Bătălia cu vâsle împotriva oceanului, între două continente, în scop umanitar

Medicul sucevean Vasile Oşean, cel care doar în urmă cu un an a făcut memorabila cursă în barcă de-a curmezişul Mării Negre, conduce acum o ambarcaţiune cu alţi trei români, peste Oceanul Atlantic. Istoricul competiţiei, recorduri, incidente pe parcurs. Cum şi-au petrecut vâslaşii români sărbătorile de iarnă, în mijlocul Oceanului Atlantic. Vasile Oşean: “Nu uitaţi cauza pentru care vâslesc băieţii noştri: Centrul socio-medical de la Adunaţii Copăceni”

Prima echipă de români care participă la “Atlantic Challenge”, traversarea Oceanului Atlantic într-o barcă cu vâsle, a pornit pe 14 decembrie anul trecut, competitori fiind într-o cursă ce este pe cale să reuşească traversarea Oceanul Atlantic, într-o barcă cu vâsle. O cale lungă, de 5000 de kilometri, în competiţie fiind înscrise 26 de ambarcaţiuni din mai multe ţări. Printre acestea, barca româ­nească ce este condusă de Vasile Oşean, un tânăr medic cu rădăcini în judeţul Suceava, care şi-a petrecut copilăria în Fălticeni şi care, foarte probabil, a prins gustul vâslitului pe largile iazuri ce înconjoară oraşul. El este cel care doar în urmă cu un an a făcut memorabila cursă în barcă cu vâslaşi de-a curmezişul Mării Negre. Tatăl său, Vasile Oşean, acum director al Agenţiei de Protecţie a Mediului Suceava, nu găseşte şi nici nu caută cuvinte de mândrie pentru curajul mai tânărului Vasile Oşean. Trăieşte însă din plin aventura fiului, alături de soţie, de Laura Oşean – partenera de viaţă a celui plecat pe mare, de cei doi nepoţi şi desigur, de toţi cei care urmăresc cu sufletul la gură aceasta mare provocare.

Ieri dimineaţă, la ora 9.00, barca a cărui căpitan este Vasile Oşean, se afla la 770 de mile marine de Dockyard English Harbour (Antigua), punctul final al călă­toriei transoceanice, în barca cu vâsle cu care s-au încumetat să traverseze oceanul dintre cele două continente cei patru români. Un comunicat de presă transmis anterior de echipa de vâslaşi , a prezentat câteva detalii ale cursei care, dincolo de curajul navigatorilor, are o foarte importantă componentă filantropică. Tinta este ca acei 5000 de kilometri ce despart coasta vestică a Europei de coasta estică a Americii, peste Oceanul Atlantic, să fie străbătuţi în 60 de zile. Echipa româ­nească este formată din Vasile Oşean (căpitanul echipei), Andrei Roşu, Ionuţ Olteanu şi Marius Alexe. Cursa a început joi, 14 decembrie 2017 în La Gomera (San Sebastian) şi echipa va încerca să atingă Nelson’s Dockyard English Harbour (Antigua).

Acelaşi comunicat îi prezintă pe cei patru temerari români ce fac parte din echipă: Vasile Oşean (căpitanul echipei) are 38 de ani şi este fondatorul proiectului Climbing The World. Căsătorit, tată a doi copii (Paul si Maria), medic coordonator la Medysportline, medicul lotului naţional de cantonaj. Andrei Roşu are 42 de ani şi este căsătorit şi tată a doi copii (Alexandru si Ema). Sportiv de anduranţă, blogger, speaker motivaţional, coach. Ionuţ Olteanu, cel mai tânăr mem­bru al echipei, are 23 de ani. Fizio­terapeut, pasionat să ajute oameni în probleme de sănătate şi nu numai. Am­biţios, în permanentă dezvoltare. Marius Alexe are 41 de ani şi este căsătorit şi tată a doi copii (Antim si Anisia). Angajat al unei companii multinaţionale în ultimii 16 ani. Ca o primă concluzie, cu excepţia celui mai tânăr membru al echipajului, ceilalţi trei sunt oameni aşezaţi la casa lor, cu soţii care le-au înţeles determi­narea, fiecare fiind aşteptaţi, pe uscat de câte doi copii. Determinarea celor patru români depăşeşte ambiţia de a ajunge pe primul loc într-o competiţie riscantă. Este vorba despre o cauză umanitară şi toţi cei interesaţi de parcursul ambi­ţio­şilor români Vasile Oşean, Andrei Roşu, Ionuţ Olteanu şi Marius Alexe, le pot urmări traseul deloc uşor prin valurile înalte de, uneori, peste 10 metri în mij­locul Oceanului Atlantic şi să accepte o ofertă fundamental umană din partea lor: “Atlantic 4 va vâsli nu mai puţin de 5.000 de kilometri pentru a strânge fondurile necesare, astfel încât HOSPICE Casa Speranţei să construiască un campus socio-medical la Adunaţii Copă­ceni, destinat copiilor diagnosticaţi cu boli rare sau limitatoare de viaţă” Cu menţiunea că orice contribuţie este binevenită, pe parcursul călătoriei va fi realizat un documentar, denumit “Atlantic 4”

“Pe parcursul călătoriei, echipa SPIDER va filma un documentar despre călătoria celor 4, numit “Atlantic 4”. Filmul va surprinde momente din timpul pregătirii plecării, de pe barcă, dar şi scurte testimoniale ale echipei.Îi puteţi urmări pe: https://www.facebook.com/climbingtheworldproject; INSTAGRAM: https://www.instagram.com/climbingtheworldproject/; Jurnalul de bord al echipei este updatat în timp real pe: http://a4.climbingtheworld.com/.

Istoricul competiţiei, recorduri

Talisker Whisky Atlantic Challenge a avut loc prima dată în 1997 şi adună echipe din toată lumea într-o cursă dramatică în care forţa omului se măsoară cu cea a naturii. Competiţia constă în traversarea Oceanului Atlantic pe distanţa dintre La Gomera (Insulele Canare) şi Antigua cu o barcă cu vâsle.

Recordul de traversare până în pre­zent este de 37 de zile, media de traversare 60 de zile şi cea mai lungă cursă a durat 120 de zile. Acest lucru face din ea cu adevărat cea mai dură cursă de canotaj din lume. Talisker Whisky Atlantic Challenge adună echipe din toată lumea într-o cursă de strângere de fonduri pentru mediu, sănătate, copii defavorizaţi sau dezastre naturale.

Incidente pe parcurs

Cum este de aşteptat, cei care au trăit sufleteşte cel mai intens incidentele din această formidabilă cursă au fost cei din familie, parinţii, soţiile şi copiii. Vasile Oşean senior, cum am arătat anterior, director al Agenţiei de Protecţie a Mediului Suceava, s-a familiarizat cu noile apli­­caţii ale sistemelor globale de urmă­rire pe mapamond. Laura Oşean, soţia tânărului Vasile Oşean, cunoscându-i mai îndeaproape abilităţile este relaxată. Dân­sa a rezervat deja bilete de avion pentru insulele Antile, unde va pleca în jurul datei de 20 ianuarie, îm­preună cu copiii şi cu familiile celorlalti vâslaşi români, pentru a-i întâmpina pe curajoşii marinari.

Timpul trece, cei patru ro­mâni vâslesc în continuare, iar ţinta Dockyard English Harbour din Antigua, primul avanpost al Lumii Noi, este tot mai aproape. Au plecat din portul La Gomera (San Sebastian) – Insulele Canare, cum am ară­tat, pe 14 decembrie anul trecut. La start au fost 26 de am­­­barcaţiuni. 12 echipaje de 4 persoane, printre care şi echipa românească, alte echipaje de 3, 2 şi o persoană. Bărcile cu o persoană s-au retras foarte repede. Din nefericire, două dintre bărcile de dublu s-au retras repede din competiţie, una dintre acestea, cu echipaj egiptean, scufundându-se (vâslaşii au fost salvaţi, n.r.) şi o alta, cu echipaj britanic, luând foc, incendiul fiind provocat de un scurtcircuit de bateria panourilor solare, cu care se dotaseră competitorii britanici. nici în acest caz, nu au fost victime omeneşti. Nici echipajul românesc nu a traversat Atlanticul precum un iaz. Inainte de a intra în zona riftului Atlantic (acea falie extrem de activă vulcanic, ce separă de la sud la nord plăcile tectonice ale Europei şi Africii de continentele Ame­ricane, a avut loc un cutremur care a produs, la peste două mii de kilometri de orice fâşie de uscat, valuri de peste 10-12 metri. Barca românilor s-a răsturnat, cei patru oameni au stat agăţaţi de ambarcaţiune până când echipele de salvare au intervenit, au repus ambarca­ţiunea pe linia de plutire iar cei patru români, conduşi de medicul Vasile Oşean şi-a reluat cursa. O cursă care va avea parte, cu siguranţă de peripeţii şi pe ultimele zile. Pentru că nici genul acesta de competiţii, cu rol principal umanitar, nu sunt lipsite de ambiţii, trebuie să pecizăm că echipa formată din Vasile Oşean, Andrei Roşu, Ionuţ Olteanu şi Marius Alexe trage din vâsle pe o barcă tip “PURE”, care nu merge ajutată de vânt. Participă în competiţie şi bărci de tip “CONCEPT, care sunt ajutate şi de vânt. Fără a intra în amănunte, spunem doar că la categoria de barcă în care s-au înscris, vâslaşii români erau ieri pe primul loc. fiind pe locul 11 la toate bărcile participante la concurs.

Cum şi-au petrecut vâslaşii români sărbătorile de iarnă, în mijlocul Oceanului Atlantic

Vasile Oşean nu îşi dezminte firea şugubeaţă moştenită din nordul ţării noastre şi folosită ca panaceu universal peste tot în lume. Redăm mai jos mesa­jul transmis de dânsul de sărbători: “Stim că suntem barca cu cele mai multe resurse de mâncare proaspătă (nu mâncare deshidratată).

Înainte de plecare, organizatorii ne-au sugerat să mai descărcăm barca deoarece era prea grea şi depăşea standardele cerute la plecarea în cursă. Mâncarea proaspătă are avantaje şi dezavantaje:

- barca este considerabil mai grea şi are mai multă stabilitate;

- hrana noastră are altă calitate şi gust;

- consumul de apă şi de curent este redus deoarece nu suntem nevoiţi să fierbem apa pentru a pregăti mâncarea deshidratată. După ce am intrat în rutina zilnică de vâslit, încet, încet raţia noastră de mâncare a început să nu mai fie aşa atrăgătoare. Am început cu toţii să ne gândim la anumite feluri de mâncare, la anumite produse, iar perioada Sărbătorilor de iarnă ne-a făcut să ne dorim şi mai mult o schimbare în meniul nostru zilnic. Aşadar, având toate aceste resurse la bord şi fiind evident motivaţi. M-am apucat de gătit pe barcă (gătitul fiind chiar o pasiune a mea). Aşa au ieşit primele feluri de mâncare: supă şi paste cu ciuperci şi au fost foarte bine cotate pe barcă. Seria de gătit “a la Vasi” a continuat cu mân­căruri şi mai îndrăzneţe cum ar piure de cartofi, fasole bătută, varză calită cu mămăliguţă, urechi de lemn cu smântână şi altele. Atât gătitul cât şi mâncarea ne aduc mai aproape de casă, de voi care ne susţineţi continuu şi cărora vă mulţumim din suflet!”

Iar Vasile Oşean a mai completat: “Tot legat de suflet, nu uitaţi cauza pentru care vâslesc băieţii noştri: Centrul socio-medical de la Adunaţii Copăceni. Trimiteţi un SMS la 8844 cu textul “OPTIMISM” pentru a dona 2 euro sau accesaţi acest link pentru alta forma de donaţii: https://goo.gl/aQsq2T HOSPICE Casa Sperantei”.

Cale bună spre Antigua urăm celor patru temerari români!. (Neculai ROSCA)