Bătălie pe terenurile de tenis de la Complexul Sportiv Unirea

Vasilică Băiţan, directorul executiv al CSM Suceava a reziliat contractul cu SC Sport Club Select SRL, chiar dacă preşedintele firmei, Costel Chelariu, a vrut să plătescă cu banii jos chiria restantă. “Cadrul legal mă obligă. Dacă vine Curtea de Conturi? Nu vreau să am probleme. Mi se impută mie”, şi-a explicat punctul de vedere directorul Vasilică Băiţan. Ministrul Sportului şi Turismului, chemat să rezolve diferendul de la Suceava

Costel Chelariu (foto), ­preşe­dintetele SC Sport Club Select SRL, care administrează în regim de chirie Baza de Tenis din cadrul Complexului Sportiv Unirea, a intrat în conflict cu Vasilică Băiţan, directorul executiv al CSM Suceava. Motivul – întârzierea la plată a chiriei. Preşedintele firmei a dorit să plătească chiriile restante în 27 decembrie, chiar în prezenţa directorului Vasilică Băiţan şi a contabilei instituţiei. Banii oferiţi i-au fost refuzaţi, explicându-i-se că Trezoreria a blocat conturile instituţiei. Ieri, Costel Chelariu a revenit la CSM cu banii în buzunar, pentru plata chiriilor restante, acum înglobând şi luna ­ia­nuarie a acestui an, plată în avans, plus majorari de întârziere. I s-a refuzat plata şi i s-a amintit că o scrisoare trimisă în a doua jumătate a anului trecut, prin poştă, conţine o notificare către firma SC Sport Club Select SRL vizând rezilierea contractului de închiriere, care este valabilă iar contractul trebuie reziliat.

“Directorul Vasilică Băiţan a spus că nu poate să primească banii întrucât contractul este reziliat pe motiv de neplată”

Costel Chelariu, preşedinte al firmei SC Sport Club Select SRL care administrează în regim de chirie Baza de tenis din cadrul Complexului Sportiv Unirea aparţinând Ministerului Turismului şi Sporturilor, şi-a relatat necazul: “In luna februarie a anului 2017, SC Sport Club Select a încheiat un contract de închiriere cu CSM Suceava, semnat de directorul acestei entităţi aflate în subordinea Ministerului Sportului şi Turismulului respectiv Vasilică Băiţan. S-au închiriat trei trei terenuri de tenis, de la Baza Sportivă Unirea”. La sfârşitul anului trecut, Costel Chelariu, printr-un reprezentant, a trimis la sediul CSM Suceava, chiria datorată pentru lunile noiembrie şi decembrie. Mai precis, pe data de 27 decembrie 2017. “Eram cu adevărat restanţieri şi doream să încheiem anul fără datorii. Banii însă nu au fost primiţi de către directorul Vasilică Băiţan, spunându-ni-se că au conturile blocate şi nu au cum să depună banii în cont”. Imediat după anul nou, în data de 5 ianuarie 2018, Costel Chelariu, preşedintele SC Sport Club Select SRL, a găsit în cutia poştală o notificare din partea CSM Suceava prin care i se aduce la cunoştinţă că este în întârziere de plată şi trebuie să se prezinte la sediul CSM “pentru rezilierea pe cale amiabilă a litigiului”, respectiv “achitarea debitului”. Ieri dimineaţă, Costel Clelariu s-a prezentat, pe la ora 9.30, după ce a luat plicul din poştă şi l-a deschis, la sediul CSM Suceava, cu intenţia de a achita chiriile restante. “Directorul Vasilică Băiţan a spus că nu poate să primească banii întrucât contractul este reziliat pe motiv de neplată. Intr-o situaţie în care cluburile sportive au nevoie permanentă de resurse financiare, oferta noastră, fiind de bună credinţă, am considerat-o benefică pentru pentru bunul mers al unei ramuri sportive ce are tot mai mulţiv adepţi. Pe de altă parte, în perioada de toamnă – iarnă, Sport Club Select nu are activitate, veniturile fiind practic zero. Mi se pare de bun simţ să se accepte plata chiriei, chiar dacă se efectuează cu o lună sau două întârziere. Din experienţa mea, contractele includ şi o perioadă în care relaţiile comerciale se desfăşoară anevoios” a mai declarat Costel Chelariu care a menţionat că în lunile de vară chiria şi utilităţile au fost plătite în avans. Mai mult, el arată că până la rezilierea efectivă a unui contract, trebuie folosite şi procedurile intermediare ce sunt la dispoziţia unităţilor de stast, conform legislaţiei ecvonomice în vigoare. Ar fi trebuit transmisă mai întâi o somaţie, urmată de o notificare de plată şi abia după aceea rezilierea contractului, în caz că se dovedeşte reaua credinţă a debitorului.

Ministrul Sportului şi Turismului, chemat să rezolve diferendul de la Suceava

Vasilică Băiţan, directorul executiv al Clubului Sportiv Municipal Suceava, a declarat telefonic, că nemulţumirile exprimate de Costel Chelariu nu sunt în totalitate justificate. In calitate de director al structurii ce coordonează activităţile sportive din Suceava, pentru a nu intra în conflict cu Ministerul Sportului şi Turismului, directorul Vasilică Băiţan a solicitat o rezolvare a problemei la nivel guvernamental. “Aşteptăm o soluţie de la ­Mi­nister. Vom vedea dacă este aprobată sau nu. Cadrul legal mă obligă. Dacă vine Curtea de Conturi? Nu vreau să am probleme. Mi se impută mie”, a explicat în puţine cuvinte, Vasilică Băiţan. In acelaşi context, el a arătat că într-adevăr, Trezoreria a fost închisă în ziua de 27 decembrie, un reprezentant al firmei ce îl are ca preşedinte pe Costel Chelariu a venit cu banii de chirie, dar nu au putut fi preluaţi, refuzând şi o factură “de casă” în acest sens. Cât priveşte scrisoarea invocată, Vasilică Băiţan a spus că aceasta a fost trimisă încă din 22 decembrie 2017, iar în cercul de asociaţi ai firmei Sport Club Select SRL se dau bătălii pentru supremaţie la care dânsul nu vrea să fie părtaş. (Neculai ROSCA)