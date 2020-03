Barbat de 69 de ani, mort dupa ce s-a rasturnat cu masina la Adancata

Vineri seara, in jurul orei 19.00, un autoturism s-a rasturnata in afara partii carosabile, pe raza localitatii Adancata. In masina se afla o persoana care a ramas incarcerata.

Pompierii miliatri au intervinet cu o autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si o ambulanta SMURD. Din pacate, barbatul incarcerat, in varsta de 69 de ani, a suferit leziuni incompatibile cu viata, medicii fiind nevoiti sa declare decesul acestuia.

Politia face cercetari pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut tragicul accident.