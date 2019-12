Bataie in sala de clasa intre un tată nervos și un profesor, la Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu”

Bărbatul a intrat în sala de clasă și l-a lovit pe profesor, chiar în fața elevilor. Se pare ca parintele fusese chemat la scoala de fiul sau, elev in clasa a VI-a la Colegiul de Arta, pentru ca avusese un conflict cu profesorul. Dupa ce a fost atacat de parinte, cadrul didactic a ripostat si l-a lovit si el pe barbatul care a intrat in clasa

Un profesor de desen de la Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu” din municipiul Suceava a fost lovit de un părinte, chiar în sala de clasă, în fața elevilor. Totul s-a întâmplat joi după-amiază. Se pare că profesorul a avut un conflict cu fiul bărbatului, pe hol, intr-o pauza, iar băiatul si-a sunat tatal. Acesta nu a stat deloc pe gânduri și a venit la școală, năvălind practic peste profesor, chiar în sala de curs. Bărbatul nervos nu a mai ținut cont că este într-o școală iar în fața sa sunt aproximativ 30 de elevi și l-a lovit pe cadrul didactic. Profesorul atacat nu s-a lasat intimidat si l-a lovit si el pe parintele nervos. In laboratorul respectiv se mai afla un cadru didactic, care a reusit pana la urma sa-i calmeze pe cei doi. Au fost chemati la fata locului si politistii, care le-au luat declaratii celor doi barbati implicati in scandal.

“Am fost informată de către doamna director adjunct despre incidentul de la Colegiul de Artă. Am început o anchetă la această unitate de învățământ și probabil în cursul zilei de luni vom anunța și la ce concluzie s-a ajuns. În paralel cu ancheta Inspectoratului Şcolar, este și o anchetă a Poliției”, a declarat profesoara Gabriela Mihai, inspector școlar general în cadrul IŞJ Suceava. (O.S.)