Dosar penal pentru un șofer beat, după ce o fată a intrat cu bicicleta în mașina lui, care staţiona

O minoră în vârstă de 14 ani, din Gura Humorului, s-a lovit de mașina unui sofer cu o alcoolemie de 0,72 mg/l, care stationa. Soferul a fugit apoi de la locul accidentului

La data de 29 iulie 2017, în jurul orei 20.50, Maria I., de 14 ani, din orașul Gura Humorului, în timp ce conducea imprudent bicicleta pe strada Cetății din localitatea de domiciliu, dinspre magazinul Cartier către magazinul Mopan, a pierdut controlul asupra volanului, acroșând autoturismul Mitsubishi Colt, care staționa, la volanul căruia se afla Gheorghe Tipău, de 57 de ani, din orașul Gura Humorului. În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a biciclistei, care a fost transportată la Spitalul orășenesc Gura Humorului, unde în urma acordării îngrijirilor medicale, i s-a stabilit diagnosticul de „hematom picior stâng, excoriații picior stâng”.

În momentul sosirii echipajului de poliție rutieră la fața locului, mașina și șoferul nu au mai fost găsiți la fața locului, însă, în urma verificărilor făcute, autovehiculul a fost găsit pe strada Ion Creangă, iar la volanul acestuia se afla Gheorghe Tipău, care a recunoscut faptul că a fost implicat în acel accident rutier. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Din primele cercetări făcute la fața locului, a rezultat faptul că vinovat de producerea evenimentului rutier se face atât biciclista, care se deplasa neregulamentar cât și șoferul, care a părăsit locul accidentului rutier și se afla sub influența băuturilor alcoolice. In acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunile de „vătămare corporală din culpă”, „conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoana care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge” și „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”. (D.Z.)