Bătrân de 80 de ani, prins băut la volanul unei dube

Un bărbat de 80 de ani, din oraşul Broşteni, cu o alcoolemie de 0,44 mg/l, a fost depistat de poliţişti la volanul unui Volkswagen Transporter. Pe numele său a fost întocmit dosar penal



Peste 200 de poliţişti rutieri sau avizaţi să desfăşoare acti­vităţi pe linie rutieră au fost în weekend-ul recent încheiat pe şoselele judeţului. Poliţiştii au fost mobilizaţi pentru preve­nirea accidentelor şi fluidizarea traficului în condiţiile emiterii unei atenţionări meteo privind căderi de precipitaţii sub formă de ninsoare, însă, „profitând” de vremea favorabilă, agenţii şi-au concentrat activităţile pe linia prevenirii evenimentelor rutiere pe fondul consumului de alcool. De asemenea, acţiunile au vizat şi prevenirea evenimen­telor rutiere cu implicarea tine­rilor, având în vedere faptul că în perioada weekend-ului s-au de­rulat şi câteva baluri ale bobocilor.

Iată câteva exemple care arată că iresponsabilitatea nu are limite de vârstă, atât tinerii, cât şi vârstnicii fiind prinşi băuţi pe şoselele judeţului. La data de 28 octombrie 2016, la ora 12.20, un echipaj din cadrul Poliţiei oraşului Broşteni a oprit pentru control pe DJ 177A din localitate autoutilitara Volkswa­gen Transporter condusă de Cons­tantin Luca, un localnic în vârstă de 80 de ani. Cum bătrânul miro­sea a băuturi alcoolice, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele lui Cons­tantin Luca a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice”. La data de 29 octombrie 2016, la ora 21.05, Marius Nistor, de 33 de ani, din comuna Cornu Luncii, în timp ce conducea autoturismul Seat pe DN 2E, pe raza localităţii Sasca Nouă, din direcţia Cornu Luncii către Fălticeni, s-a angajat în depăşirea autoturismului BMW condus regulamentar de Daniel Lungoci, de 48 de ani, din judeţul Iaşi. La revenirea pe banda de circu­laţie, a acroşat BMW-ul cu par­tea laterală din spate, după care ce­le două maşini au părăsit caro­sabilul şi au intrat în şanţul din partea stângă a drumului. Cei doi şo­feri au fost testaţi cu aparatul etilo­test, rezultatul fiind alcoo­le­mie zero pentru ieşean şi de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul lui Marius Nistor, cel care se face vinovat de producerea evenimentului. În acest caz a fost un întocmit dosar penal pentru „conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului”. (D.Z.)