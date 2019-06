Biopsii pulmonare ghidate imagistic, în premieră la Spitalul Județean Suceava

Medicul Cătălin Lulciuc a efectuat până acum, în doar câteva luni de la angajare, peste 50 de astfel de puncții. Doar trei unități spitalicești din țară fac astfel de teste, pentru a putea descoperi formațiunile canceroase, iar Suceava are prima unitate spitalicească din Moldova unde se efectuează biopsiile ghidate imagistic. Dr. Lulciuc este sucevean și a fost rezident la Spitalul Militar Central București, fiind doctorand cu tema “Tumorile pulmonare”

La Spitalul Județean Suceava, în cadrul Laboratorului de Radiologie Intervențională, medicul Cătălin Lulciuc (foto) face biopsii ghidate imagistic, intervenție medicală care nu se mai efectuează la niciun spital din Moldova. Sucevean la origini, tânărul medic s-a specializat la Spitalul Militar București și a fost tentat să rămână în Capitală, dar dezvoltarea, din ultima perioadă, a spitalului sucevean l-a determinat să revină pe meleagurile natale. “Am venit din București, fost medic rezident la Spitalul Militar Central București, doctorand cu tema de cercetare Tumorile pulmonare. În prezent sunt angajat la Spitalul Județean Suceava în cadrul Laboratorului de Radiologie Interven­țională. Fiind evaluator ANMCS (comisia de ­acre­ditare a spitalelor), în trecut am văzut o mare parte din spitalele din țară și pot spune că Spitalul Județean Suceava întrece la dotări chiar și multe spitale private. Am avut ocazia să cunosc colegii din Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală și am văzut o echipă de oameni tineri, foarte bine pregătiți și cu o dorință de a lucra ca în străinătate. Mi-a plăcut foarte mult ideea de politică antișpagă a Spitalului Suceava, care sper să funcționeze, trebuie să scăpăm de această practică denigrantă, dar ar trebui schimbarea să plece și de la pacient. Faptul că nu am luat niciodată niciun leu de la pacienți mă face să mă plimb cu capul ridicat pe stradă. Multe din aceste lucruri adunate cu faptul că sunt născut în Suceava m-au determinat să mă întorc”, a explicat medicul radiolog Cătălin Lulciuc, care face la spitalul sucevean biopsii ghidate imagistic cu Computer Tomograf pentru a depista tumori pulmonare, osoase, hepatice, renale, dar și puncții ghidate ecografic cum ar fi biopsia de sân, biopsia de tiroidă și țesuturi moi. “Avantajul puncției ghidate imagistic este că localizezi cu exactitate segmentul ce trebuie abordat, în timp real și se reduce riscul de a compromite examenul anato­­mopatologic, adică rezultatul biopsiei”, a completat medicul Cătălin Lulciuc.

Puncția biopsie pulmonară sub ghidaj CT se face în doar trei centre universitare și, de curând, și la Suceava. “Pacientul nu mai trebuie să consume timp pe deplasare, stres și bani pentru a merge într-un centru universitar. Lucrurile acestea, mai ales la un pacient oncologic, sunt foarte importante. Biopsia ghidată imagistic este o metodă minim invazivă, se execută cu anestezie locală și se efectuează cu ajutorul unui ac de biopsie. Biopsia ghidată imagistic față de cea obținută intraoperator aduce anumite avantaje. În trecut, pacientul era supus unei intervenții chirurgicale pentru a se putea obține un fragment pentru examenul anatomopatologic, se refăcea greu după operație, puteau apărea complicații postoperatorii, se consumau foarte mulți bani, resursă umană, materiale, medicamente. La o biopsie ghidată imagistic, pacientul este monitorizat două ore, apoi poate pleca acasă”, a încheiat medicul Cătălin Lulciuc. Până acum, la spitalul sucevean au fost făcute peste 50 de biopsii ghidate imagistic și toate au decurs fără complicații, pacienții venind din toate colțurile țării. (Cristina RUŞTI)