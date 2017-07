Bloc turn la fostul IRIC

Primăria Suceava a aprobat construirea în perimetrul defunctei firme Abatorul Burdujeni a unui bloc cu zece etaje. Este prima construcție rezidențială de amploare ce se va ridica în zona industrială Burdujeni u proprietarii, Nicolae Cristian Budeanu și Alexander Zukerman, vor construi o clădire cu parcare la demisol, spații comerciale la parter, altă parcare în față și spații verzi pe suprafața de peste 5.000 de metri pătrați pe care o iau în calcul pentru noua investiție

Vineri, 14 iulie a.c., la Primăria Suceava a fost înregistrată o solicitare de obținere a autorizației de construire pentru un bloc de locuințe colectiv cu regim de mare înălțime. Acesta ar urma să aibă locuri de parcare la demisol, spații comerciale la parter, locuri de parcare supraterane, spații verzi amenajate, sistematizare verticală etc. Solicitarea a venit și în vederea organizării de șantier și a realizării de racorduri – branșamente. Clădirea ce urmează să se ridice va fi situată la intrarea în cartierul Burdujeni, într-un perimetru care anterior a aparținut fostului Abator, naționalizat în vremea comunismului sub numele de IRIC (Intreprinderea de Industrializare a Cărnii, n.r.), redevenit SC Abatorul Burdujeni SA după căderea comunismului, intrat în faliment ulterior, fostele proprietăți fiind împărțite de firmele de lichidare la mai mulți întreprinzători, parte din aceștia fiind dezvoltatori imobiliari. In acest fel, în anul 2008, doi antreprenori din domeniu – Nicolae Cristian Budeanu, patronul unei firme private din domeniul construcțiilor, și Alexander Zukerman, revenit în România pentru afaceri și preocupat de domeniul funciar – au intrat în proprietatea unei suprafețe importante de teren – se vorbește despre circa 5.000 de metri pătrați, dar suprafața ar putea să fie mai mare, spun unii, de pe terenul defunctului IRIC. Suprafața ar fi fost cumpărată de la lichidatori înainte de 2008, de vreme ce în acel an s-a depus la Primăria municipiului reședință de județ o solicitare de obținere a unei autorizații de construire pentru un bloc cu 10 etaje în aceeași locație. Cererea nu a fost aprobată atunci. După 9 ani, toate avizele au fost date,. iar demararea lucrărilor de construire, în condițiile legii, desigur, nu pare a fi întâmpinat proteste deocamdată din partea aleșilor locali municipali. Mai ales că PUZ (Planul Urbanistic Zonal, n.r.) a fost aprobat încă din anul 2008, prin hotărâre de Consiliu local.

Teoretic, n-ar fi cazul ca cineva să se împotrivească punerii în practică a acestui proiect, în condițiile în care amplasamentul asigură acces prin incinta fostului Abator din Burdujeni – nu este periclitată în niciun fel rețeaua publică rutieră. Singura problemă ar putea surveni din partea unei familii care și-a construit deja o casă în zonă, dar care și-ar fi dat acceptul pentru noua construcție. De menționat că dacă acest bloc cu zece etaje se va construi, va fi primul ridicat pe ruinele vechilor fabrici din zonă, Abatorul Burdujeni fiind chiar cea mai veche. Incepând de acum un veac, consemnează documente austro-ungare, șunca de Burdujeni era apreciată la mesele marilor nobili imperiali. In perioada interbelică, a beneficiat de aceleași aprecieri și pe mesele puternicilor României de la acea vreme. In vremea comunismului a fost apreciată de asemenea școala de mezelărie de la Suceava – Burdujeni. In ultimii ani ai regimului comunist, mezelurile de la Abatorul din Suceava, revenit la vechea denumire, dar fără prestigiul de altădată, au reapărut pe piața locală. A fost prea târziu, însă, între timp luaseră avânt întreprinderile private specializate în prepararea cărnii, mult mai mobile și producătoare de produse la prețuri mult mai mici., Pe acest fond, Abatorul Burdujeni s-a închis definitiv, a intrat în faliment, iar proprietățile sale imobiliare au fost vândute întreprinzătorilor doritori să le valorifice. Printre aceștia și tandemul Nicolae Cristian Budeanu și Alexander Zukerman, care au cumpărat în a doua parte a deceniului trecut o suprafață mare de curți – construcții din incinta defunctului abator, pe care doresc să ridice un bloc-turn.

De menționat doar că numele celor doi investitori a apărut rar în mass-media locală. Despre Nicolae Cristian Budeanu se știe doar că ar fi câștigat prin 2013 un proces cu Fiscul, Administrația Finanțelor Publice Suceava fiind obligată de judecători să îi plătească daune. In ceea ce îl privește pe Alexander Zukerman, numele său a fost vehiculat acum peste 20 de ani, într-un conflict juridic pe care l-a avut cu unul dintre foștii primari ai municipiului Suceava, Gheorghe Toma, legat de niște terenuri de la fostul CAP Burdujeni pe care și le disputau. (Neculai ROSCA)