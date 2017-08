Bataie cu sabii si scaune pe o terasa din Falticeni (ATENTIE – VIDEO SOCANT)

Mai multi indivizi cunoscuti cu antecedente penale s-au batut ca in filme pe o terasa din Falticeni. Constantin Musca si Gheorghe Nechifor, inmarmati cu sabii, s-au luat la bataie cu Lucian Atanasoaie si amicii sai, acestia din urma lovind cu pumnii, cutite, scaune sau sticle. Trei dintre combatanti s-au ales cu leziuni serioase, insa doar Atanasoaie a ajuns la spital

In ultima perioada, municipiul Falticeni pare a fi sat fara stap=n. Mai multi indivizi cu antecedente penale fac regula prin oras, rafuindu-se ori de cate ori se intalnesc. Acestia nu tin cont nici de faptul ca in zona se afla persoane nevinovate si se bat ca-n „Haiducii lui Saptecai”. Ultima isprava a avut loc joi seara, in jurul orei 22.15, pe terasa restaurantului Imperial. Incaierarea pare a fi desprinsa din filmele cu mafioti, batausii atac=ndu-se reciproc cu sabii si cutite.

Pe terasa localului se aflau Constantin Musca, de 49 de ani si Gheorghe Nechifor, de 43 de ani, doi interlopi falticeneni din garda veche, care au intrat in conflict cu membrii gastii lui „Blana”, in frunte cu fostul boxer Lucian Atanasoaie.

In momentul in care pe terasa au aparut Atanasoaie si amicii sai, Musca si Nechifor , care erau inarmati cu sabii, pe semne ca se asteptau sa fie atacati, i-au atacat pe membrii gruparii lui „Blana”. Terasa era plina de clienti, oamenii incep`nd sa fuga care incotro in speranta ca vor scapa nevatamati.

Lucian Atanasoaie a fost parasit de camarazii sai, care au iesit in strada si au incercat sa-l sprijine pe fostul boxer, arunc=nd c=nd si c=nd c=te un scaun sau o sticla, principalul lui sprijin fiind George Leonte, de 32 de ani. Altercatia a durat 60 de secune, timp in care Lucian Atanasoaie a fost taiat cu sabia, Constantin Musca a incasat o sticla in cap dar si mai multi pulmi, in timp ce Gheorghe Nechifor a fost si el taiat cu un cutit. Cele doua grupari erau inarmate cu sabii si cutite, astept=ndu-se la o confruntare s=ngeroasa.

Atanasoaie a avut noroc, fostul sportiv reusit sa scape de loviturile extrem de periculoase aplicate de catre Musca si Nechifor. Fostul boxer la categoria grea s-a deplasat la Spitalul din Falticeni pentru a primit ingrijiri medicale, av=nd o rana destul de serioasa la una dintre m=ini. Ceilalti doi combatanti nu au mers la spital, desi Musca avea o leziuni puternica la cap, iar Nechifor a fost taiat cu cutitul la picior.

În urma investigatiilor efectuate, au fost identificate toate persoanele participante, urmând ca în cadrul activitatilor de cercetare penala, derulate sub coordonarea unitatii de parchet competente sa se stabileasca cu exactitate conditiile producerii agresiunii dar si participatia penala a autorilor si sa se dispuna masurile legale care se impun.

Politistii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de <<lovire sau alte violente>>, <<distrugere>>, <<tulburarea ordinii si linistii publice>> si „portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase>>”, se arata in comunicatul transmis de IPJ Suceava. (D.Z.)