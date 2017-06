Biciclist lovit de un autobuz TPL pe trecerea de pietoni de la Catedrală

Un bărbat care traversa pe bicicletă a fost acroșat de un autobuz TPL, fiind rănit ușor



Ieri, în jurul orei 12.50, polițiștii suceveni au fost anunțați că pe bulevardul George Enescu din munici­piul Suceava, în dreptul Catedralei, s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane. Agenții deplasați la fața locului au stabilit că Iulian Pachița, de 38 de ani, din municipiul Su­ceava, a condus autobuzul Isuzu aparținând TPL pe bulevardul George Enescu din municipiul Suceava, având direcția de deplasare Centru spre Nordic, iar când a ajuns la trecerea de pietoni din dreptul Catedralei l-a acroșat pe Marin Iancu, de 31 de ani, din comuna Berchișești, care s-a angajat în traversare pe trecerea pentru pietoni, fiind pe bicicletă. În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a biciclistului, care a fost transportat la Spitalul Județean Suceava, cu ambulanța, unde i s-a stabilit diagnosticul „contuzie hemitorace stâng”. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind alcoolemie zero. Biciclistul a fost și el testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. În acest caz a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”. Din cauza acestui accident, traficul a fost îngreunat pe bulevardul George Enescu. (D.Z.)