Bătaie pe panouri solare la APM Suceava

Aproape 400 de suceveni s-au așezat la coadă la Agenția de Protecție a Mediului Suceava încă de duminică după-amiază, pentru a-și depune dosarele în vederea obținerii unui sprijin de aproximativ 6.000 de lei, pentru panouri solare, în cadrul programului “Casa Verde”. Suma alocată județului fiind limitată la 1,8 milioane de lei, doar 300 de suceveni vor putea beneficia de acest sprijin, după modelul primul venit, primul servit, dacă dosarele depuse vor fi conforme. Directorul APM, Vasile Oșean: “Acum cinci ani a fost un program asemănător, iar cei mai mulți dintre solicitanți nu și-au încasat banii nici până astăzi”

Aproximativ 400 de suceveni care doreau să se înscrie în programul Casa Verde au luat cu asalt încă de duminică după-amiază sediul Agenției de Pro­tecție a Mediului, unitate desemnată de Mi­nisterul Mediului să preia dosarele celor care doresc să obțină fonduri nerambursabile pentru achiziționarea de panouri solare.

“Suma alocată pentru acest program este la 1,8 milioane de lei. Marea majoritate a solicitărilor sunt pentru panouri solare, ceea ce înseamnă că maximum 300 de dosare vor fi eligibile. S-au înscris până în acest moment aproximativ 400 de persoane. Tare mult m-aș bucura ca din aceste dosare depuse să fie eligibile și să meargă spre plată măcar 250. Pentru că, din dosarele deja depuse, parte au fost date înapoi pentru completare. Toate aceste dosare vor ajunge în cele din urmă la AFM – Administrarea Fondului de Mediu”, a explicat Vasile Oșean, directorul A­gen­­ției de Protecție a Mediului Su­ceava, instituție luată sub asediu de solicitanții de bani în cadrul programului Casa Verde. “La AFM, toate aceste do­sare vor fi luate la analizat filă cu filă, semnătură cu semnătură, ștam­pilă cu ștampilă. AFM va da punctul de vedere final”, a declarat directorul APM Suceava, Vasile Oșean.

El a arătat că solicitanții au început să se adune la ușa APM Suceava înce­pând de ieri (duminică, 9 octombrie n.r.) de la ora 15.00. “Au fost oameni care și-au petrecut noaptea în fața ușii Agenției de Protecție a Mediului”, a mai spus directorul Oșean: “Aseară, în jurul orei 20.00 am fost aici și le-am spus că nu are sens să își petreacă noaptea pe scările instituției, pentru că lista se va respecta. Se va intra în grupe de 5 persoane, se vor verifica dosarele care vor fi transmise on-line. Dacă vreți să stați în fața Agenției, puteți sta, nu vă putem împiedica”. Vasile Oșean a mai arătat că pentru a nu risca certuri și scandaluri la ușa APM Suceava a făcut o cerere oficială la Inspectoratul de Jandarmi Județean să fie sprijiniți pentru ținerea situației sub control.

Conform normelor de aplicare a programului Casa Verde, perioada de depunere a dosarelor a început de ieri dimineață și se derulează până pe data de 24 octombrie a.c. La APM Suceava încă nu se știa ieri dacă Agenția Fondului de Mediu – inițiator și promotor al proiectului – lucrează în zilele de sâmbătă și duminică. Dacă nu lucrează, două zile de depunere de proiecte sunt reduse.

Ieri înainte de orele amiezii, sistemul de preluare a dosarelor încă nu era blocat la Suceava, însă era posibil în orice moment ca acest lucru să se producă în condițiile în care în toată țara, un număr de 42 de agenții erau supuse unor presiuni similare.

“Să se blocheze. Din acel moment se simplifică treaba. Se depune dosarul aici, se face analiza dosarului, dacă este complet rămâne, dacă nu, se dă omului dosarul înapoi să îl completeze cu datele incomplete din documentație” a spus Vasile Oșean, care a mai arătat că cei care s-au așezat la rând au înțeles că nimeni nu va mo­difica lista solicitanților (afișată pe geamurile APM, n.r.), astfel încât se poate veni și în zilele următoare pentru a se afla dacă dosarul a fost acceptat sau nu.

Primul venit, primul servit, indiferent dacă are sau nu calculator acasă

“După ce se face analiza dosa­relor, este într-adevăr funcțională re­gula primul venit, primul servit, dar numai după ce se va face analiza dosarelor la AFM”, a spus Vasile Oșean, care a menționat că instituția pe care o conduce este doar o entitate care preia solicitările, le transmite la AFM, specialiștii de acolo urmând să dispună cine va primi și cine nu finanțare în cadrul programului Casa Verde. Pe de al­tă parte, Oșean a arătat că marea ma­jo­ritate a celor care doresc să beneficieze de acest program nu stăpânesc calculatorul. “Poate unii nici nu au calculator acasă. Nu știu procedura. Să îi favorizăm doar pe cei care cunosc bine sistemul on-line și pe ceilalți îi dăm la o parte? Nu se poate”, a explicat Vasile Oșean. El a re­cunoscut că suma, deocamdată, nu ajunge pentru toate solicitările, dacă toate dosarele sunt făcute corect. Si atunci solicitanții doresc să fie printre primii, pentru că în astfel de situație funcționează regula primul venit, primul servit. Vasile Oșean a precizat în final că Agenția de Protecție a Me­diului este instituția desemnată în fie­care județ în parte să primească dosa­rele depuse de cetățeni, să verifice dacă acestea conțin toate documentele necesare pentru accesarea programului și ulterior să transmită aceste dosare la AFM sau, după caz, să le restituie depunătorilor, pentru completarea documentației.

De menționat că aglomerația la ușile structurilor APM din Suceava și din celelalte județe din țară nu s-a făcut pentru obținerea unor sume de bani. Cei care au vrut să depună proiecte doresc pur și simplu să aplice pentru a obține fonduri nerambursabile pentru instalarea de panouri foto-voltaice în scopul asigurării de apă caldă în principal și de cădură, pe timp de iarnă. Prin programul Casa Verde se asigură în medie un sprijin de 6.000 de lei, în funcție de valoarea investiției. Aceasta însă trebuie să fie realizată mai întâi cu firme autorizate și abia după aceea, în baza devizelor realizate, lucrările vor fi decontate.

Grabă mare pentru un beneficiu incert. Vasile Oșean: “Puteam să mă pun primul pe listă, dar mi-am amintit că acum cinci ani a fost un program asemănător, iar cei mai mulți dintre solicitanți nu și-au încasat banii nici până astăzi”

Cunoscând aceste condiții, suce­veni de toate vârstele s-au năpustit asu­pra Agenției de Protecție a Mediului Suceava începând cu ora 15.00 a zilei de duminică, pentru a prinde un loc înainte pe lista solicitanților de fonduri pentru panouri foto-voltaice în cadrul programului Casa Verde. S-a revenit, ca mai peste tot în țară, la sistemul de liste de înscriere, asumate de reprezentanți ai APM și afișate pe geamurile din față ale instituției, pentru a nu se oferi loc de intrare printre uși unora din sistemul PCR demult apus, (pile, cunoș­tințe și relații, n.r.).

Din public, Constantin Barariu, su­cevean care aștepta ieri dimineață rân­dul la verificarea dosarului propriu, a arătat că, în aglomerația formată la APM Suceava, se poate ca din neglijență să se piardă un dosar și să nu se mai regăsească pe lista beneficiarilor de drept, pentru că sistemul informatic nu funcționează bine ori, pur și simplu, se blochează. Cei care așteptau ieri rân­dul la intrarea în instituție pentru înre­gis­trarea dosarelor bănuiau că prin intrarea din spate a clădirii au pătruns persoane care nu au fost înregistrate pe listele lipite pe geamurile din față ale APM. Ca atare, am fost invitați să fotografiem listele asumate și să le confruntăm ulterior cu cele care au fost înregistrate în birourile APM Suceava și mai departe, în cele ale Agenției Fon­dului de Mediu, pentru a se vedea dacă nu s-au interferat printre cei care s-au așezat la coadă niște piloși ai f­uncționarilor de la APM. De menționat în acest sens un comentariu al directorului Agenției de Protecție a Mediu­lui Suceava – Vasile Oșean: “Puteam să mă pun primul pe listă, dacă aș fi dorit. Dar mi-am amintit că acum cinci ani, în 2011, a fost un program asemănător, iar cei mai mulți dintre solicitanți nu și-au încasat banii nici până astăzi”. (Neculai ROSCA)