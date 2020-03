Bărbat de 58 de ani, beat, cu permisul reținut, prins la volanul unei mașini fără numere de înmatriculare. În timp ce-l verificau, polițiștii au aflat și că individul furase 2.650 de lei dintr-o benzinărie

Miercuri seara, la ora 18.00, polițiștii din cadrul Poliţiei oraşului Frasin au fost sesizaţi telefonic despre faptul că în zona Bucșoaia circulă un autoturism VW Passat, care are avarii și nu are numere de înmatriculare. Cu ocazia verificărilor efectuate pe raza orașului Frasin, zona Suha s-a identificat autoturismul VW Passat, care nu avea montate plăcuțe de înmatriculare, fiind condus de către P. Ioan, de 58 ani, din Pașcani, judetul Iași, care emana halenă alcoolică. In timpul verificărilor, polițiștii au fost sesizați telefonic despre faptul că barbatul respectiv ar fi sustras 2.650 de lei de la Stația Peco a SC.PECOPAN SERV, din oraș Frasin.

Efectuand controlul corporal asupra soferului, asupra sa au fost găsite următoarele bunuri: un portofel în care avea suma de 308 lei, suma de 2.200 se aflau intr-un buzunar de la geaca. P. Ioan a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost de 0.88 mg/l alcool pur în aerul expirat. Individul a declarat că în data de 16.03.2020 a fost depistat de către polițiștii din Frasin conducând autoturismul în stare de ebrietate, fără asigurare obligatorie valabilă și că i-a fost reținut permisul de conducere, certificatul de înmatriculare al autoturismului și numerele de înmatriculare ale acestuia. De asemenea, el a declarat că a sustras de la Stația Peco a SC.PECOPAN SERV din orașul Frasin, o sumă de bani dintr-un sertar, profitând de neatenția gestionarului, după care a plecat la volanul autoturismului său în zona Bucșoaia, unde a făcut cumpărături, ulterior fiind identificat de Poliție. Barbatul a fost condus la Spitalul Gura Humorului unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În baza probatoriului administrat s-a dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 ore, începând de la 19.03.2020, ora 02.00, acesta fiind introdus în CRAP al IPJ Suceava. Ulterior, prin Încheierea nr. 28/2020 Judecătoria Gura Humorului, față de inculpat s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile, începând de la data de 20.03.2020 până la data de 18.05.2020, instanța stabilind ca organ de supraveghere Poliția Municipiului Pașcani, jud. Iași. S-a întocmit dosar penal privind infracțiunile de „furt”, „conducerea unui vehicul neînmatriculat”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.