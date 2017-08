Blocuri cu vedere la noua zonă de agrement Tătărași, ultima găselniță a dezvoltatorilor imobiliari

Urmașii familiei Voronca, vechii proprietari de terenuri din zonă, luptă pentru dreptul la lumina soarelui, fiindcă în fața minusculei proprietăți ce le-a mai rămas vor fi ridicate blocuri cu 6 etaje, cu vedere spre zona de agrement și cu spatele la ei. Acum un secol, familia Voronca era proprietară pe mai toate terenurile din zona străzilor Alexandru cel Bun, Samoil Isopescu ori Grigore Vindireu pe care astăzi sunt construite blocuri. La mică distanță de casa familiei Voronca, două familii din Cajvana și Botoșana, care au cumpărat terenul anii trecuți, ridică un complex rezidențial cu cinci blocuri cu demisol, parter și șase etaje. Primăria Suceava a eliberat autorizația de construire în luna martie a acestui an. Tot ce a obținut Eugen Voronca în urma contestațiilor sale a fost ca blocul din fața casei sale să nu fie mai înalt de patru etaje

Eugen Ignat Voronca, cel care a fost purtătorul de stindard al luptei pentru ca în coasta casei lui de pe strada Grigore Vindireu să nu se mai ridice blocuri, a constatat că bătălia sa a fost sortită eșecului. Acum un veac, familia Voronca era proprietară pe mai toate terenurile din zona străzilor Alexandru cel Bun, Samoil Isopescu ori Grigore Vindireu pe care astăzi sunt construite blocuri. Pe terenurile din preajma casei sale, chiar sub fereastra sa, se construiește intens un nou complex imobiliar. S-au construit, chiar pe terenul familiei Voronca, în timpul comunismului și chiar după aceea, blocuri de locuințe. “Blocurile L1, L2, L3 sunt pe pământul bunicii mele. Strada trece pe pământul bunicii mele, stejarul acela mare pe care îl vedeți a fost pus de bunica mea, cred că are 150 de ani”, a spus Eugen Ignat Voronca. El nu este foarte supărat pentru faptul că în vremea comunismului proprietățile familiei au fost naționalizate.

Nu este supărat foarte tare nici măcar pentru faptul că și în continuare se construiește roată împrejurul și uneori chiar pe pământul vechi al familiei Voronca. Supărarea sa vine însă din faptul că mica proprietate ce a mai rămas familiei este înconjurată de ambițiile imobiliare ale dezvoltatorilor și se ajunge, prin aplicarea legală a legilor în domeniul construcțiilor, să fie total umbrită de blocuri. Dreptul la soare este cel reclamat de familia Voronca. Eugen Ignat Voronca, de meserie inginer constructor, a arătat că “în momentul în care au anunțat că vor să construiască, eu i-am contestat pentru că voiau să ridice blocuri cu demisol, parter și șase etaje. Am fost în audiență și la comisia de arhitectură și urbanism de la Primărie, am fost în audiență și la domnul primar. In final, tronsonul din fața casei mele s-a redus la patru etaje. Restul a rămas așa cum a fost pentru că ceilalți din zonă nu s-au dus la Primărie pentru a-și susține punctul de vedere privind gradul de însorire. Când am cerut autorizație de construire pentru clădirea mea, mi s-a spus că am dreptul maxim la parter plus două etaje. Eu m-am încadrat, cu demisolul, parterul și mansarda. Ei au ajuns la o înțelegere la Primărie să se facă parter plus șase etaje, obținând autorizațiile cu mai bine de un an în urmă. Au obținut autorizațiile pentru cinci blocuri în total, în dreptul casei mele coborându-se de la parter plus 6 etaje la parter plus patru etaje”, a explicat inginerul Voronca. El a mai spus că au fost contestații venite și din partea altor proprietari, care însă nu și-au dus protestul până la capăt. Nici asociațiile de locatari din zonă, care s-au împotrivit inițial construirii noului ansamblu imobiliar, nu și-au dus protestele la bun sfârșit. S-a făcut o contestație la Primărie, dar nu a venit aproape nimeni să o susțină, astfel încât în final, la susținerea acesteia, Voronca a fost singurul care s-a prezentat în fața funcționarilor pentru a-și susține punctul de vedere.

Cât privește faptul că săpăturile care se realizează ar putea să afecteze structura de rezistență a celorlalte clădiri din zonă, situație reclamată, principalul nostru interlocutor, având pregătire de inginer constructor, a dorit să calmeze din acest punct de vedere situația, opinând că terenul e unul sigur. “Când am solicitat autorizația, mi s-a dat maximum parter plus două etaje. Mi s-a spus după aceea că puteam să cer construirea unei clădiri mai înalte. Nu aveam niciun interes să o fac mai înaltă “, a explicat inginerul Voronca.

Cât privește terenul pe care se vor construi cele cinci blocuri cu bucluc, acesta a fost cumpărat anii trecuți de două familii din Cajvana și Botoșana. Aceste două familii sunt cele care au făcut demersurile pentru autorizarea dărâmării unor construcții vechi și pentru ridicarea altora noi. Potrivit afișajului pus în fața organizării de șantier, este vorba concret despre un proiect de demolare și construire a unui ansamblu rezidențial pe strada Grigore Vindireu nr. 16 – 18, în municipiul Suceava. Beneficiarii investiției sunt Pîțu Ioan și Ancuța Mădălina; Flutur Gheorghe Cristian și Paraschiva. Cei dintâi din Cajvana, ceilalți din Botoșana. Autorizația de construire a fost eliberată în data de 30.03.2017 de Primăria municipiului Suceava, iar data finalizării construcției este stabilită pentru 3.04.2022. Un termen relaxat pe de o parte, care ține cont și de buna poziționare a acestei investiții. La doar câțiva zeci de metri spre deal este pe cale să se inaugureze, lunile viitoare, zona de agrement Tătărași, unde Primăria municipiului reședință de județ investește sume mari de bani. Să oferi o locuință la marginea parcului, cu vedere spre lacuri, sălcii, bărci, pontoane etc. este cu adevărat o oportunitate pentru investitorii imobiliari inspirați. (Neculai ROSCA)