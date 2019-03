Barbat din Zvoristea, sofer de camion, mort într-un cumplit accident la Iași

Un accident s-a produs marți dimineață în localitatea Răducăneni din județul Iași, pe DN 28. Două TIR-uri și un camion au intrat în coliziune, apoi s-au răsturnat. La fața locului s-au găsit trei victime dintre care o persoană decedată și una încarcerată . O altă victimă a fost scosă din mașină înainte ca echipajul să ajungă la fața locului.

Conform martorilor, un camion SCANIA, inmatriculat in Suceava, care circula dinspre Iași spre Răducăneni, a rămas cel mai probabil fără frâne într-o vale lungă, periculoasă și a pătruns pe contrasens. Din față, pe sensul opus (spre Iași), veneau două TIR-uri. Şoferul primului mastodont a văzut că riscă să fie izbit de camion, așa că a tras de volan dreapta și a dărâmat gardul unei case, ajungând în curte. Conducătorul celui de-al doilea TIR nu a avut timp să reacționeze și a fost lovit în plin.

Echipele de salvare ajunse la fata locului au inceput o lupta contracronometru pentru salvarea victimelor. Soferul TIR-ului a fost primul scos de catre echipajele medicale. Ultimul “extras” dintre fiarele contorsionate a fost soferul camionului. Leziunile pe care acesta le-a suferit au fost incompatibile cu viata. Capul sau a fost de-a dreptul zdrobit.

“Cel din camion a pierdut controlul in curba si a sters putin primul TIR. Soferul TIR-ului a incercat sa evite impactul si a tras dreapta de volan. A intrat in portile mele. Eu aveam pe cineva care lucra in curte, era sa-l omoare. Dupa asta s-a rasturnat camionul si a intrat direct intr-un alt TIR. Soferul din camion a murit pe loc, cabina s-a desprins si s-a sudat parca de TIR. N-a mai avut nimeni ce sa-i faca. Am sarit mai multi si am mers la soferul din TIR, i-am dat apa, pe urma au venit masinile de salvare”, a povestit unul dintre martori pentru o publicatie ieseana.

Cele două TIR-uri sunt înmatriculate în Tulcea, iar camionul este înmatriculat în Suceava. Potrivit DRDP Iași, traficul a fost blocat pe ambele sensuri vreme de mai multe ore.

Conform presei iesene, din cate se pare, soferul vinovat de producerea accidentul este chiar cel care si-a pierdut viata. El se numea Daniel Ciprian Matirjac, era din comuna suceveana Zvoristea si avea 35 de ani. El era casatorit si avea un baietel. Trupul neinsufletit a fost transportat la Institutul de Medicina Legala (IML) Iasi pentru necropsie. (O.S.)