum rapid, Moldova, Suceava și Bucovina, va rămâne în continuare izolată. Suntem condamnați la subdezvoltare. Indiferent câte eforturi am face noi, autoritățile locale, fără aceste drumuri, fără această infrastructură, nu vom putea atrage investitori în Bucovina și dacă tot nu vom putea atrage investitori, nu vom putea crea locuri de muncă și riscăm în continuare ca tinerii noștri din Suceava, din Bucovina, să plece la muncă peste hotare. Sunt oportunități, sunt fonduri europene. Eu cred că trebuie profesionalism din partea Guvernului, bună vooință și cred că, așa cum spunea și domnul președinte, vom reuși prin acțiunile pe care le facem în mod civilizat, să fim prinși la modul real cu o finanțare pe drumul rapid Suceava – București și pe autostrada București – Târgu Mureș”, a declarat Ion Lungu.

De menționat că niciun parlamentar din siajul Puterii sau al Opoziției nu a fost prezent la acest miting. Totuși, din conducerea CJ Suceava a mai fost și vicepreședintele Viorel Seredenciuc, iar din conducerea Primăriei Suceava a mai fost și viceprimarul Lucian Harșovschi.

Reamintim că, potrivit organizatorilor mitingului, demersul a fost referitor nu doar la autostrada A8, ci și la sectorul din zona Moldovei pentru așa numita A7, adică o autostradă (în alte documente oficiale figurează doar „drum expres” și pe care, se pare, înclină și autoritățile sucevene) care să lege zona de frontieră de la Siret spre Suceava și de acolo mai departe spre Bacău (posibila joncțiune cu A8 fiind ori la Târgu Neamț, ori mai probabil la Pașcani – n.red.) iar din Bacău traseul A7 să fie până la limita dintre județele Vrancea/Galați cu județele din sudul țării.

La mitingul de sâmbătă au participat cetățeni din județele Suceava (coloanele din Rădăuți și Siret au trecut prin Suceava și s-au întâlnit cu o coloană de la Câmpulung Moldovenesc și Gura Humorului, iar cu cei de la Vatra Dornei s-au întâlnit la Roman, întrucât dornenii au mers prin Piatra Neamț) și Botoșani (care s-au întâlnit cu coloanele din Suceava în zona Romanului). De la Iași, o coloană a mers direct spre Roman, iar alta prin Vaslui și Tecuci (de unde s-au reunit cu coloanele de la Galați și Brăila), întâlnirea având loc la Tișița.

De menționat că, la Adjud, cele circa 40 de camioane plecate din județul Suceava au fost oprite de polițiștii rutieri și, după îndelungi discuții, sucevenii au fost întorși din drum.

Coloanele reunite, însumând sute de mașini au ajuns în jurul orei 17.45 la București, unde s-au confruntat pe parcursul mai multor ore cu tot felul de piedici puse de Primăria Capitalei, Jandarmerie și Poliție. Astfel, inițial, primarul bucureștean Gabriela Firea a anunțat că mașinile protestatarilor nu pot ajunge în Piața Victoriei, în fața Guvernului, deoarece acolo era programată o manifestare a taximetriștilor. Taximetriștii habar n-aveau însă de așa ceva. Mai apoi, după negocieri intense cu jandarmii, timp de mai bine de o oră și jumătate, manifestanții au fost anunțați că vor fi lăsați să treacă cu mașinile în marș prin Piața Victoriei. Ulterior, protestarii au fost blocați în fața Televiziunii Române, acuzând că au fost păcăliți de poliție, care le-a promis că îi lasă să parcheze mașinile lângă Piața Victoriei, ca să poată protesta apoi pe jos. Manifestanții au parcat mașinile pe Bd. Kiseleff și au mers pe jos în Piața Victoriei, unde au ajuns în jurul orei 20.30. Moldovenii au scandat minute în șir, cerând guvernanților infrastructură modernă care să lege Moldova de restul țării. Protestul s-a încheiat în jurul orei 21.15.

”Este incredibil ce se întâmplă. Am venit de la sute de kilometri distanță, am protestat pașnic, nu au fost probleme pe traseu, niciun incident, iar aici vedem că ne mint. Vrem să ajungem în fața Guvernului, dar nu suntem lăsați. În Piața Victoriei nu este nici un alt protest, ne-au blocat pur și simplu accesul”, a afirmat, Mihaela Munteanu, reprezentanta uneia dintre asociațiile care au organizat evenimentul.

De cealaltă parte, Jandarmeria a susținut că protestatarii nu au avut autorizație pentru a intra în Piața Victoriei cu mașinile. „Este ilegal sa parchezi în Piața Victoriei și nu au nici aprobare. Persoanele se pot duce acolo să protesteze, dar fără autovehicule. Am discutat cu Poliția Rutieră și le-am pus în vedere că trebuie să se deplaseze”, a declarant Georgian Enache, purtătorul de cuvând al Jandarmerei București.

Protestatarii solicitaseră o întâlnire cu prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, și cu ministrul Transporturilor, Lucian Sova, pentru a primi garanții oficiale ferme și o foaie de parcurs cu termene și acțiuni clare pentru deblocarea construirii Autostrăzilor A8 și A7.

Precizăm că la ora actuală singura dintre cele trei mari provincii istorice care nu are niciun km de autostradă sau drum expres este Moldova iar Regiunea de Nord-Est (șase din cele opt județe ale Moldovei) și cea de Sud-Vest (cele cinci județe ale Olteniei) sunt singurele care nu au nici drumuri expres, nici autostrăzi. Pentru celelalte regiuni statistice (așa numite „de dezvoltare”) – Sud-Est, Sud, București-Ilfov, Vest, Nord-Vest, Centru – s-au derulat și/sau sunt în derulare proiecte de infrastructură rutieră vizând construcția de autostrăzi și drumuri expres. În ceea ce privește proiectele cu relevanță pe Moldova, de ani de zile se bate pasul pe loc, cel mult fiind inițiate studii de fezabilitate care nu sunt puse în aplicare și, conform legii, trebuie revizuite. Nici la acest capitol nu stăm foarte bine, însă, de fapt pentru că pe cele mai multe tronsoane nu s-a ajuns nici măcar la faza de studiu de fezabilitate, ci doar la schițe pe Master Planul General de Transport și pe Programul Operațional Infrastructură Mare. (D.P.)