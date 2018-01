Bătrâna de 74 de ani tâlhărită în scara blocului în care locuieşte de un ţigan din Scheia

Femeia a ajuns la spital. Tâlharul, un ţigan din Scheia în vârstă de 17 ani, a fost reţinut şi introdus în arest

Ieri dimineaţă, poliţiştii suceveni au reuşit să pună mâna pe un individ de etnie rromă, în vârstă de 17 ani, din comuna Scheia, bănuit de comiterea unei tâlhării pe raza municipiului Suceava. Acesta a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în Arestul IPJ Suceava.

Anchetatorii au stabilit că în cursul zilei de 10 ianuarie 2018, pe la ora 16.00, Maria M., de 74 de ani, din localitate, s-a întors din Piaţa Mică şi se îndrepta spre blocul în care locuieşte, în apropiere de Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” din municipiul Suceava. In faţa scării blocului, bătrâna a fost abordată de un cerşetor, care i-a cerut bani. Femeia a intrat în scara blocului şi a început să caute prin geantă ceva ca să-i ofere cerşetorului, moment în care acesta a bruscat-o şi i-a furat geanta în care avea cardul de sănătate, ochelarii şi mai multe medicamente. Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru tâlhărie. Femeia a ajuns la spital iar individul care nu s-a ales cu mult câştig s-a procopsit cu un dosar penal. De menţionat că în perioada sărbătorilor, sucevenii au tendinţa de a lăsa uşile de la casa scării deshise, pentru colindători şi alţi oaspeţi. printre aceştia se infiltrează şi indivizi care nu vin neapărat cu cerşitul sau cu colinda, ori cu uratul, care sunt greu de separat din lunga categorie a celor apropiaţi ori general acceptaţi ca defavorizaţi. Astfel că persoanele în vârstă, copiii, sun la îndemână lor şi o pot păţi. In cazul acesta, agresorul care a jefuit o femeie de 74 de ani, abia a împlinit 17 ani şi face parte din comunitatea de ţigani de la Scheia, care produce pe bandă rulantă mici infractori. Mijloacele de transport în comun debarcă în fiecare dimineaţă mame, taţi, puradei, în staţie la Curcubeul, care se organizează apoi în locaţiile deja cunoscute. Unii cu cerşitul static, alţii cu cerşitul itinerant, unii cu ciordeala, alţii cu recuperarea lucrurilor abandonate prin tomberoane. Câştigă şi ei, spunea cineva, „o bucată de pâine”. Doar că s-a ajuns acum ca ţiganii din Scheia să ia cu asalt scările de bloc tâlhăresc bătrânii ce locuiesc acolo, iar de aici până la a se concretiza vreun caz de agresiune real, inclusiv împotriva unui copil neajutorat, distanţa este foarte mică. Mai mult, femeia de 74 de ani a ajuns în spital, în urma abuzului ţiganului din Scheia căruia nu-i putem face public numele, fiindcă este „minor” şi are mari probleme de sănătate. (D.Z.)